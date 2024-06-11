Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину - 11.06.2024 Украина.ру
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Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину - 11.06.2024 Украина.ру
Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину
Если Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T03:45
2024-06-11T03:45
новости
украина
запад
сергей полетаев
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война
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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт. Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.Полетаев предположил, что если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме, рассказал эксперт.Сценарий интервенции с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, отметил он."Они могут посчитать, что это может переломить ситуацию в пользу Украины и свести конфликт к ничьей. В плане эскалации им это не будет стоить ничего, потому что мы не будем в ответ бить ни по Жешуву, ни по Констанце", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
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украина
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новости, украина, запад, сергей полетаев , зрк patriot, пво, сво, война, ссср, корея
Новости, Украина, Запад, Сергей Полетаев , ЗРК Patriot, ПВО, СВО, война, СССР, Корея

Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную Украину

03:45 11.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Если Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.
Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.
Полетаев предположил, что если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме, рассказал эксперт.
"В той же Корее воевали наши летчики (64-й истребительный авиакорпус). Москва этого не признавала, но об этом все знали. Между советскими и американскими летчиками шли реальные воздушные бои, наши вылетали на боевые задания с территории Китая, но при этом официальной войны не было", - подчеркнул Полетаев.
Сценарий интервенции с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, отметил он.
"Они могут посчитать, что это может переломить ситуацию в пользу Украины и свести конфликт к ничьей. В плане эскалации им это не будет стоить ничего, потому что мы не будем в ответ бить ни по Жешуву, ни по Констанце", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
О том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:30
Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
 
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