https://ukraina.ru/20240612/1055622299.html

В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста

В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста - 12.06.2024 Украина.ру

В реке Тиса на украинско-румынской границе нашли тело очередного утонувшего украинского уклониста

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружено тело тридцать пятого украинского уклониста, погибшего при попытке переплыть на румынский берег. Об этом 12 июня сообщила госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале.

2024-06-12T17:33

2024-06-12T17:33

2024-06-12T17:33

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"Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд", - говорится в сообщении.Тело погибшего прибило к украинскому берегу реки. Это уже тридцать пятый подобный случай с февраля 2024 года, уточнили в погранслужбе.Как сообщало издание Украина.ру, депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев зимой этого года посоветовал мужчинам, которые не хотят воевать против России, переплыть реку Тису на границе с Румынией и попрощаться с Украиной. Он сказал, что тот, кто не берет на себя эту ответственность, может переплыть Тису и искать другое гражданство.

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

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