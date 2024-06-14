На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом - 14.06.2024 Украина.ру
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На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом
На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом - 14.06.2024 Украина.ру
На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом
Грузовик с более чем 40 мужчинами, пытавшимися сбежать в Молдавию на границе задержали украинские пограничники. Об этом 14 июня сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
2024-06-14T11:52
2024-06-14T11:52
новости
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молдавия
венгрия
госпогранслужба
граница
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"Вчера вечером в Одесской области пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, который таким образом пытался покинуть страну. Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы", - рассказал он в эфире телемарафона.По словам представителя Госпогранслужбы Украины, нарушители будут привлечены к ответственности.Как сообщало издание Украина.ру, венгерские пограничники 11 июня сообщили что во время мониторинга с БПЛА возле самой границы с Украиной был обнаружен белый микроавтобус и следы людей в направлении Венгрии.Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш.О том, как мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
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новости, украина, молдавия, венгрия, госпогранслужба, граница, побег
Новости, Украина, Молдавия, Венгрия, Госпогранслужба, граница, побег

На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом

11:52 14.06.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина граница
Украина граница - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : president.gov.ua
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Грузовик с более чем 40 мужчинами, пытавшимися сбежать в Молдавию на границе задержали украинские пограничники. Об этом 14 июня сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
"Вчера вечером в Одесской области пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, который таким образом пытался покинуть страну. Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы", - рассказал он в эфире телемарафона.
По словам представителя Госпогранслужбы Украины, нарушители будут привлечены к ответственности.
Как сообщало издание Украина.ру, венгерские пограничники 11 июня сообщили что во время мониторинга с БПЛА возле самой границы с Украиной был обнаружен белый микроавтобус и следы людей в направлении Венгрии.
Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш.
О том, как мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМолдавияВенгрияГоспогранслужбаграницапобег
 
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