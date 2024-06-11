https://ukraina.ru/20240611/1055583505.html

Эксперт раскрыл, захочет ли Запад "вписаться за Украину" и как "поддержит клиента" после разгрома ВСУ

Эксперт раскрыл, захочет ли Запад "вписаться за Украину" и как "поддержит клиента" после разгрома ВСУ - 11.06.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, захочет ли Запад "вписаться за Украину" и как "поддержит клиента" после разгрома ВСУ

Сейчас Запад "закусил удила", поэтому они могут не захотеть договариваться, однако на крупную войну с Россией с ударами по ее территории они решатся с меньшей вероятностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T03:00

2024-06-11T03:00

2024-06-11T03:00

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всу

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ссср

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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт. По мнению аналитиков проекта, возможны четыре варианта интервенции НАТО.Рано или поздно Украина придет к ситуации, когда ее поражение в ближайшие месяцы станет неминуемым. Перед Западом в таком случае встанет вопрос, что делать: договариваться или "вписываться за Украину" напрямую, рассказал эксперт.Он предположил, что если Запад напрямую будет вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. В той же Корее воевали советские летчики (64-й истребительный авиакорпус). Москва этого не признавала, но об этом все знали. Между советскими и американскими летчиками шли реальные воздушные бои, летчики вылетали на боевые задания с территории Китая, но при этом официальной войны не было, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, почему России необходимо решить проблему Украины как можно быстрее читайте в интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы

https://ukraina.ru/20240610/1055572654.html

запад

россия

сша

украина

корея

ссср

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