https://ukraina.ru/20240616/1055670882.html

По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов

По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов - 16.06.2024 Украина.ру

По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с флангов

На сегодняшний день активные боевые действия продолжаются на трех участках фронта: на Слобожанском, Донецком и Бахмутском. На первом российская армия сражается в обороне, перемалывая остатки наиболее боеспособных украинских частей, а на остальных двух – в наступлении

2024-06-16T09:09

2024-06-16T09:09

2024-06-16T09:09

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

слобожанщина

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"На Донецком фронте после освобождения Парасковеевки наши приступили к штурму Константиновки. Если возьмем этот населенный пункт, то перед нами откроется прямая дорога на Угледар с севера. Это примерно 10 км пути. Никаких сел по дороге нет. Там только на расстоянии от дороги (примерно середина пути) справа будет село Водяное.Для нас очень важно взять этот населенный пункт, так как через Константиновку идет основное снабжение Угледара. Если мы его возьмем, то останется альтернативная дорога через Богоявленку, но мы ее возьмем под огневой контроль.Как только ВСУ не сможет как прежде снабжать Угледар, то его оборона накроется достаточно быстро. Штурм будет с трех сторон – с севера, юга и востока", - не сомневается донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.На Кураховском направлении российские подразделения выбили украинцев из Георгиевки и готовы к штурму соседнего села – Максимильяновки. Это, по большому счету, один населенный пункт – у них одна общая улица – Ленина.Что касается Красногоровки, то бои идут в ее в северо-восточной части за многоэтажки. Увы, российская армия пока не может перерезать дорогу снабжения ВСУ."На Авдеевском фронте наши взяли Новопокровск. Укропы в итоге отступили к Новоселовке Первой. Наше продвижение идет постепенно и медленно, но идет. Мы пользуемся ослаблением Донецкого фронта, с которого укропы перебросили боеспособные подразделения на Слобожанский фронт", - говорит Матюшин.На Бахмутском фронте также есть успехи: российские подразделения очистили от ВСУ микрорайон "Канал" в Часов Яре (территория на левом берегу водоканала "Северский Донецк - Донбасс"). Выбили украинские подразделения из Калиновки."Там штурм вела 7-я штурмовая бригада св. Георгия и 200-я "арктическая" бригада. А с юга Часов Яра заходит 108-я ивановская дивизия ВДВ. По всей вероятности, пока Часов Яр не будет охвачен с флангов, как это было во время освобождения Авдеевки, город штурмовать не будут", - не сомневается Матюшин.На Слобожанском фронте противник активно действует в районе Липцов и Волчанска."Он пытается взять господствующие высоты северо-восточнее Липцов, а в Волчанске наши ведут тяжелые бои в центре города за агрегатный завод. Между Волчанском и Купянском 81 км. Если мы возьмем первый, то фактически пойдем на соединение с Купянском. Если все увенчается успехом, то северо-восток Харьковской области мы отсечем в свою пользу" - полагает Матюшин.Более подробно о том, как складывается военная ситуация в этой части фронта - в тексте Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр

https://ukraina.ru/20240612/1055616766.html

https://ukraina.ru/20240611/1055593891.html

часов яр

слобожанщина

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, слобожанщина