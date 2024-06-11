Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - говорится в сообщении МО РФ.
Во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Первый этап учений начался 21 мая. Во время первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Об учениях читайте подробнее в материале Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил на сайте Украина.ру