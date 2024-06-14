"Мы к чему-то готовимся": Самойлов объяснил, почему не стоит ерничать по поводу Рыжевки "на две улицы"
"Эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ на Сумском направлении. При этом из Сум можно нанести удар и на Киев, и на Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Военная, экономическая и политическая машина Украины находится на грани срыва и развала, ее ресурс уже исчерпан. Украинский фронт может посыпаться по принципу "эффекта бабочки", когда незначительное событие в одном месте вызовет ураган в другом, ломает всю систему и она рушится, рассказал эксперт.
"Такой эффект бабочки может спровоцировать наше наступление на Сумском направлении. Можно сколько угодно ерничать, что занятая нами Рыжевка напротив Теткино – село на две улицы. Но это означает, что мы к чему-то готовимся", - отметил политолог.
При этом возможный поход на Конотоп – это иллюзия на события прошлого. Это будет зависеть от того, насколько ВСУ укрепили эти районы, указал Самойлов.
Первый эшелон противник смог насытить минными заграждениями, но российские войска их преодолеют. И еще неизвестно, где будет нанесен главный удар российских войск. Ведь из Сумской области можно нанести удар и на Киев, и на Харьков, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
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