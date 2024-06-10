Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома - 10.06.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240610/1046974047.html
Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома
Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома - 10.06.2024 Украина.ру
Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома
Революция и гражданская война – время авантюристов и романтиков. Он терпят победы и одерживают поражения, свершают преступления и подвиги, занимаются совершенно непредсказуемыми вещами. Предсказуемо одно – кончают они все плохо
2024-06-10T08:01
2024-06-10T08:01
история
история
гражданская война
революция
большевики
троцкий
история украины
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Таким персонажем был один из самых знаменитых красных командиров времен Гражданской войны Дмитрий Жлоба, казнённый 10 июня 1938 года в Краснодаре. Путь от народного героя до врага народа проделали многие его коллеги, однако, в отличие от большинства из них, военной карьеры Жлоба не сделал и в гипотетическом заговоре против товарища Сталина участвовать не могРодился будущий военачальник в июне 1887 года в Киеве. Чем точно занимались его родители, не совсем понятно, в одних источниках его отец указан как батрак, в других — как рабочий.Сам Жлоба был самым настоящим пролетарием, отпахавшим на дореволюционных заводах больше 10 лет. Начинал он на Николаевской верфи, позднее перебрался в Донбасс, где был машинистом на шахте.Жлоба хорошо разбирался в технике и до революции очень неплохо зарабатывал как высококвалифицированный рабочий. Возможно, поэтому активного участия в политике не принимал. Периодически он примыкал к стачкам и забастовкам как сочувствующий, но ни в какой партии до революции не состоял. После очередной такой забастовки в 1916 году "бронь" от фронта Жлобе отменили.Но на войну он так и не попал. Вместо этого его отправили в весьма престижную школу авиамотористов в Москве, где он выучился на моториста и получил унтер-офицерское звание.Там его и застала революция. Жлоба, обладавший своеобразной мужицкой харизмой и любивший толкать речи, быстро оказался в составе Московского совета, там сдружился с большевиками и даже поучаствовал в Октябрьской революции в качестве командира одного из красногвардейских отрядов.После этого он был отправлен в Донбасс с задачей создать там вооружённый отряд. По мере разрастания боевых действий отряд превратился в полк, затем в бригаду и наконец в дивизию.Отличительной чертой всех этих подразделений была техническая оснащенность. Жлоба очень любил технику и всякие штучки, поэтому всеми правдами и неправдами выбивал себе всевозможные технические новинки. Сам он передвигался исключительно на мотоцикле или автомобиле.Другой особенностью его революционных подразделений были телесные наказания. Для этого у Жлобы имелась специальная красная плётка, которой тот угощал младших командиров и красноармейцев за различные нарушения дисциплины.Осенью 1918 года дивизию Жлобы приписали к 11-й армии Сорокина — бывшего казачьего военфельдшера. Оба отличались весьма властными и конфликтными характерами и почти сразу разругались. Настолько, что Жлоба организовал в дивизии митинг и уговорил своих бойцов бросить фронт и уйти к Царицыну. В результате они прошли по тылам казаков Краснова, осаждавших Царицын, и фактически сорвали осаду города.В любой другой ситуации Жлоба угодил бы за это самоуправство под трибунал. Его спасло то, что Сорокин сам разругался с партийным руководством на Северном Кавказе и вспылил настолько, что расстрелял целую группу местных высокопоставленных коммунистов, за что вскоре сам был казнен.Троцкий Жлобу похвалил. К слову, именно он придумал его дивизии название "Стальной", после чего ее так и стали называть. Однако на всякий случай Жлобу под благовидным предлогом отправили в отпуск, а его дивизию передали под командование Думенко, на которого тот затаил обиду.Почти весь 1919 год он занимался партизанщиной, а затем всё же получил под свое начало кавалерийскую бригаду в составе 1-го конного корпуса под началом все того же Думенко. Здесь у него вновь случился конфликт, после которого Думенко и Жлоба начали заваливать доносами вышестоящее начальство.Думенко требовал отозвать Жлобу по причине его тотального непонимания военного дела, несоответствия должности и низких боевых качеств его соединения. Жлоба напирал на то, что Думенко махновец и враг советской власти.В разгар конфликта был убит корпусной комиссар. Кто конкретно стоял за убийством, так и осталось непонятным, но Троцкий, пристально следивший за развитием событий и пуще огня боявшийся атаманщины, решил действовать на опережение.Думенко и несколько его ближайших соратников были арестованы и под предлогом антисемитизма (который процветал в красных войсках Южного и Украинского фронтов. — Прим. ред.), разжигания вражды к политическим работникам и заговора с целью переворота были расстреляны. Корпус перешел под командование Жлобы.Впрочем, триумф вскоре сменился болезненным падением.Летом 1920 года конная группа Жлобы была разгромлена войсками Врангеля в районе Мелитополя. Эта операция считается одной из самых блестящих в истории Гражданской войны. При помощи умелого использования авиации белые не просто разгромили — полностью истребили превосходящую их красную кавалерию. Группа Жлобы просто прекратила свое существование, почти полностью попав в плен, лишь сам Жлоба и отдельные счастливцы сумели уйти из окружения.Жлоба чуть было не угодил под трибунал, но его прикрыл фронтовой Реввоенсовет. Тем не менее с командования его сняли. Конец войны он встретил во главе 18-й дивизии, занявшей Батуми после ухода турок.В отличие от большинства других заметных красных командиров, Жлобу из армии демобилизовали. Некоторое время он работал в системе Помгола (Помощь голодающим), затем руководил на Северном Кавказе двумя комиссиями: по улучшению быта детей и по оказанию помощи демобилизованным красноармейцам.Стоит отметить, что Жлоба, как и Котовский и некоторые другие краскомы, в 1920-е годы превратился в настоящего барина.Он организовал несколько товариществ по обработке земли и артелей, в которых работали бывшие жлобинцы — его бойцы. Сам он рассекал на "Харлее" (мотоциклы и машины были его страстью), которые в те годы можно было пересчитать по пальцам руки, у его детей был персональный наставник (небезызвестный дореволюционный педагог Бернарди), он держал породистых собак для охоты.Столь широкий образ жизни и достаточно конфликтный характер самого Жлобы привели к тому, что у него появилось немало недоброжелателей.Первый звоночек прозвенел в конце 1920-х.Жлоба тогда возглавлял Крайколхозобъединение на Кубани. Его задачей была организация колхозов, но получилось так себе. Жлоба, как обычно, ездил, произносил речи, агитировал и убеждал, но план по хлебозаготовкам был громко провален, недруги активизировались и стали посылать на него доносы, дескать, Жлоба — замаскированный антисоветчик, и к тому же буржуй.Жлобу сняли с поста и отправили руководить откровенно третьестепенным Плавстроем, который занимался осушением местных болот. Однако к середине 1930-х дела вроде бы стали налаживаться. Одну из местных фабрик даже переименовали в его честь.Однако в 1937-м про него вспомнили.Жлоба, к слову, сам успел поучаствовать в сведении счетов, написав на своего соседа по номенклатурному дому Оскара Рывкина (одного из первых руководителей советского комсомола, а на тот момент первого секретаря Краснодарского горкома) донос, по итогам которого он был арестован.Три месяца спустя арестовали и Жлобу.Далее все было по шаблону: расстрел, вычеркивание из всех книг, затем хрущёвская реабилитация и обратный процесс. На Кубани и Дону имя Жлобы щедро представлено в топонимике начиная с конца 1950-х — начала 1960-х.Так кем он был - авантюристом или романтиком? Конечно, нечто авантюрное в его характере было, но преимущественно он всё таки был жлобом...
https://ukraina.ru/20240517/1023620700.html
https://ukraina.ru/20240425/1045548497.html
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Евгений Антонюк
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+7 495 645 66 01
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история, гражданская война, революция, большевики, троцкий, история украины
История, История, гражданская война, революция, большевики, Троцкий, история Украины

Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома

08:01 10.06.2024
 
Дмитрий Жлоба
Дмитрий Жлоба
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Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Революция и гражданская война – время авантюристов и романтиков. Он терпят победы и одерживают поражения, свершают преступления и подвиги, занимаются совершенно непредсказуемыми вещами. Предсказуемо одно – кончают они все плохо
Таким персонажем был один из самых знаменитых красных командиров времен Гражданской войны Дмитрий Жлоба, казнённый 10 июня 1938 года в Краснодаре. Путь от народного героя до врага народа проделали многие его коллеги, однако, в отличие от большинства из них, военной карьеры Жлоба не сделал и в гипотетическом заговоре против товарища Сталина участвовать не мог
Родился будущий военачальник в июне 1887 года в Киеве. Чем точно занимались его родители, не совсем понятно, в одних источниках его отец указан как батрак, в других — как рабочий.
Сам Жлоба был самым настоящим пролетарием, отпахавшим на дореволюционных заводах больше 10 лет. Начинал он на Николаевской верфи, позднее перебрался в Донбасс, где был машинистом на шахте.
Жлоба хорошо разбирался в технике и до революции очень неплохо зарабатывал как высококвалифицированный рабочий. Возможно, поэтому активного участия в политике не принимал. Периодически он примыкал к стачкам и забастовкам как сочувствующий, но ни в какой партии до революции не состоял. После очередной такой забастовки в 1916 году "бронь" от фронта Жлобе отменили.
Но на войну он так и не попал. Вместо этого его отправили в весьма престижную школу авиамотористов в Москве, где он выучился на моториста и получил унтер-офицерское звание.
17 мая, 16:00История
Метания атамана Таврического. Никифор Григорьев и украинская "атаманщина"Май 1919 года стал звездным часом атамана Григорьева. Этот загадочный авантюрист, чье место, дата рождения и даже подлинное имя до сих пор однозначно не выяснены, всего за год успел послужить трем сторонам Гражданской войны, последовательно предал всех соратников и наконец начал «работать на себя».
Там его и застала революция. Жлоба, обладавший своеобразной мужицкой харизмой и любивший толкать речи, быстро оказался в составе Московского совета, там сдружился с большевиками и даже поучаствовал в Октябрьской революции в качестве командира одного из красногвардейских отрядов.
После этого он был отправлен в Донбасс с задачей создать там вооружённый отряд. По мере разрастания боевых действий отряд превратился в полк, затем в бригаду и наконец в дивизию.
Отличительной чертой всех этих подразделений была техническая оснащенность. Жлоба очень любил технику и всякие штучки, поэтому всеми правдами и неправдами выбивал себе всевозможные технические новинки. Сам он передвигался исключительно на мотоцикле или автомобиле.
Другой особенностью его революционных подразделений были телесные наказания. Для этого у Жлобы имелась специальная красная плётка, которой тот угощал младших командиров и красноармейцев за различные нарушения дисциплины.
Осенью 1918 года дивизию Жлобы приписали к 11-й армии Сорокина — бывшего казачьего военфельдшера. Оба отличались весьма властными и конфликтными характерами и почти сразу разругались. Настолько, что Жлоба организовал в дивизии митинг и уговорил своих бойцов бросить фронт и уйти к Царицыну. В результате они прошли по тылам казаков Краснова, осаждавших Царицын, и фактически сорвали осаду города.
Фото 1950-х годов. Коллаж https://militaryarms.ru/znaki-otlichiya/georgoevskiy-krest/
25 апреля, 16:09История
Он трижды сражался за Украину: маршал Семён БудённыйСемён Михайлович Будённый – легендарный командир времён Гражданской войны, командующий не менее легендарной 1-й Конной армией, маршал первого призыва. Он сумел избежать всех опасностей пребывания в советской элите, прожить долгую (90 лет) жизнь и остаться одним из символов победы большевиков
В любой другой ситуации Жлоба угодил бы за это самоуправство под трибунал. Его спасло то, что Сорокин сам разругался с партийным руководством на Северном Кавказе и вспылил настолько, что расстрелял целую группу местных высокопоставленных коммунистов, за что вскоре сам был казнен.
Троцкий Жлобу похвалил. К слову, именно он придумал его дивизии название "Стальной", после чего ее так и стали называть. Однако на всякий случай Жлобу под благовидным предлогом отправили в отпуск, а его дивизию передали под командование Думенко, на которого тот затаил обиду.
Почти весь 1919 год он занимался партизанщиной, а затем всё же получил под свое начало кавалерийскую бригаду в составе 1-го конного корпуса под началом все того же Думенко. Здесь у него вновь случился конфликт, после которого Думенко и Жлоба начали заваливать доносами вышестоящее начальство.
Думенко требовал отозвать Жлобу по причине его тотального непонимания военного дела, несоответствия должности и низких боевых качеств его соединения. Жлоба напирал на то, что Думенко махновец и враг советской власти.
В разгар конфликта был убит корпусной комиссар. Кто конкретно стоял за убийством, так и осталось непонятным, но Троцкий, пристально следивший за развитием событий и пуще огня боявшийся атаманщины, решил действовать на опережение.
Думенко и несколько его ближайших соратников были арестованы и под предлогом антисемитизма (который процветал в красных войсках Южного и Украинского фронтов. — Прим. ред.), разжигания вражды к политическим работникам и заговора с целью переворота были расстреляны. Корпус перешел под командование Жлобы.
Впрочем, триумф вскоре сменился болезненным падением.
Летом 1920 года конная группа Жлобы была разгромлена войсками Врангеля в районе Мелитополя. Эта операция считается одной из самых блестящих в истории Гражданской войны. При помощи умелого использования авиации белые не просто разгромили — полностью истребили превосходящую их красную кавалерию. Группа Жлобы просто прекратила свое существование, почти полностью попав в плен, лишь сам Жлоба и отдельные счастливцы сумели уйти из окружения.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2019
4 апреля 2019, 12:50
День в истории. 4 апреля: барон Врангель сменил генерала ДеникинаВ этот день в 1920 году Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войне в европейской части России.
Жлоба чуть было не угодил под трибунал, но его прикрыл фронтовой Реввоенсовет. Тем не менее с командования его сняли. Конец войны он встретил во главе 18-й дивизии, занявшей Батуми после ухода турок.
В отличие от большинства других заметных красных командиров, Жлобу из армии демобилизовали. Некоторое время он работал в системе Помгола (Помощь голодающим), затем руководил на Северном Кавказе двумя комиссиями: по улучшению быта детей и по оказанию помощи демобилизованным красноармейцам.
Стоит отметить, что Жлоба, как и Котовский и некоторые другие краскомы, в 1920-е годы превратился в настоящего барина.
Он организовал несколько товариществ по обработке земли и артелей, в которых работали бывшие жлобинцы — его бойцы. Сам он рассекал на "Харлее" (мотоциклы и машины были его страстью), которые в те годы можно было пересчитать по пальцам руки, у его детей был персональный наставник (небезызвестный дореволюционный педагог Бернарди), он держал породистых собак для охоты.
Столь широкий образ жизни и достаточно конфликтный характер самого Жлобы привели к тому, что у него появилось немало недоброжелателей.
Первый звоночек прозвенел в конце 1920-х.
Жлоба тогда возглавлял Крайколхозобъединение на Кубани. Его задачей была организация колхозов, но получилось так себе. Жлоба, как обычно, ездил, произносил речи, агитировал и убеждал, но план по хлебозаготовкам был громко провален, недруги активизировались и стали посылать на него доносы, дескать, Жлоба — замаскированный антисоветчик, и к тому же буржуй.
Атаман Зеленый Зелёный
27 декабря 2023, 17:50История
Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впередиРеволюция породила множество ярких и неоднозначных фигур, которые с одной стороны погрузили страну в кровавый хаос, а с другой – делали это ради возвышенных идей, ради которых не жалели ни себя, ни других. Примером тому является атаман Зелёный, чьим именем назвали целое политическое движение быстро возникшее и ещё быстрее погибшее столетие назад
Жлобу сняли с поста и отправили руководить откровенно третьестепенным Плавстроем, который занимался осушением местных болот. Однако к середине 1930-х дела вроде бы стали налаживаться. Одну из местных фабрик даже переименовали в его честь.
Однако в 1937-м про него вспомнили.
Жлоба, к слову, сам успел поучаствовать в сведении счетов, написав на своего соседа по номенклатурному дому Оскара Рывкина (одного из первых руководителей советского комсомола, а на тот момент первого секретаря Краснодарского горкома) донос, по итогам которого он был арестован.
Три месяца спустя арестовали и Жлобу.
Далее все было по шаблону: расстрел, вычеркивание из всех книг, затем хрущёвская реабилитация и обратный процесс. На Кубани и Дону имя Жлобы щедро представлено в топонимике начиная с конца 1950-х — начала 1960-х.
Так кем он был - авантюристом или романтиком? Конечно, нечто авантюрное в его характере было, но преимущественно он всё таки был жлобом...
 
ИсторияИсториягражданская войнареволюциябольшевикиТроцкийистория Украины
 
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08:01Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома
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