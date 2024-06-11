https://ukraina.ru/20240611/1055591544.html

За 100 дней до капитуляции ВСУ: Полетаев раскрыл, какой вариант интервенции НАТО будет самым болезненным

За 100 дней до капитуляции ВСУ: Полетаев раскрыл, какой вариант интервенции НАТО будет самым болезненным - 11.06.2024 Украина.ру

За 100 дней до капитуляции ВСУ: Полетаев раскрыл, какой вариант интервенции НАТО будет самым болезненным

Если самолеты НАТО будут взлетать с баз из Польши и Румынии для работы на Украине, то это даст возможность России атаковать эти базы как законные цели. При этом прежде всего эти самолеты будут применять как ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T04:40

2024-06-11T04:40

2024-06-11T04:40

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Ранее команда проекта "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.По мнению аналитиков "Ватфора", возможны четыре варианта интервенции (от наиболее вероятного к наименее вероятному):1) наземное ПВО под флагом НАТО прикрывает правобережную Украину или фронт.2) США наносят удары крылатыми ракетами с кораблей в Средиземном и Балтийском морях по новым территориям и Крыму.3) авиация НАТО участвует в воздушных боях, нанесении ударов вглубь новых территорий и Крыма, а также как воздушная компонента ПВО.4) крупные (от 50-100 тыс. человек) сухопутные контингенты НАТО напрямую участвуют в боях на фронте.Вероятно, что второй и третий форматы интервенции в сочетании друг с другом станут наиболее болезненными. Потому что Россия не сможет дать полноценный ответ, который нивелировал бы этот шаг, сохранив конфликт в пределах Украины, рассказал эксперт.При этом, в отличие от Кореи, скорее всего, их будут применять прежде всего как ПВО (а ПВО включает в себя и наземную, и воздушную компоненты). За счет этого противник может попытаться нейтрализовать дистанционные удары ВС РФ по стратегическим объектам в тылу Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ

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новости, украина, россия, сша, сергей полетаев , нато, самолет, война, польша, румыния, запад