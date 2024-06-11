Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
Если Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.
Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.
Полетаев предположил, что если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме, рассказал эксперт.
"В той же Корее воевали наши летчики (64-й истребительный авиакорпус). Москва этого не признавала, но об этом все знали. Между советскими и американскими летчиками шли реальные воздушные бои, наши вылетали на боевые задания с территории Китая, но при этом официальной войны не было", - подчеркнул Полетаев.
Сценарий интервенции с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, отметил он.
"Они могут посчитать, что это может переломить ситуацию в пользу Украины и свести конфликт к ничьей. В плане эскалации им это не будет стоить ничего, потому что мы не будем в ответ бить ни по Жешуву, ни по Констанце", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
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