Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства" - 11.06.2024 Украина.ру
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Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства"
Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства" - 11.06.2024 Украина.ру
Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства"
Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию на поле боя с помощью ВСУ, на Западе постараются свести дело к ничьей и заморозке конфликта по "корейскому варианту". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T04:50
2024-06-11T04:50
новости
россия
запад
украина
сергей полетаев
нато
всу
ядерная война
война
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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт. По мнению аналитиков проекта, возможны четыре варианта интервенции НАТО.Вряд ли западный противник будет ставить целью разгромить армию России. Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать, рассказал эксперт.Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию на поле боя с помощью ВСУ, на Западе постараются свести дело к ничьей, к заморозке конфликта по "корейскому варианту", уточнил он."При этом в Киеве останется подконтрольный Западу режим, который можно накачивать оружием чтобы со временем устроить матч-реванш. Поэтому России нужно ликвидировать враждебную Украину как государство вместе с враждебной нам идеологией украинства", - отметил специалист.Если в Киеве и будет какой-то режим, он должен быть лоялен к России и не представлять военной угрозы. Обеим сторонам необходимо пройти по тонкой грани между ядерной войной и достижением собственных целей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, почему России необходимо решить проблему Украины как можно быстрее читайте в интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы
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новости, россия, запад, украина, сергей полетаев , нато, всу, ядерная война, война, сво, вс рф
Новости, Россия, Запад, Украина, Сергей Полетаев , НАТО, ВСУ, ядерная война, война, СВО, ВС РФ

Сергей Полетаев объяснил, почему нужно ликвидировать враждебную Украину вместе с идеологией "украинства"

04:50 11.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию на поле боя с помощью ВСУ, на Западе постараются свести дело к ничьей и заморозке конфликта по "корейскому варианту". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт. По мнению аналитиков проекта, возможны четыре варианта интервенции НАТО.
Вряд ли западный противник будет ставить целью разгромить армию России. Даже если США не верят в угрозу ядерной войны, при планировании своих операций они все равно будут ее учитывать, рассказал эксперт.
"Западники понимают, что угроза нашего ядерного удара будет возрастать в той степени, в какой Западу удастся нанести нам поражение. Наградой за их победу на Украине будет ядерная война", - подчеркнул Полетаев.
Убедившись в прошлом году в невозможности победить Россию на поле боя с помощью ВСУ, на Западе постараются свести дело к ничьей, к заморозке конфликта по "корейскому варианту", уточнил он.
"При этом в Киеве останется подконтрольный Западу режим, который можно накачивать оружием чтобы со временем устроить матч-реванш. Поэтому России нужно ликвидировать враждебную Украину как государство вместе с враждебной нам идеологией украинства", - отметил специалист.
Если в Киеве и будет какой-то режим, он должен быть лоялен к России и не представлять военной угрозы. Обеим сторонам необходимо пройти по тонкой грани между ядерной войной и достижением собственных целей, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему России необходимо решить проблему Украины как можно быстрее читайте в интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы
Су-57
Вчера, 05:58
Натовская стратегия воздушного наступления. Чем ответимПосле отмашки со стороны Пентагона и ряда стран НАТО на применение ракет и бомб западного производства по территории приграничных регионов России, ситуация на линии боевого соприкосновения коренным образом не изменилась
 
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