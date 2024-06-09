Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат - 09.06.2024 Украина.ру
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Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат
Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат - 09.06.2024 Украина.ру
Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат
Иностранные инструкторы, скорее, могут помогать ВСУ управляться с западной техникой, например, САУ CAESAR, в остальном им нечему научить украинских военных
2024-06-09T04:15
2024-06-09T04:15
новости
ксавье моро
украина
вооруженные силы украины
иностранный легион
украина.ру
инструктор
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.На днях в общественном пространстве появилась информация о том, что французские инструкторы, вопреки отрицанию Киева и Парижа, уже месяц активно обучают вэсэушников во Львове и Одессе.Инструкторы Макрона уже месяц тренируют солдат Зеленского, пока оба делают вид, что это только в планахЧуть раньше стало известно, что в октябре 2023 года Париж тренировал группу украинских неонацистов, зная, что они нацисты. Об этом написало французское издание Mediapart, отметив, что в Версале не могли не знать, кто эти люди, потому что на лице у одного из них был вытатуирован символ СС.Свастика и Гитлер: армия Франции тренирует украинских неонацистов у себя домаВ апреле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПорядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях этот факт объяснил американский наемник, пожелавший остаться неизвестным. Он отметил, что его "коллеги", которые уезжают воевать на стороне ВСУ, ожидают "легкую прогулку", а получают мясорубку.Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском
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новости, ксавье моро, украина, вооруженные силы украины, иностранный легион, украина.ру, инструктор
Новости, Ксавье Моро, Украина, Вооруженные силы Украины, иностранный легион, Украина.ру, инструктор

Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат

04:15 09.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные инструкторы прибыли на Украину
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Иностранные инструкторы, скорее, могут помогать ВСУ управляться с западной техникой, например, САУ CAESAR, в остальном им нечему научить украинских военных
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.

"Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов. Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться", - сказал Моро в интервью Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году.

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На днях в общественном пространстве появилась информация о том, что французские инструкторы, вопреки отрицанию Киева и Парижа, уже месяц активно обучают вэсэушников во Львове и Одессе.
Инструкторы Макрона уже месяц тренируют солдат Зеленского, пока оба делают вид, что это только в планах
Чуть раньше стало известно, что в октябре 2023 года Париж тренировал группу украинских неонацистов, зная, что они нацисты. Об этом написало французское издание Mediapart, отметив, что в Версале не могли не знать, кто эти люди, потому что на лице у одного из них был вытатуирован символ СС.
Свастика и Гитлер: армия Франции тренирует украинских неонацистов у себя дома
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага.
"Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой.
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России
Вскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.
Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.
Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под Славянском
Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
На днях этот факт объяснил американский наемник, пожелавший остаться неизвестным. Он отметил, что его "коллеги", которые уезжают воевать на стороне ВСУ, ожидают "легкую прогулку", а получают мясорубку.
Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском
 
НовостиКсавье МороУкраинаВооруженные силы Украиныиностранный легионУкраина.руинструктор
 
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