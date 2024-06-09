Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО - 09.06.2024 Украина.ру
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Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО
Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО - 09.06.2024 Украина.ру
Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО
ВСУ сейчас делает все, чтобы снизить динамику наступления ВС РФ, однако пока у Киева это реализовать не получается. Тем не менее, к осени враг рассчитывает добиться стабилизации фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
2024-06-09T05:30
2024-06-09T05:30
донбасс
россия
киев
борис рожин
апти алаудинов
"ахмат"
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Эксперт отметил, что в ближайшее время развала фронта ВСУ не ожидается, то есть, СВО этим летом не закончится, но ВС РФ продолжит активные наступательные действия.“Противник потеряет существенную часть западных районов Донбасса. Это уже зависит от нашей армии, в какие сроки будет взят Часов Яр и как будет развиваться наступление к западу от Очеретино или в районе Карловки. Многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь участок фронта на юге Донбасса с серьезными последствиями”, - полагает Рожин.Различные эксперты выдвигают свои предположения, когда же все-таки закончится спецоперация. Так, писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев считает, что у России есть шанс выиграть войну на истощение, однако для этого, по его мнению, нужны более решительные операции, для которых у России пока нет возможностей. Таким образом, полагает Садулаев, в этом году СВО ожидать окончания СВО не стоит.В свою очередь, командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов высказал совершенно противоположную точку зрения. На днях он заявил, что в сложившейся ситуации у ВСУ не достаточно ни человеческого ресурса, ни вооружения для того, чтобы нанести российской армии сокрушительный удар. Поэтому, отмечает Алаудинов СВО завершится в этом году, ведь этому, в первую очередь, поспособствуют активное наступление и упорство российских военнослужащих.Как эксперт оценивает обстановку на Харьковском направлении, вы можете узнать в полной версии интервью Бориса Рожина: "ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами".
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донбасс, россия, киев, борис рожин, апти алаудинов, "ахмат"
Донбасс, Россия, Киев, Борис Рожин, Апти Алаудинов, "Ахмат"

Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО

05:30 09.06.2024
 
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
Читать в
ВСУ сейчас делает все, чтобы снизить динамику наступления ВС РФ, однако пока у Киева это реализовать не получается. Тем не менее, к осени враг рассчитывает добиться стабилизации фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Эксперт отметил, что в ближайшее время развала фронта ВСУ не ожидается, то есть, СВО этим летом не закончится, но ВС РФ продолжит активные наступательные действия.
Противник потеряет существенную часть западных районов Донбасса. Это уже зависит от нашей армии, в какие сроки будет взят Часов Яр и как будет развиваться наступление к западу от Очеретино или в районе Карловки. Многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь участок фронта на юге Донбасса с серьезными последствиями”, - полагает Рожин.
Различные эксперты выдвигают свои предположения, когда же все-таки закончится спецоперация.
Так, писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев считает, что у России есть шанс выиграть войну на истощение, однако для этого, по его мнению, нужны более решительные операции, для которых у России пока нет возможностей. Таким образом, полагает Садулаев, в этом году СВО ожидать окончания СВО не стоит.
В свою очередь, командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов высказал совершенно противоположную точку зрения. На днях он заявил, что в сложившейся ситуации у ВСУ не достаточно ни человеческого ресурса, ни вооружения для того, чтобы нанести российской армии сокрушительный удар.
Поэтому, отмечает Алаудинов СВО завершится в этом году, ведь этому, в первую очередь, поспособствуют активное наступление и упорство российских военнослужащих.
Как эксперт оценивает обстановку на Харьковском направлении, вы можете узнать в полной версии интервью Бориса Рожина: "ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами".
 
ДонбассРоссияКиевБорис РожинАпти Алаудинов"Ахмат"
 
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