https://ukraina.ru/20240611/1055586849.html

Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину

Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину - 11.06.2024 Украина.ру

Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину

Если Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T03:45

2024-06-11T03:45

2024-06-11T03:45

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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт. Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.Полетаев предположил, что если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме, рассказал эксперт.Сценарий интервенции с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, отметил он."Они могут посчитать, что это может переломить ситуацию в пользу Украины и свести конфликт к ничьей. В плане эскалации им это не будет стоить ничего, потому что мы не будем в ответ бить ни по Жешуву, ни по Констанце", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ

https://ukraina.ru/20240610/1055559431.html

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новости, украина, запад, сергей полетаев , зрк patriot, пво, сво, война, ссср, корея