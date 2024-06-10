https://ukraina.ru/20240610/1055544751.html

"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ

"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру

"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ

У армии РФ есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего становятся первоочередными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T03:40

2024-06-10T03:40

2024-06-10T03:40

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Волонтеры сами по себе не могут обеспечить армию, они выполняют только вспомогательную функцию. Но если за счет них расширяются возможности военных, и это идет в созвучии с усилиями государства по массированному производству и поставкам вооружений, то это и есть залог победы, рассказал эксперт.Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через волонтеров, а государство через ОПК), тем быстрее войска наполнятся самым необходимым и тем проще им будет решать задачи на поле боя, добавил журналист.Российские бойцы тоже охотятся за западными системами РЭБ, которые гасят отечественные дроны в каком-то секторе, пока их не найдут и не уничтожат. Они мощные, но они уязвимые, потому что тяжело сохранять их статус инкогнито, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как выборы в Европарламент могут отразиться на европейской политике по отношению к Украине можно прочитать в интервью Владимира Корнилова: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины

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