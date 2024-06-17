https://ukraina.ru/20240617/1055683293.html

Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня

Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня - 17.06.2024 Украина.ру

Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня

Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. В Верховной Раде заявили о катастрофической нехватке работников сельского хозяйства

2024-06-17T09:38

2024-06-17T09:38

2024-06-17T09:38

эксклюзив

хроники

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О приведении боеголовок в боевую готовность генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в комментарии британской газете The Telegraph."Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", — приводит газета слова генсека Альянса.Как указывается в публикации, Столтенберг объяснил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.Генсека НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов."И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием — Китаем и Россией. И, конечно, это влечет за собой последствия", — отметил Столтенберг.Издание отметило, что 10 лет тому назад, когда Столтенберг возглавил блок, ядерные учения проводились в условиях полной секретности. Сейчас же он открыто хвалит страны-члены блока за их действия, в частности, Нидерланды за их инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.Ранее, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. По его словам, согласно ядерной доктрине, применение подобного оружия возможно в исключительном случае, но он не наступил."Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании (Лиз Трасс — Ред.), которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку. Мы так не говорили никогда, с этого все началось, мы просто ответили, что да, надо к этому относиться посерьезнее. Сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием. Мы не бряцаем",— отметил президент на пленарной сессии в рамках ПМЭФ.Путин отметил, что использование Россией ядерного оружия может "повысить скорость решения задач" при проведении военной операции на территории Украины. При этом, подчеркнул президент России, жизнь и здоровье военнослужащих важнее этого. Он также указал, что понимает, что "никакое атомное оружие для победы не нужно", когда видит "характер российского гражданина".Позже, 9 июня, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил, что западный блок может прибегнуть к ядерному оружию в случае развязывания войны с Россией."Проблема в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, потому что их очень сильно потреплют на обычном фронте. У них не будет средств для борьбы с Россией", — отметил он.По словам эксперта, войска этого блока не продержатся и двух недель. Как пояснил Джонсон, в частности, они столкнутся с логистическими проблемами."У них нет еды, боеприпасов, машин, танков, гаубиц, систем ПВО, которые они могут бросить, они уже отдали их Украине", — подытожил он.В 2023 году США после 40-летнего перерыва возобновили производство ядерных боеголовок.В понедельник, 17 июня, издание РБК со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении часть ежегодного исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), посвящённую ядерным арсеналам, сообщило об увеличении количества ядерных вооружений в мире."За последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения, отмечают эксперты. Общемировой запас — 12121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9585 находились в резервах. По данным от января 2024 года, 3904 боеголовки могли быть развернуты на ракетах и самолётах — это на 60 больше, чем в январе 2023 года; из них 2,1 тыс. находились в состоянии высокой боевой готовности", - указывалось в публикации издания.В публикации отмечалось, что на Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. Принципиальных перемен за год не произошло — состояние их ядерных сил было стабильным, разве что, по подсчётам SIPRI, Россия развернула 36 дополнительных боеголовок.ДомобилизировалисьВ понедельник, 17 июня, в эфире телеканала "Рада" член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, на Украине наблюдается катастрофическая нехватка сотрудников в аграрном секторе из-за мобилизации."В селе в аграрном секторе людей не хватает катастрофически. Если взять большие компании, у них мобилизованные пошли воевать, это люди эксклюзивных специальностей – до 20%, то в небольших фермерских хозяйствах не хватает до 50-60%. И на сегодняшний день найти человека на переработку и производство, технологов, операторов оборудования, по переработке молочной продукции практически нереально, не хватает людей. Техника стоит, на ней некому работать", - отметил Соломчук.Соломчук заявил, что на Украине бронь от мобилизации должны иметь не только сотрудники крупных аграрных предприятий, но и небольших, потому что "не всегда женщина может заменить мужчину в агросекторе, например, отремонтировать комбайн".Ранее украинское СМИ со ссылкой на заместителя украинского министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого 15 июня сообщали, что работники сельскохозяйственной сферы на Украине могут получить бронь от мобилизации.В то же время, на практике сотрудники ТЦК и СП (аналог российских военкоматов — Ред.) мобилизуют всех без оглядки на специализацию. Несколько дней назад на общегосударственный уровень на Украине вышел скандал в Одессе, где военкомы попытались мобилизовать водителей скорой помощи при выполнении последними своих рабочих обязанностей. Возникла драка, которую засняли очевидцы.

https://ukraina.ru/20240616/1055676583.html

https://ukraina.ru/20240616/1055673117.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники