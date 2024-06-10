"За ними идет охота": Борис Рожин рассказал, почему системы РЭБ являются главными целями для ракет ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
У армии РФ есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего становятся первоочередными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Волонтеры сами по себе не могут обеспечить армию, они выполняют только вспомогательную функцию. Но если за счет них расширяются возможности военных, и это идет в созвучии с усилиями государства по массированному производству и поставкам вооружений, то это и есть залог победы, рассказал эксперт.
Чем быстрее получится воплотить в жизнь лозунг "народ и армия едины" (народ через волонтеров, а государство через ОПК), тем быстрее войска наполнятся самым необходимым и тем проще им будет решать задачи на поле боя, добавил журналист.
"У нас есть массированные системы РЭБ, которые глушат вражеские дроны на больших участках. Но они вынуждены находиться близко к линии фронта, из-за чего они становятся первоочередными целями для различных тактических и баллистических ракет ВСУ. Эти системы уязвимы, охота за ними идет", – подчеркнул Рожин.
Российские бойцы тоже охотятся за западными системами РЭБ, которые гасят отечественные дроны в каком-то секторе, пока их не найдут и не уничтожат. Они мощные, но они уязвимые, потому что тяжело сохранять их статус инкогнито, резюмировал собеседник издания.
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