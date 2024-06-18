Руанда отозвала свою подпись с коммюнике по Украине - 18.06.2024 Украина.ру
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Руанда отозвала свою подпись с коммюнике по Украине
Руанда отозвала свою подпись с коммюнике по Украине - 18.06.2024 Украина.ру
Руанда отозвала свою подпись с коммюнике по Украине
Руанда отозвала подпись с итогового коммюнике конференции по Украине. МИД Швейцарии 17 июня обновил данные о подписавших коммюнике
2024-06-18T10:12
2024-06-18T10:12
новости
руанда
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Руанда была в списке подписавшихся еще 16 июня, однако после обновления 17 июня исчезла из списка.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике. Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя.Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". По этой причине их подписи были отозваны.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.
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новости, руанда, украина, швейцария, мид, саммит, зарубежье
Новости, Руанда, Украина, Швейцария, МИД, саммит, Зарубежье

Руанда отозвала свою подпись с коммюнике по Украине

10:12 18.06.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныСаммит по Украине в Швейцарии
Саммит по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Руанда отозвала подпись с итогового коммюнике конференции по Украине. МИД Швейцарии 17 июня обновил данные о подписавших коммюнике
Руанда была в списке подписавшихся еще 16 июня, однако после обновления 17 июня исчезла из списка.
В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. По итогам конференции было сформулировано коммюнике. Его не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя.
Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания изначально были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за "проблемы координации". По этой причине их подписи были отозваны.
О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.
 
НовостиРуандаУкраинаШвейцарияМИДсаммитЗарубежье
 
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