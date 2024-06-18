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У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина

У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина - 18.06.2024 Украина.ру

У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина

Пользователи соцсети Instagram* оставили недовольные комментарии на странице британской певицы Адель из-за того, что она надела на концерт платье от дома моды российского дизайнера Валентина Юдашкина во время конфликта на Украине

2024-06-18T13:23

2024-06-18T13:23

2024-06-18T13:23

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Ранее в пресс-службе дома моды сообщали, что создали платье для британской певицы Адель (настоящее имя Адель Лори Блу Эдкинс) на концерт в Лас-Вегасе. Под фотографиями в соцсети с Адель в этом платье и появились гневные комментарии.Также у певицы спросили, "спонсирует" ли она "войну на Украине". Однако было и несколько пользователей, которые похвали платье.О том, как концерт американской певицы отменили за дружбу с россиянами — в материале "Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами на сайте Украина.ру.* Признана экстремистской и запрещена в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

певица, новости, украина, россия, конфликт, война