https://ukraina.ru/20240614/1055640103.html

"Мы к чему-то готовимся": Самойлов объяснил, почему не стоит ерничать по поводу Рыжевки "на две улицы"

"Мы к чему-то готовимся": Самойлов объяснил, почему не стоит ерничать по поводу Рыжевки "на две улицы" - 14.06.2024 Украина.ру

"Мы к чему-то готовимся": Самойлов объяснил, почему не стоит ерничать по поводу Рыжевки "на две улицы"

"Эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ на Сумском направлении. При этом из Сум можно нанести удар и на Киев, и на Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T05:30

2024-06-14T05:30

2024-06-14T05:30

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вс рф

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Военная, экономическая и политическая машина Украины находится на грани срыва и развала, ее ресурс уже исчерпан. Украинский фронт может посыпаться по принципу "эффекта бабочки", когда незначительное событие в одном месте вызовет ураган в другом, ломает всю систему и она рушится, рассказал эксперт.При этом возможный поход на Конотоп – это иллюзия на события прошлого. Это будет зависеть от того, насколько ВСУ укрепили эти районы, указал Самойлов.Первый эшелон противник смог насытить минными заграждениями, но российские войска их преодолеют. И еще неизвестно, где будет нанесен главный удар российских войск. Ведь из Сумской области можно нанести удар и на Киев, и на Харьков, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области

https://ukraina.ru/20240613/1055635367.html

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новости, харьков, россия, киев, самойлов, сумы, сумская область, мины, наступление, вс рф, минирование