https://ukraina.ru/20240612/1055614035.html

"Может быть эскалация": Полетаев назвал за сколько можно уничтожить всю Украину

"Может быть эскалация": Полетаев назвал за сколько можно уничтожить всю Украину - 12.06.2024 Украина.ру

"Может быть эскалация": Полетаев назвал за сколько можно уничтожить всю Украину

России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

2024-06-12T06:00

2024-06-12T06:00

2024-06-12T06:00

россия

запад

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сергей полетаев

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вс рф

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По мнению эксперта, Россия сможет расширить конфликт только в том случае, если мы его начнем проигрывать.“Сейчас нам достаточно продолжать делать то, что мы делаем, и мы уничтожим Украину как государство за год-два. А Западу нужно придумать что-то еще, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Это не очень очевидные вещи, но, надеюсь, вы понимаете разницу.Повторюсь, Запад сейчас проигрывает конфликт, поэтому он может пойти на эскалацию. И мы размышляем, какой эта эскалация может быть”, - отмечает Полетаев.При этом эксперт утверждает, что вряд ли Запад будет ставить целью разгромить армию России.“Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать. Западники понимают, что угроза нашего ядерного удара будет возрастать в той степени, в какой Западу удастся нанести нам поражение. Наградой за их победу на Украине будет ядерная война. Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию руками ВСУ на поле боя, они теперь хотят свести дело к ничьей, к заморозке по тому же корейскому варианту”, - полагает Полетаев.Как ранее в интервью Украина.ру заявил один из командиров, воюющий на донбасском фронте с позывным "Курц", применение тактического ядерного оружия российской армией – это вопрос времени. Практика показывает, что как только в обществе и в СМИ начинается обсуждение того или иного вопроса, то проходит полтора-два года пока этот вопрос вызревает, а после этого руководство принимает решение о его реализации. Вот так возможно и будет с тактическим ядерным оружием. Это не точно, но вероятность этого весьма высока.Проведет ли Россия мобилизацию в случае вторжения крупного контингента НАТО, вы можете узнать в полной версии интервью Сергея Полетаева: “За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама".

россия

запад

украина

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россия, запад, украина, сергей полетаев , нато, всу, вс рф