https://ukraina.ru/20240617/1055696610.html

Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024

Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024 - 17.06.2024 Украина.ру

Боязнь флага РФ, усиленная охрана, бандеровцы в Мюнхене: Украина стартует на Евро-2024

В понедельник, 17 июня, сборная Украины играет свой первый матч против Румынии на групповом этапе чемпионата Европы по футболу в Германии. Уже традиционно ни одно крупное спортивное событие с участием украинской команды не обходится без околополитических скандалов. Не стал исключением и нынешний турнир

2024-06-17T16:29

2024-06-17T16:29

2024-06-17T16:29

эксклюзив

украина

футбол

сербия

чемпионат европы

германия

скандал

россия

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"Вы – лишь маленькая часть России"Украина сыграет в главном европейском футбольном турнире четвертый раз подряд. За все это время украинская команда так и не смогла продемонстрировать сколько-нибудь заметных успехов на поле, при этом она научилась исправно попадать на первые полосы СМИ.В 2016 году чемпионат Европы проходил во Франции. Проблему у украинцев начались еще до начала соревнований.Так, Киев обвинил Париж в наплевательском отношении к украинским болельщикам, которые собрались лично наблюдать за игрой своей сборной, но им массово отказывали в визах или же затягивали этот процесс. В ситуацию тогда вмешался президент Петр Порошенко, который потребовал от французов допустить фанатов в страну.Поездка во Францию для сборной Украины окончилась провалом – все три встречи группового этапа были проиграны. Как итог – последнее место в группе и звание худшей команды Евро-2016.Особенно огорчили тогда Украину фанаты Северной Ирландии, которые на матче этих команд скандировали в адрес оппонентов кричалку "Вы – лишь маленькая часть России".Без "Славы Украине"Спустя четыре года Украина спровоцировала новый, еще более громкий скандал. Украинская ассоциация футбола решила нанести на игровую форму, в которой футболисты должны были выступить на Евро-2020 (из-за коронавируса проводилось под тем же названием в 2021 году) карту страны и лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".Карта располагалась на лицевой стороне майки, а лозунг – сзади на внутренней стороне воротника.Россия подала в УЕФА протест из-за такой формы. Дело в том, что карта Украины включала в себя Крым, который к тому моменту давно вошел в состав РФ в результате референдума, а обозначенные лозунги использовались бандеровцами и являются своеобразным паролем для их современных украинских последователей.По итогам разбирательств европейские футбольные чиновники приняли половинчатое решение: карту оставили в нетронутом виде, а лозунги велели заклеить."Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - говорилось в заявлении УЕФА."Боремся за мир в Европе"Нынешний розыгрыш чемпионата Европы также не обходится без новостей вокруг сборной Украины. Нагнетать напряженность вызвались власти Германии. За несколько дней до начала турнира они рассказали, что выделят украинской делегации усиленную охрану.Она не уточнила, на основании чего было принято такое решение и какая угроза может исходить для украинских игроков и тренеров в Германии.Еще один скандал случился после того, как болельщики Сербии вывесили на матче с Англией флаги России. В УЕФА испугались, что нечто подобное может случиться и на играх Украины, поэтому запретили на матчи этой сборной пронос российских флагов. Фанатов будут обыскивать перед матчами и изымать бело-сине-красные флаги РФ.Перед матчем с Румынией украинские болельщики в Мюнхене устроили марш к стадиону. Примечательно, что большинство из них составляли молодые люди призывного возраста, на которых на родине ведут сейчас настоящую охоту местные военкомы. Не меняются и речевки ультрас с Украины – националистические лозунги перемежаются традиционным массовым скаканием с оскорбительным упоминанием россиян.Вообще, украинской сборной явно нужно больше внимание уделять спортивной составляющей, а не примешивать политику по поводу и без. Вот, например, предматчевое заявление главного тренера Украины Сергея Реброва, выигравшего в свое время в качестве игрока чемпионат России в составе казанского "Рубина":"Война продолжается. Нам нужна постоянная поддержка, мы боремся за мир, мы боремся за мир в Европе", - заявил он и призвал все страны континента поддержать украинскую команду.Тем временем, букмекеры оценивают шансы Украины выиграть Евро как крайне низкие. С коэффициентом 1:55 они занимают 18-е место среди 24-х участников.Орел раздораКроме инцидентов и скандалов с Украиной, традиционной "пороховой бочкой" европейских околофутбольных войн остаются Балканы.Необычный случай произошел незадолго до игры сербов с англичанами, написал портал Ofnews. Группа ультрас из Албании решила напасть на своих визави из Сербии, распивавших пиво в одном из баров Гельзенкирхена. На помощь нападавшие позвали поклонников сборной Англии.Вместе они набросились на сербов, однако получили жесткий отпор и были вынуждены быстро ретироваться. Оказалось, что в баре в тот момент находился сын президента Сербии Александра Вучича Данило Вучич, а среди сербских болельщиков были два десятка бойцов элитного подразделения "Кобра" в штатском.Провокации против сербов на этом не закончились.Виновником очередного инцидента стал косовский журналист Арлинд Садику. В качестве комментатора он работал на кромке поля в матче Сербии и Англии. В какой-то момент он повернулся к трибуне с сербскими болельщиками и показал им скрещенные ладони – орла, который изображен на флаге Албании и гербе Косова.Футбольный союз Сербии подала в УЕФА официальный протест, требуя лишить журналиста аккредитации.Албано-косовский орел не в первый раз становится причиной скандалов в футболе. На чемпионате мира 2018 года Сербия играла со Швейцарией, в составе которой есть этнические албанцы. Во время матча два таких игрока продемонстрировали руками того самого орла, за что позднее были оштрафованы на 10 тыс. швейцарских франков.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, футбол, сербия, чемпионат европы, германия, скандал, россия