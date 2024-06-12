Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ" - 12.06.2024 Украина.ру
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Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ"
Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ" - 12.06.2024 Украина.ру
Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ"
Угледар – это перспективное направление для наступательный действий, однако не менее важными и привлекательными для ВС РФ сегодня являются и другие стратегически важные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
2024-06-12T06:10
2024-06-12T06:10
угледар
россия
запорожская область
олег измайлов
вооруженные силы украины
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Эксперт отметил, что Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область.“Но у меня большие надежды на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны”, - отметил эксперт.Кроме того, Измайлов полагает, что также важно установить контроль над Павлоградом (Днепропетровская область), так как там есть несколько шахт с коксующимся углем.Ранее украинский ресурс Deep State сообщил о том, что если вооруженные силы России освободят село Константиновка, они смогут войти в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.По данным источника, ВС РФ на сегодня продвинулись на трех участках, в том числе в южной части Работино на запорожском фронте и к югу от села Победа под Марьинкой.“Здесь главное направление удара — находящееся к западу от Парасковиевки село Константиновка. Если его возьмут россияне, создастся угроза их захода в тыл группировке украинских войск в районе Угледара, а также в целом расширится фронт наступления армии РФ к югу от Донецка”, - отметил Телеграм-канал “Политика Страны”.В свою очередь, командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный подчеркнул, что Угледар окружен минными полями, а это значит военная техника там не проходит, ВСУ активно продолжают строить новые укрепления. Командир батальона предположил, что для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы, однако он утверждает, что могут пострадать мирные жители.Подробный прогноз по фронту вы можете прочитать в полной версии интервью Олега Измайлова: "Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах".
угледар
россия
запорожская область
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угледар, россия, запорожская область, олег измайлов, вооруженные силы украины
Угледар, Россия, Запорожская область, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины

Эксперт назвал города, взятие которых будет иметь "необратимые последствия для ВСУ"

06:10 12.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Угледар – это перспективное направление для наступательный действий, однако не менее важными и привлекательными для ВС РФ сегодня являются и другие стратегически важные города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
Эксперт отметил, что Угледар важен для удара в районе Времевки и Великой Новоселки, потому что оттуда самый короткий путь в Запорожскую область.
Но у меня большие надежды на Карловку и Очеретино. Потому что ВСУ будут держать Часов Яр долго и кроваво. Противник может перебрасывать туда подразделения. И там есть, где их можно развернуть. А если мы подойдем с юга к Константиновке и с востока к Красноармейску, это будет иметь необратимые последствия для вражеской обороны”, - отметил эксперт.
Кроме того, Измайлов полагает, что также важно установить контроль над Павлоградом (Днепропетровская область), так как там есть несколько шахт с коксующимся углем.
Ранее украинский ресурс Deep State сообщил о том, что если вооруженные силы России освободят село Константиновка, они смогут войти в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.
По данным источника, ВС РФ на сегодня продвинулись на трех участках, в том числе в южной части Работино на запорожском фронте и к югу от села Победа под Марьинкой.
Здесь главное направление удара — находящееся к западу от Парасковиевки село Константиновка. Если его возьмут россияне, создастся угроза их захода в тыл группировке украинских войск в районе Угледара, а также в целом расширится фронт наступления армии РФ к югу от Донецка”, - отметил Телеграм-канал “Политика Страны”.
В свою очередь, командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный подчеркнул, что Угледар окружен минными полями, а это значит военная техника там не проходит, ВСУ активно продолжают строить новые укрепления. Командир батальона предположил, что для уничтожения укрепрайона ВС РФ могли бы применить ФАБы, однако он утверждает, что могут пострадать мирные жители.
Подробный прогноз по фронту вы можете прочитать в полной версии интервью Олега Измайлова: "Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах".
 
УгледарРоссияЗапорожская областьОлег ИзмайловВооруженные силы Украины
 
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