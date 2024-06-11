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Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ

Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ - 11.06.2024 Украина.ру

Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил - Минобороны РФ

Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-06-11T09:55

2024-06-11T09:55

2024-06-11T09:55

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Во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.В российском военном ведомстве подчеркнули, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.Первый этап учений начался 21 мая. Во время первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.Об учениях читайте подробнее в материале Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил на сайте Украина.ру

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новости, россия, белоруссия, ядерное оружие, военные учения, учения, союзное государство, минобороны рф