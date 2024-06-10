Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта - 10.06.2024 Украина.ру
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Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта
Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта - 10.06.2024 Украина.ру
Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта
Сумское направление логично открывать тогда, когда ВС РФ освободят Волчанск. Тогда можно будет сжать противника в харьковский котел
2024-06-10T10:29
2024-06-10T10:29
новости
виктор баранец
украина.ру
вс рф
волчанск
сумы
харьков
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что ВС РФ откроют Сумское направление в ближайшее время."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", — отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, виктор баранец, украина.ру, вс рф, волчанск, сумы, харьков, сво
Новости, Виктор Баранец, Украина.ру, ВС РФ, Волчанск, Сумы, Харьков, СВО

Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта

10:29 10.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сумское направление логично открывать тогда, когда ВС РФ освободят Волчанск. Тогда можно будет сжать противника в харьковский котел
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
"Я бы говорил о Сумском направлении только тогда, когда мы решим судьбу Волчанска. Этот город с давних времен называли ключом к Харькову. Если мы с этого направления подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО", - сказал Баранец в интервью Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что ВС РФ откроют Сумское направление в ближайшее время.
"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", — отметил Киселев.
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6 июня, 04:45
В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направлениеВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.
В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено.
"В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
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