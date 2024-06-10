https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html

Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта

Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта - 10.06.2024 Украина.ру

Отдельный этап СВО: Баранец об открытии Сумского фронта

Сумское направление логично открывать тогда, когда ВС РФ освободят Волчанск. Тогда можно будет сжать противника в харьковский котел

2024-06-10T10:29

2024-06-10T10:29

2024-06-10T10:29

новости

виктор баранец

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что ВС РФ откроют Сумское направление в ближайшее время."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", — отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html

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новости, виктор баранец, украина.ру, вс рф, волчанск, сумы, харьков, сво