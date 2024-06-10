https://ukraina.ru/20240610/1055581617.html

Эхо Карибского кризиса. Российские военные корабли появились на Кубе

Эхо Карибского кризиса. Российские военные корабли появились на Кубе - 10.06.2024 Украина.ру

Эхо Карибского кризиса. Российские военные корабли появились на Кубе

Кубинские власти сообщили о том, что российские военные корабли прибывают с официальным визитом в столицу Острова Свободы

2024-06-10T14:38

2024-06-10T14:38

2024-06-10T14:38

эксклюзив

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сша

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"В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ РФ в составе четырех судов. Этот визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в нашей стране не представляет угрозы для региона", – говорится об этом в заявлении Революционных вооруженных сил Кубы.По данным кубинской стороны, остров должны посетить фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". А знаменитая крепость Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, прикрывающая вход в гаванскую бухту, отметит их прибытие артиллерийским салютом.Новостные телеграм-каналы уже разместили видео "Адмирала Горшкова" на фоне тропического кубинского пейзажа. И это событие, о котором активно пишут мировые масс-медиа – особенно в Латинской Америке и США – несет в себе немало важных контекстов.Отправляя свои корабли на Кубу, Россия отдает дань давним дружеским отношениям с союзной страной, расположенной в сердце Западного полушария – наглядно демонстрируя, что старые партнерские связи по-прежнему развиваются.Кроме того, дальние морские походы позволяют России демонстрировать возможности своего флота, способного выполнять поставленные задачи в любых точках мирового океана. В том числе – неподалеку от американского побережья.А это наверняка не вызовет в Вашингтоне никакого восторга.Наконец, появление российских кораблей на Кубе в контексте нынешней международной обстановки имеет серьезное символическое значение, апеллируя к знаковым моментам истории двадцатого века.Сейчас, когда США проводят политику военной эскалации в Восточной Европе, создавая угрозу новой глобальной войны, мирный визит российского флота не может не напоминать о драматических событиях Карибского кризиса – конфронтации между Америкой и Советским Союзом, которая достигла своего пика в 1962 году.Тогда, более шестидесяти лет назад, действия американского правительства в буквальном смысле поставили планету на грань ядерной катастрофы.В 1961 году США начали размещать на территории Турции ракеты PGM-19 "Юпитер", оснащенные термоядерными боеголовками, с радиусом поражения 2400 км.Они были нацелены на Москву и основные города европейской части СССР, угрожая Советскому Союзу уничтожением в случае военного конфликта с американцами.Однако советское руководство нашло способы парировать агрессивные действия политиков Белого дома, которые долгое время были уверены в собственной безопасности. Ведь подступы к их стране защищали пространства двух океанов.К тому времени Москва установила тесные и дружественные отношения с Гаваной, укрепляя связи с правительством Фиделя Кастро, который решительно покончил с прежней зависимостью от Вашингтона.В течение многих десятилетий американцы считали остров своей колонией, где правили коррумпированные марионетки США, связанные с мафиозными группировками из Нью-Йорка, Лас-Вегаса и Чикаго.Однако все изменилось в 1959 году, когда победа кубинской революции привела к коренным историческими переменам. Новые кубинские власти депортировали из своей страны гангстеров, национализировали американские активы и начали проводить независимую политику, направленную на защиту национальных интересов своего народа.Впервые в истории США вблизи от их границы появилось государство, которое нельзя было контролировать из Белого дома.Американский истеблишмент не мог мириться с такой ситуацией. Потому что имперская "доктрина Монро", провозглашенная Вашингтоном еще в 1823 году, относила всю Латинскую Америку к сфере монопольного влияния США.Американцы ввели против Кубы морскую блокаду, рассчитывая подорвать ее экономику. А уже в начале 1960 года Центральное разведывательное управление США представило президенту Дуайту Эйзенхауэру планы незаконных подрывных действий, направленных на то, чтобы свергнуть Кастро.В 1961 году американцы организовали военную операцию против Кубы, вооружив для этой цели выступавших против Фиделя кубинских контрреволюционеров. Однако кубинская армия сбросила вражеский десант в море. И в Пентагоне начали рассматривать планы прямого военного вторжения на Остров Свободы.Однако этому помешала поддержка со стороны советских союзников.СССР оказывал кубинцам разностороннюю помощь, поставляя Гаване товары народного хозяйства, продовольствие, сельскохозяйственную технику, современные вооружения и нефтепродукты. Причем советские суда успешно преодолевали блокадные заслоны американцев.Для защиты Кубы сформировали группировку советского ВМФ, в которую входили два крейсера, четыре эсминца, 12 ракетных катеров и 11 подводных лодок.Кроме того, советская сторона сумела скрытно переправить на остров ракеты средней дальности с термоядерными боеголовками, способные нанести удар по американской столице и основным военным базам США.Такое решение, с одной стороны, защищало Кубу от американской агрессии, а, с другой, представляло собой убедительный стратегический ответ на действия Вашингтона, который установил ядерные ракеты в Турции.Информация о советских ракетах на Кубе, которая была доставлена президенту Джону Кеннеди в результате авиационной разведки – после того, как один из американских самолетов сбила советская ПВО – привела американское руководство в состояние настоящего шока.Столкновение двух ядерных держав представлялось в то время вполне реальным – тем более, что к нему подстрекали влиятельные политические группировки, связанные с Пентагоном и военно-промышленным комплексом США.Однако Кеннеди сумел внять голосу разума. В результате контактов с советской стороной, которые курировал генеральный прокурор США Роберт Кеннеди – младший брат президента – Карибский кризис сумели разрешить на условиях мирного компромисса.Советские ракеты вернулись в СССР, а американцы, в свою очередь, предоставили гарантии ненападения на Кубу и сняли морскую блокаду острова. Ракеты "Юпитер" также были вывезены из Турции спустя несколько месяцев. И угроза ядерного конфликта снизилась – по крайней мере, на какое-то время.Визит российский кораблей наверняка освежит для американцев этот сюжет – напоминая о том, что у безумной военной эскалации, которую проводит администрация Байдена, существует вполне реальная историческая альтернатива.А в многолетних дружеских контактах Москвы и Гаваны установлена очередная важная веха.Ещё об отношениях РФ со странами-партнёрами: Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор

https://ukraina.ru/20231103/1050745464.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, куба, сша, россия, фидель кастро, джон кеннеди, пентагон, вмф, ес