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На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом

На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом - 14.06.2024 Украина.ру

На границе с Молдавией украинские пограничники задержали грузовик с 41 уклонистом

Грузовик с более чем 40 мужчинами, пытавшимися сбежать в Молдавию на границе задержали украинские пограничники. Об этом 14 июня сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

2024-06-14T11:52

2024-06-14T11:52

2024-06-14T11:52

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"Вчера вечером в Одесской области пограничный наряд задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, который таким образом пытался покинуть страну. Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы", - рассказал он в эфире телемарафона.По словам представителя Госпогранслужбы Украины, нарушители будут привлечены к ответственности.Как сообщало издание Украина.ру, венгерские пограничники 11 июня сообщили что во время мониторинга с БПЛА возле самой границы с Украиной был обнаружен белый микроавтобус и следы людей в направлении Венгрии.Днем ранее в Венгрию прорвались сразу 32 человека на грузовике ГАЗ-66 с поддельными военными номерами. Забитый беглецами грузовик просто на полной скорости прорвался по бездорожью на сопредельную территорию, где его нашли венгерские пограничники. Чуть позже и сами беглецы сдались венгерским властям в районе села Барабаш.О том, как мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину - в материале В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста на сайте Украина.ру.

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новости, украина, молдавия, венгрия, госпогранслужба, граница, побег