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Италия планирует включить ракеты Storm Shadow в новый пакет помощи Киеву - СМИ
Италия планирует включить ракеты Storm Shadow в новый пакет помощи Киеву - СМИ - 18.06.2024 Украина.ру
Италия планирует включить ракеты Storm Shadow в новый пакет помощи Киеву - СМИ
Новый пакет помощи Украине может содержать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты итальянской газеты Fatto Quotidiano со ссылкой на источники
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
2024-06-18T12:52
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италия
украина
киев
джорджи мелони
нато
storm shadow
поставки
вооружения
зарубежье
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в конце июня представит девятый пакет вооружений для Украины. По данным издания, пакет будет содержать не только систему противовоздушной обороны Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow. Журналисты Fatto Quotidiano подчеркнули, что эти ракеты "потенциально способны наносить удары по российской территории".Окончательное решение должно быть принято до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.Отправка ракет дальнего радиуса действия, по данным итальянских СМИ, является подтверждением изменения политического отношения премьер-министра Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине. Сама Мелони это вопрос в ходе предвыборной кампании не поднимала."Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям, (…) и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", - говорится в материале.Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в мае заявил, что Италия наряду с Францией и Соединенным Королевством уже отправила ракеты большой дальности, которые являются "удивительным оружием" и способны "изменить ситуацию, особенно в Крыму". Итальянское правительство неподтвердило и не опровергло эту новость.Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее заявлял, что Италия поставляет Украине оружие, которое должно использоваться внутри страны, и что он держит его под контролем.Подробнее о поставках западной техники Киеву в материале Василия Стоякина Западные истребители на Украине: во время войны и после неё на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, италия, украина, киев, джорджи мелони, нато, storm shadow , поставки, вооружения, зарубежье, конфликт, минобороны
Новости, Италия, Украина, Киев, Джорджи Мелони, НАТО, Storm Shadow , поставки, вооружения, Зарубежье, конфликт, Минобороны
Италия планирует включить ракеты Storm Shadow в новый пакет помощи Киеву - СМИ
Новый пакет помощи Украине может содержать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили журналисты итальянской газеты Fatto Quotidiano со ссылкой на источники
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в конце июня представит девятый пакет вооружений для Украины. По данным издания, пакет будет содержать не только систему противовоздушной обороны Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow.
Журналисты Fatto Quotidiano подчеркнули, что эти ракеты "потенциально способны наносить удары по российской территории".
Окончательное решение должно быть принято до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
Отправка ракет дальнего радиуса действия, по данным итальянских СМИ, является подтверждением изменения политического отношения премьер-министра Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине. Сама Мелони это вопрос в ходе предвыборной кампании не поднимала.
"Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям, (…) и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", - говорится в материале.
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в мае заявил, что Италия наряду с Францией и Соединенным Королевством уже отправила ракеты большой дальности, которые являются "удивительным оружием" и способны "изменить ситуацию, особенно в Крыму". Итальянское правительство неподтвердило и не опровергло эту новость.
Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее заявлял, что Италия поставляет Украине оружие, которое должно использоваться внутри страны, и что он держит его под контролем.
Подробнее о поставках западной техники Киеву в материале Василия Стоякина Западные истребители на Украине: во время войны и после неё на сайте Украина.ру
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