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"Вокруг Булгакова": бал до бала

"Вокруг Булгакова": бал до бала - 16.06.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": бал до бала

Окончательная версия весеннего бала у сатаны, потрясающая своей масштабностью, была написана Булгаковым под влиянием грандиозного приёма в американском посольстве (точнее – в резиденции посла США на Старопесковской площади) весной 1934 года. Однако, сцена бала (точнее – шабаша) имел место и в ранней версии романа, написанной в 1932-34 годах

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

бал

писатель

литература

русская литература

роман

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По словам Е.С. Булгаковой:"Сначала был написан малый бал. Он проходил в спальне Воланда; то есть в комнате Стёпы Лиходеева. И он мне страшно нравился. Но затем, уже во время болезни Михаил Афанасьевич написал большой бал. Я долго не соглашалась, что большой бал был лучше малого... И однажды, когда я ушла из дома, он уничтожил рукопись с первым балом. Я это заметила, но ничего не сказала... Михаил Афанасьевич полностью доверял мне, но он был Мастер, он не мог допустить случайности, ошибки, и потому уничтожил тот вариант".Елена Сергеевна ошибается, прежде всего в том, что писатель действительно уничтожил этот фрагмент – он сохранился в фрагментарной черновой версии (вероятно, на момент соответствующего интервью она просто не разобрала все черновики). Соответствующая глава называется не "бал", а "шабаш"…А чём основные особенности "малого бала"?Во-первых, это сравнительно небольшой масштаб.В ранней версии нет никакого "пятого измерения", всё происходит в достаточно узком кругу на небольшой территории, конкретно – в "нехорошей квартире". Понятно, никаких тысяч посетителей там нет, как нет нескольких оркестров и ресторанной еды (только легкие закуски), хотя мероприятие довольно многолюдное и там тоже танцуют (польку, а не вальс). Отдельно описаны как минимум два помещения – кабинет Берлиоза, в который попадает Маргарита, и комната Лиходеева (?), в которой находится кровать Воланда и идёт шахматная партия (Маргарита попадает в неё из бального зала, а не наоборот – как в окончательной версии).Чтобы составить общее представление о "малом бале" можно ознакомиться с пятой главой "Театрального романа", в которой описана обычная для Москвы нэповских времён вечеринка в честь приехавшего из Франции писателя Измаила Бондаревского. Булгаков при этом описал им же организованную встречу Алексея Толстого, бывшего редактором Булгакова в литературном приложении к газете "Накануне" и вернувшегося в Россию в 1923 году.Во-вторых, сцены в этой редакции значительно более откровенные, чем в окончательной версии.В окончательном тексте романа есть, разумеется, голые женщины в большом количестве и лично Маргарита, издевающаяся над соседом Николаем Ивановичем. Однако Николай Иванович, один из немногих живых персонажей, единственный кто адекватно реагирует на её наготу. Вообще же в сцене полёта Маргариты и бала ничего эротического нет. Что и не удивительно, если вспомнить, что практически все (коме Маргариты и Наташи) женщины на балу не совсем живые, да и живых мужчин там не густо – Николай Иванович (и тот в облике борова) и барон Майгель (недолго).Между тем, в ранней версии…"На подушках, раскинувшись, лежал голый кудрявый мальчик, а на нём сидела верхом, нежилась ведьма с болтающимися в ушах серьгами и забавлялась тем, что наклонив семисвечие, капала мальчику стеарином на живот. Тот вскрикивал и щипал ведьму, оба хохотали, как исступленные. (...) Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась — ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в её руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами, прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой — фрачник — привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать её колени. — Ах, весело! Ах, весело! — кричала Маргарита, — и все забудешь! — Молчите, болван! — говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в тоже время сама подставляла ухо".Как видим, сцена более чем откровенная и выставляющая Маргариту не в лучшем свете. Хотя возможно, конечно, на неё действует сама обстановка и ведьминское зелье (мазь в данном случае), поскольку в Александровском саду она, так же как в окончательной версии, обзывает Азазелло (в этой редакции он Фиелло) "уличным сводником".По мнению большинства булгаковедов, в этой сценке нашли своё отражение бродившие по столице дикие слухи об оргиях, в которых участвовали высшие руководители страны. Обычно вспоминают о "дачном кооперативе" Глеба Бокия в Кучино, о котором Булгаков вполне мог знать (хотя бы на уровне слухов).Впрочем, даже помимо этого перед ним протекала жизнь представителей "серебряного века" – уже несколько устаканившаяся по сравнению с дореволюционными временами, но вполне себе разгульная. Достаточно вспомнить своеобразную жизнь театрального художника Георгия Якулова и его жены Натальи Шифф – соседей Булгакова по дому №10 на Большой Садовой. Т.Н. Булгакова вспоминала, что за Шифф постоянно ухаживало множество мужчин и она "одевала платье прямо на голое тело или пальто", что явно перекликается со сценой, когда Маргарита и мастер покидают нехорошую квартиру – "Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело!" Или совершенно чудесный анекдот про Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа, которые спали в одной постели и платили зарплату юной поэтессе чтобы она её согревала… Согласитесь, у людей этого круга вполне логично было встретить вазу с ножкой в виде фаллоса.В-третьих, тут нет сцены с явлением грешников и поклонением их Маргарите. Между тем в окончательной версии романа это один из самых сильных фрагментов, к тому же позволяющих определить (неправильно, разумеется) время действия – легко узнаваемый для читателя того времени Генрих Ягода уже мёртв.Тут же Маргариту встречают так, как это обычно бывает на вечеринках:"Хохот, радостные приветствия огласили комнату. Пошли объятия и поцелуи. Слово "Маргарита!" загремело в воздухе".Ну никакого почтения к "светлой королеве Марго"… Кстати, и Коровьев в ранней версии не счёл нужным переодеться – "всё в том же кургузом пиджачке и своих поганых гетрах".Единственное сходство, причём обратное, – Маргарита попадает в помещение через камин, так же как это делают гости Воланда в окончательной версии. Причём уже несколькими строками дальше над огнём этого же камина "Фиелло жарил миндаль, и двое в багровом столбе пламени пили водку".В окончательной версии камин, из которого выходят покойники, холодный и ненормально большой. А вот персонаж в огне есть в другом месте – фокусник-саламандра. Тут историческая отсылка – саламандра была символом французского короля Франциска I (1494-1547), который был дедом Маргариты де Валуа (1551-1615) и братом Маргариты Наваррской (1492-1549), родственницей которым приходится булгаковская Маргарита (в романе присутствуют ссылки на Варфоломеевскую ночь, которая произошла через неделю после свадьбы Маргариты де Валуа с протестантом Генрихом Наваррским).В-четвёртых, уже присутствует ключевой момент с убийством барона Майгеля, явлением Воланда и представлением головы Бериоза.Однако выглядит это всё иначе. Например, сцена с игрой в шахматы не предшествует балу, а происходит уже в конце.Впрочем, одно изменение было действительно важным – первоначально Азазелло (Фиелло) Майгеля зарезал, в окончательной же версии он его застрелил. Трудно сказать, каков тут был ход мысли писателя, но в "Театральном романе" Иван Васильевич (в котором легко угадывается К.С. Станиславский) требует от драматурга Максудова заменить в сцене самоубийства одного из героев пьесы "Чёрный снег" пистолет на кинжал, обосновывая это тем, что в театре стрелять нельзя, покольку "а ну как Стриж (режиссёр спектакля – Авт.) этот спалит театр, ведь меня по головке не погладят, не правда ли-с?"Представляется вероятным, что это действительный эпизод, имевший место между Булгаковым и Станиславским, скорее всего – в связи с постановкой "Мольера" ("Кабалы святош").

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, бал, писатель, литература, русская литература, роман