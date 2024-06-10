"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
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"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ
"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ
У армии РФ есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего становятся первоочередными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-10T03:40
2024-06-10T03:40
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Волонтеры сами по себе не могут обеспечить армию, они выполняют только вспомогательную функцию. Но если за счет них расширяются возможности военных, и это идет в созвучии с усилиями государства по массированному производству и поставкам вооружений, то это и есть залог победы, рассказал эксперт.Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через волонтеров, а государство через ОПК), тем быстрее войска наполнятся самым необходимым и тем проще им будет решать задачи на поле боя, добавил журналист.Российские бойцы тоже охотятся за западными системами РЭБ, которые гасят отечественные дроны в каком-то секторе, пока их не найдут и не уничтожат. Они мощные, но они уязвимые, потому что тяжело сохранять их статус инкогнито, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
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новости, россия, украина, борис рожин, рэб, сво, дроны, опк, волонтеры, вс рф, производство
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, РЭБ, СВО, дроны, ОПК, волонтеры, ВС РФ, производство

"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ

03:40 10.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У армии РФ есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего становятся первоочередными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Волонтеры сами по себе не могут обеспечить армию, они выполняют только вспомогательную функцию. Но если за счет них расширяются возможности военных, и это идет в созвучии с усилиями государства по массированному производству и поставкам вооружений, то это и есть залог победы, рассказал эксперт.
Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через волонтеров, а государство через ОПК), тем быстрее войска наполнятся самым необходимым и тем проще им будет решать задачи на поле боя, добавил журналист.

"У нас есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего они становятся первоочередными целями для различных тактических и баллистических ракет ВСУ. Эти системы уязвимы, охота за ними идет", – подчеркнул Рожин.

Российские бойцы тоже охотятся за западными системами РЭБ, которые гасят отечественные дроны в каком-то секторе, пока их не найдут и не уничтожат. Они мощные, но они уязвимые, потому что тяжело сохранять их статус инкогнито, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
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Роман Алехин: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травмуВторая мировая война резко оборвалась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США применили ядерное оружие, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня ядерный удар ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих.
 
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