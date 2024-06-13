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"Дачная поездка сержанта Цыбули", или Как Кузнечик по немецким тылам геройствовал

"Дачная поездка сержанта Цыбули", или Как Кузнечик по немецким тылам геройствовал - 13.06.2024 Украина.ру

"Дачная поездка сержанта Цыбули", или Как Кузнечик по немецким тылам геройствовал

Ровно 45 лет назад состоялась премьера фильма Киевской киностудии им. Довженко "Дачная поездка сержанта Цыбули". Комедия оказалась бы, пожалуй, проходной, но в ней талантливо сыграл Сергей Иванов – звезда фильма "В бой идут одни старики". "Кузнечика" народ любил, а потому и новый фильм с ним посмотрел с удовольствием

2024-06-13T16:00

2024-06-13T16:00

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В 1967 году заслуженный украинский писатель и журналист Павел Федорович Автономов написал комическую военную повесть "Автограф сержанта Цыбули". Храбрый, находчивый и остроумный советский разведчик со смешной фамилией совершает по немецким тылам разгромный для них рейд, и они ничего с ним не могли поделать. Кстати, для тех, кто незнаком с украинским языком, "цыбуля" в переводе на русский, означает – "лук", а на итальянский – "чиполло". То есть "Цыбуля" – это такой "Чипполино" в гимнастёрке и на военный лад.Автор знал, о чем писал, предметно, потому что сам прошел всю войну и побывал в похожих передрягах. Уроженец Харьковской области, 41-й год он встретил на Краснознаменном Балтийском флоте. При обороне Ленинграда был тяжело ранен, попал в госпиталь, а после излечения по собственной инициативе был зачислен в дальнюю разведку. Автономов закончил курсы радистов, и потом его три раза забрасывали во вражеский тыл в составе различных разведывательно-диверсионных отрядов. Они действовали на коммуникациях немецкой группы армий "Норд".После войны Павел Фёдорович закончил курсы газетных работников при ЦК КП(б) Украины в Харькове, и затем работал журналистом во Львове, Харькове, Киеве. В мае 1967 года в Институте истории АН УССР защитил кандидатскую диссертацию о взаимодействии партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр. Писать он начал уже в 1947 году, сначала описав события, участником которых он был сам "В Курляндском котле" (1947, заметки партизана), "Без предела" (1951, Повесть о борьбе за новую жизнь в Галицком селе). Затем темы его произведений становились всё более и более самостоятельными.В 1979 году, когда он уже был доцентом на факультете журналистики Киевского университета, на его повесть "Автограф сержанта Цыбули" на киностудии им. Довженко обратили внимание и решили экранизировать.Экранизацию доверили опытному режиссёру тоже участнику войны, Николаю Литусу. Фильм для него носил символичный характер, так как сам он был уроженцем большого села Цибулево Кировоградской области. Сценарий они писали совместно с Автономовым и сценаристом Виталием Шунько, сменив название на "Дачную поездку сержанта Цыбули". Дачной она стала не потому, что сержант действительно по сюжету ездил за город, а потому, что очередное его задание командование посчитало лёгким – "дачным".У Литуса к тому времени в багаже было семь фильмов, из которых самый удачный и успешный – "Королева бензоколонки". Он на нём серьезно "обжегся", остановив свой выбор не на той исполнительнице главной роли. У холодной и совершенно неэмоциональной в кадре эстонской актрисы Терье Луйк роль "не вытанцовывалась". Литус затянул время с её заменой, и в результате заменили его самого. Благо, пришедший на замену Алексей Мишурин попросил оставить коллегу на картине вторым режиссёром, так как тот уже наладил съемочный процесс и всё знал… карьера Литуса была спасена. Иначе бы снимать самостоятельные работы никто ему больше бы никогда не доверил.В этот раз к подбору исполнителя главной роли Николай Игнатьевич подошел со всей ответственностью, и пригласил на роль сержанта Цыбули Сергея Иванова – незабвенного "Кузнечика" из "В бой идут одни старики" (1973) и Лариосика из "Дни Турбиных" (1976). Литус с главным героем угадал целиком и полностью – Иванов, фактически, "тянет" на себе весь фильм и местами даже заслоняет собой других актеров. Хотя, для комедии это особым недостатком не является. Но на его кандидатуре режиссёр остановился не сразу.Сначала на роль Цыбули прочили актера, игравшего в Ленинградском молодежном театре. Его уже даже начали снимать, но игра, что называется, не пошла. Актёр играл слишком правдоподобно, а для комедии это не годилось. Тогда решили попробовать Сергея Иванова, который на тот момент был утверждён на эпизодическую роль сбитого раненого пилота бомбардировщика.На пробу Иванову дали сыграть в эпизоде с захватом вражеского бронепоезда. Он отыграл в таком темпе и так точно, что второго дубля не потребовалось, а монтаж оказался минимальным. Несколько наигранная подростковая (это в 29-то лет) сосредоточенность Иванова уже заставляла зрителей улыбаться, что для комедии оказалось настоящей находкой. Литус понял, что Цыбулю он наконец-то нашел.Иванов оказался для съёмочной группы настоящей находкой – он не только точно выполнял установки режиссера и оператора, но и сам буквально на ходу придумывал интересные сюжетные ходы и шутки, на современном киношном сленге – гэги.В сцене с угоном БТРа герой Иванова раздевается и вместе с немецкими солдатами купается голышом, после чего выбирается на берег и угоняет вожделенную бронированную машину. Но авторы не учли момент, который выяснился уже на съёмочной площадке – у всех "немцев" на шее болтались жетоны с личными номерами. У Цыбули такого жетона не было, а потому Иванов придумал, что его герой топит одного из немцев, заимствует у него жетон, и уже с ним угоняет БТР. Сцена была снята с предложенными изменениями.Фильм, конечно, немного портит, что техника там использовалась никак не соответствовавшая реалиям военного времени. На Киевской киностудии традиционно как-то не особо с этим заморачивались, а потому роль У-2 сыграл более современный "кукурузник" Ан-2, созданный в 1947 году. В качестве немецких грузовиков и бронетранспортеров использовалась послевоенная советская техника – ЗиС-151 и БТР-152. Но в то время массовый зритель, во-первых, хуже разбирался в технике, во вторых, обладал лучшей фантазией, а потому особого дискомфорта от данного несоответствия не испытывал. Его больше "напрягали" огрехи в сценарии, режиссуре и актерской игре, которыми, к сожалению, фильм изобилует.Техника, конечно, занимает в фильме немалое место. Чего стоит центральная сцена погони, где главные герои скрываются от врага сначала на БТРе, потом на мотодрезине (тоже послевоенной) и в самом уже конце на бронепоезде. Кульминацией являются подрыв моста – главной цели задания сержанта Цыбули, и крушение бронепоезда. Снимали их без использования комбинированных съемок – были сделаны миниатюрные модели, которым и устроили небольшое кинематографическое крушение. Покачивающиеся на переднем плане ветки дерева создают иллюзию реальности происходящего."Дачная поездка сержанта Цыбули" стала первым фильмом Киностудии им. Довженко, снятая с экспериментальной стереофонической фотофонограммой – отечественным аналогом системы Dolby. Жаль только, что дальнейшее широкое развитие эта отечественная технология не получила, и теперь все знают об импортной Dolby Stereo, и не знают, что в СССР тоже так могли.В кинопрокате "Цыбуля" собрал не так много – 12,3 миллиона зрителей, то есть, выдающимся "блокбастером" он не стал, а оказался довольно крепким "середнячком". Но для Киностудии им. Довженко и такой результат был неплохим, тем более что впоследствии на телеэкранах картину посмотрела практически вся страна.В наше время ленту помнят уже только старшие поколения, и то в основном благодаря личности Сергея Иванова и смешному запоминающемуся названию. Но сказать, что фильм полностью забыт, нельзя – его регулярно показывают по телевизору, да и в интернете число его просмотров с каждым годом, пусть медленно, но растёт. Так что фильму этому быть – все-таки в СССР на военную тематику было снято не так много кинокомедий, потому вниманием у зрителей, даже сейчас, они пользуются особым.

https://ukraina.ru/20240606/1055511055.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, фильм, кинематограф, комедия, великая отечественная война, сергей иванов