"Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами - 28.02.2024 Украина.ру
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"Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами
"Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами - 28.02.2024 Украина.ру
"Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами
Концерт американской инди-поп певицы LP (Лаура Перголицци), назначенный на 4 марта в Каунасе, в Литве отменили из-за подарка российских фанатов, передает Lrt.lt
2024-02-28T12:33
2024-02-28T12:35
культура
новости
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литва
певица
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В понедельник певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram* фотографию с подарком от российских почитателей творчества – белое худи с рисунком корабля и российским триколором, пишет издание "Слух"."Это чудесно, мне нравится, спасибо!", - написала Перголицци россиянам.Публикация была вскоре удалена, певица заверила своих украинских фанатов в любви и уважении, извинилась, но концерт в Каунасе все равно отменили. Настояло на этом руководство "Жальгирис-Арены", где должно было пройти выступление.Руководитель концертного агентства Medusa Concert, Ремигиюс Кнабикас, организовывавший концерт, возмутился отменой."По какой причине отменяется концерт? Только потому, что она встретилась с российскими фанатами? Очевидно, что такие действия не ко времени и не к месту. Люди здесь реагируют бурно, но вы должны понимать, что американцы живут отстраненно, они не понимают нашей ситуации. LP не выражала никакой поддержки России, она просто эмоционально реагировала на будто бы приятную историю", - сказал он в комментарии интернет-изданию tv3.lt.Ни извинения, ни аргументы не помогли. Концерты певицы в Латвии были отменены.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, украина, литва, певица, отмена
Культура, Новости, Украина, Литва, певица, отмена

"Мне нравится, спасибо!" концерт американской певицы отменили в Литве за ее дружбу с российскими фанатами

12:33 28.02.2024 (обновлено: 12:35 28.02.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Raph_PH
- РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© commons.wikimedia.org / Raph_PH
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Концерт американской инди-поп певицы LP (Лаура Перголицци), назначенный на 4 марта в Каунасе, в Литве отменили из-за подарка российских фанатов, передает Lrt.lt
В понедельник певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram* фотографию с подарком от российских почитателей творчества – белое худи с рисунком корабля и российским триколором, пишет издание "Слух".
"Это чудесно, мне нравится, спасибо!", - написала Перголицци россиянам.
Публикация была вскоре удалена, певица заверила своих украинских фанатов в любви и уважении, извинилась, но концерт в Каунасе все равно отменили. Настояло на этом руководство "Жальгирис-Арены", где должно было пройти выступление.
Руководитель концертного агентства Medusa Concert, Ремигиюс Кнабикас, организовывавший концерт, возмутился отменой.
"По какой причине отменяется концерт? Только потому, что она встретилась с российскими фанатами? Очевидно, что такие действия не ко времени и не к месту. Люди здесь реагируют бурно, но вы должны понимать, что американцы живут отстраненно, они не понимают нашей ситуации. LP не выражала никакой поддержки России, она просто эмоционально реагировала на будто бы приятную историю", - сказал он в комментарии интернет-изданию tv3.lt.
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Ни извинения, ни аргументы не помогли. Концерты певицы в Латвии были отменены.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
 
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