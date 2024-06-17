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Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского
Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского - 17.06.2024 Украина.ру
Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского
На концерте рок-музыканта Рода Стюарта в Лейпциге зрители освистали портрет Владимира Зеленского. Видео с концерта разместил телеграм-канал издания "Страна.ua"
2024-06-17T14:29
2024-06-17T14:29
2024-06-17T14:29
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германия
берлин
украина
владимир зеленский
европарламент
альтернатива для германии (партия)
концерт
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Во время концерта британский певец Род Стюарт надел жёлто-синий костюм и показывал на экране прячущихся в метро украинцев, девочку с плакатом No War и украинский флаг.После в видеоряде появилось фото Владимира Зеленского. Однако публика выразила недовольство и освистала портрет.На следующий день Стюарт повторил выступление в Берлине. Местная публика встретила Зеленского ликованием.Ранее немецкое издание Bild сообщило, что на недавних выборах в Европарламент большинство жителей Лейпцига проголосовало за партию "Альтернатива для Германии". В Берлине же проголосовали за "Зелёных".Издание отмечает, что выборы в Европарламент разделили Германию практически точно по границе ФРГ и ГДР. На востоке страны проголосовали и за другие партии, которые выступают против помощи Украине.О результатах выборов в Европарламент подробнее в материале Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.
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новости, германия, берлин, украина, владимир зеленский, европарламент, альтернатива для германии (партия), концерт
Новости, Германия, Берлин, Украина, Владимир Зеленский, Европарламент, Альтернатива для Германии (партия), концерт
Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского
На концерте рок-музыканта Рода Стюарта в Лейпциге зрители освистали портрет Владимира Зеленского. Видео с концерта разместил телеграм-канал издания "Страна.ua"
Во время концерта британский певец Род Стюарт надел жёлто-синий костюм и показывал на экране прячущихся в метро украинцев, девочку с плакатом No War и украинский флаг.
После в видеоряде появилось фото Владимира Зеленского
. Однако публика выразила недовольство и освистала портрет.
На следующий день Стюарт повторил выступление в Берлине. Местная публика встретила Зеленского ликованием.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что на недавних выборах в Европарламент большинство жителей Лейпцига проголосовало за партию "Альтернатива для Германии". В Берлине же проголосовали за "Зелёных".
Издание отмечает, что выборы в Европарламент разделили Германию практически точно по границе ФРГ и ГДР. На востоке страны проголосовали и за другие партии, которые выступают против помощи Украине.
О результатах выборов в Европарламент подробнее в материале Замедлит ли поезд войны европейский "правый поворот"? на сайте Украина.ру.