По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов
На сегодняшний день активные боевые действия продолжаются на трех участках фронта: на Слобожанском, Донецком и Бахмутском. На первом российская армия сражается в обороне, перемалывая остатки наиболее боеспособных украинских частей, а на остальных двух – в наступлении
"На Донецком фронте после освобождения Парасковеевки наши приступили к штурму Константиновки. Если возьмем этот населенный пункт, то перед нами откроется прямая дорога на Угледар с севера. Это примерно 10 км пути. Никаких сел по дороге нет. Там только на расстоянии от дороги (примерно середина пути) справа будет село Водяное.
Для нас очень важно взять этот населенный пункт, так как через Константиновку идет основное снабжение Угледара. Если мы его возьмем, то останется альтернативная дорога через Богоявленку, но мы ее возьмем под огневой контроль.
Как только ВСУ не сможет как прежде снабжать Угледар, то его оборона накроется достаточно быстро. Штурм будет с трех сторон – с севера, юга и востока", - не сомневается донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
12 июня, 06:15Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цельПосле того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
На Кураховском направлении российские подразделения выбили украинцев из Георгиевки и готовы к штурму соседнего села – Максимильяновки. Это, по большому счету, один населенный пункт – у них одна общая улица – Ленина.
Что касается Красногоровки, то бои идут в ее в северо-восточной части за многоэтажки. Увы, российская армия пока не может перерезать дорогу снабжения ВСУ.
"На Авдеевском фронте наши взяли Новопокровск. Укропы в итоге отступили к Новоселовке Первой. Наше продвижение идет постепенно и медленно, но идет. Мы пользуемся ослаблением Донецкого фронта, с которого укропы перебросили боеспособные подразделения на Слобожанский фронт", - говорит Матюшин.
На Бахмутском фронте также есть успехи: российские подразделения очистили от ВСУ микрорайон "Канал" в Часов Яре (территория на левом берегу водоканала "Северский Донецк - Донбасс"). Выбили украинские подразделения из Калиновки.
"Там штурм вела 7-я штурмовая бригада св. Георгия и 200-я "арктическая" бригада. А с юга Часов Яра заходит 108-я ивановская дивизия ВДВ. По всей вероятности, пока Часов Яр не будет охвачен с флангов, как это было во время освобождения Авдеевки, город штурмовать не будут", - не сомневается Матюшин.
11 июня, 06:12Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к БандереПод Волчанском погиб один из самых омерзительных украинских необандеровцев по имени Мыкола Коханивский/Николай Кохановский, лидер военизированной организации "Добровольческое движение ОУН"*. Воевал с 2014 года. Ему было 53 года в момент смерти. Причем не прошло и месяца, как он в мае отпраздновал свой день рождения
На Слобожанском фронте противник активно действует в районе Липцов и Волчанска.
"Он пытается взять господствующие высоты северо-восточнее Липцов, а в Волчанске наши ведут тяжелые бои в центре города за агрегатный завод. Между Волчанском и Купянском 81 км. Если мы возьмем первый, то фактически пойдем на соединение с Купянском. Если все увенчается успехом, то северо-восток Харьковской области мы отсечем в свою пользу" - полагает Матюшин.
Более подробно о том, как складывается военная ситуация в этой части фронта - в тексте Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр