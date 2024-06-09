Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр - 09.06.2024 Украина.ру
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Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр
Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр - 09.06.2024 Украина.ру
Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр
Украинская оборона в Часов Яре дрогнула и стала сдавать свои позиции российской армии. Так уже половина городского микрорайона "Канал", который находится на левой стороне водоканала "Северский Донец - Донбасс", освобождена
2024-06-09T08:34
2024-06-09T08:34
эксклюзив
сво
спецоперация
часов яр
днр
донбасс
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"Наши парни из 98-й воздушно-десантной дивизии штурмом взяли украинский опорник, располагавшийся в пятиэтажке микрорайона "Канал" и подняли над ним имперский флаг и флаг ВДВ.Примечательно, что с началом СВО "имперка" переживает второе рождение, хотя ещё недавно считалась чуть ли не экстремистским символом. Этот флаг давно стал любимым нашими бойцами на передовой. Его часто можно увидеть над местными администрациями освобожденных населенных пунктов и взятыми опорниками", - рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая возит гуманитарку нашим бойцам на бахмутско-часов-ярский фронт.Главная причина ослабления украинской обороны – это снятие некоторых украинских подразделений из-под Часов Яра и переброска их на Слобожанский/Харьковский фронт. Этим и воспользовались российские десантно-штурмовые группы, которые давили на микрорайон с трех сторон.Если раньше российские подразделения контролировали только пару улиц на востоке "Канала", то теперь украинским формированиям пришлось фактически покинуть микрорайон и уйти за водоканал в центральную часть города. Западная часть микрорайона превращена в серую зону, которая никем не контролируется."Теперь начинается сражение за центральную часть города. После "Канала" очередь за другим микрорайоном "Новый". Если мы освободим Часов Яр, то, напомню, мы освободим самую высокую точку в округе – 240 метров, из которой очень удобно бить по Константиновке и Краматорску с Дружковкой.Именно эти города станут нашими целями. Освобождение Константиновки позволит пойти на юг в тыл украинской группировке, которая третий год кошмарит Горловку. Ну и второе направление – на северо-запад, на Краматорск, нынешнюю столицу украинской Донецкой области", - прогнозирует Бобкова.Освобождение Часов Яра также снимает проблему Бахмута. ВСУ потеряет возможность его овладением. Об этом городе украинскому командованию можно будет забыть."Тут надо понимать еще и вот что. Как только начнутся бои за Краматорск, украинская областная администрация, хочет она того или нет, вынуждена будет покинуть город, потому что функционирование военно-гражданской администрации в условиях артиллерийского уничтожения украинских военных и связанных с ними объектов станет невозможным.Куда она будет перенесена? В Славянск? В Красноармейск/Покровск? Скоро эти города станут фронтовыми. Единственная возможность ей более-менее функционировать, выехать за пределы оккупированной части территории ДНР – в соседнюю Днепропетровскую область.А это уже будет означать начало полного вытеснения Украины из Донбасса", - не сомневается Бобкова.Читайте также материалы по теме освобождения Часов Яра: Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
https://ukraina.ru/20240602/1055394227.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, днр, донбасс
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Часов Яр, ДНР, Донбасс

Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр

08:34 09.06.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинская оборона в Часов Яре дрогнула и стала сдавать свои позиции российской армии. Так уже половина городского микрорайона "Канал", который находится на левой стороне водоканала "Северский Донец - Донбасс", освобождена
"Наши парни из 98-й воздушно-десантной дивизии штурмом взяли украинский опорник, располагавшийся в пятиэтажке микрорайона "Канал" и подняли над ним имперский флаг и флаг ВДВ.
Примечательно, что с началом СВО "имперка" переживает второе рождение, хотя ещё недавно считалась чуть ли не экстремистским символом. Этот флаг давно стал любимым нашими бойцами на передовой. Его часто можно увидеть над местными администрациями освобожденных населенных пунктов и взятыми опорниками", - рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова, которая возит гуманитарку нашим бойцам на бахмутско-часов-ярский фронт.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
2 июня, 05:30
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Главная причина ослабления украинской обороны – это снятие некоторых украинских подразделений из-под Часов Яра и переброска их на Слобожанский/Харьковский фронт. Этим и воспользовались российские десантно-штурмовые группы, которые давили на микрорайон с трех сторон.
Если раньше российские подразделения контролировали только пару улиц на востоке "Канала", то теперь украинским формированиям пришлось фактически покинуть микрорайон и уйти за водоканал в центральную часть города. Западная часть микрорайона превращена в серую зону, которая никем не контролируется.
"Теперь начинается сражение за центральную часть города. После "Канала" очередь за другим микрорайоном "Новый". Если мы освободим Часов Яр, то, напомню, мы освободим самую высокую точку в округе – 240 метров, из которой очень удобно бить по Константиновке и Краматорску с Дружковкой.
Именно эти города станут нашими целями. Освобождение Константиновки позволит пойти на юг в тыл украинской группировке, которая третий год кошмарит Горловку. Ну и второе направление – на северо-запад, на Краматорск, нынешнюю столицу украинской Донецкой области", - прогнозирует Бобкова.
Освобождение Часов Яра также снимает проблему Бахмута. ВСУ потеряет возможность его овладением. Об этом городе украинскому командованию можно будет забыть.
1 июня, 04:15
Бородай про продвижение ВС РФ у Часова Яра: оттуда хороший обзорРассуждения "диванных экспертов" о том, что ВС РФ недостаточно быстро продвигаются - демагогия. Город находится на возвышенности, откуда противнику всё видно
"Тут надо понимать еще и вот что. Как только начнутся бои за Краматорск, украинская областная администрация, хочет она того или нет, вынуждена будет покинуть город, потому что функционирование военно-гражданской администрации в условиях артиллерийского уничтожения украинских военных и связанных с ними объектов станет невозможным.
Куда она будет перенесена? В Славянск? В Красноармейск/Покровск? Скоро эти города станут фронтовыми. Единственная возможность ей более-менее функционировать, выехать за пределы оккупированной части территории ДНР – в соседнюю Днепропетровскую область.
А это уже будет означать начало полного вытеснения Украины из Донбасса", - не сомневается Бобкова.
Читайте также материалы по теме освобождения Часов Яра: Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
 
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