У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина - 18.06.2024 Украина.ру
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У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина
У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина - 18.06.2024 Украина.ру
У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина
Пользователи соцсети Instagram* оставили недовольные комментарии на странице британской певицы Адель из-за того, что она надела на концерт платье от дома моды российского дизайнера Валентина Юдашкина во время конфликта на Украине
2024-06-18T13:23
2024-06-18T13:23
певица
новости
украина
россия
конфликт
война
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Ранее в пресс-службе дома моды сообщали, что создали платье для британской певицы Адель (настоящее имя Адель Лори Блу Эдкинс) на концерт в Лас-Вегасе. Под фотографиями в соцсети с Адель в этом платье и появились гневные комментарии.Также у певицы спросили, "спонсирует" ли она "войну на Украине". Однако было и несколько пользователей, которые похвали платье.О том, как концерт американской певицы отменили за дружбу с россиянами — в материале "Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами на сайте Украина.ру.* Признана экстремистской и запрещена в России.
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певица, новости, украина, россия, конфликт, война
певица, Новости, Украина, Россия, конфликт, война

У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина

13:23 18.06.2024
 
© Vogue Taiwan /wikimedia.orgпевица Адель
певица Адель
© Vogue Taiwan /wikimedia.org
Читать в
Пользователи соцсети Instagram* оставили недовольные комментарии на странице британской певицы Адель из-за того, что она надела на концерт платье от дома моды российского дизайнера Валентина Юдашкина во время конфликта на Украине
Ранее в пресс-службе дома моды сообщали, что создали платье для британской певицы Адель (настоящее имя Адель Лори Блу Эдкинс) на концерт в Лас-Вегасе.
Под фотографиями в соцсети с Адель в этом платье и появились гневные комментарии.
"Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье?", - поинтересовалась одна из пользовательниц.
Также у певицы спросили, "спонсирует" ли она "войну на Украине".
Однако было и несколько пользователей, которые похвали платье.
О том, как концерт американской певицы отменили за дружбу с россиянами — в материале "Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами на сайте Украина.ру.
* Признана экстремистской и запрещена в России.
 
певицаНовостиУкраинаРоссияконфликтвойна
 
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