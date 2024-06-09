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Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат

Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат - 09.06.2024 Украина.ру

Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат

Иностранные инструкторы, скорее, могут помогать ВСУ управляться с западной техникой, например, САУ CAESAR, в остальном им нечему научить украинских военных

2024-06-09T04:15

2024-06-09T04:15

2024-06-09T04:15

новости

ксавье моро

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вооруженные силы украины

иностранный легион

украина.ру

инструктор

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.На днях в общественном пространстве появилась информация о том, что французские инструкторы, вопреки отрицанию Киева и Парижа, уже месяц активно обучают вэсэушников во Львове и Одессе.Инструкторы Макрона уже месяц тренируют солдат Зеленского, пока оба делают вид, что это только в планахЧуть раньше стало известно, что в октябре 2023 года Париж тренировал группу украинских неонацистов, зная, что они нацисты. Об этом написало французское издание Mediapart, отметив, что в Версале не могли не знать, кто эти люди, потому что на лице у одного из них был вытатуирован символ СС.Свастика и Гитлер: армия Франции тренирует украинских неонацистов у себя домаВ апреле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить свой "Иностранный легион" на Украину, заявив, что сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Зампредседателя Госдумы от "Единой России" Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV предостерег Париж от этого шага."Мы убьем всех французских солдат, которые ступят на украинскую землю. Всех до единого. На сегодня, если считать за все время конфликта на Украине, там побывало 13 тысяч наемников. Из них 367 французов. Из них 147 ликвидированы. 147 граждан Франции уже погибли на Украине. И мы убьем всех остальных. На этот счет можете не переживать", - сказал Толстой."Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в РоссииВскоре Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что в Славянск были переброшены первые подразделения французского Иностранного легиона.Спустя пару дней координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом ударе российских военных по группе французских наемников в районе Славянска.Накрыли вместе с "Цезарем": наемники Макрона получили русский удар под СлавянскомПорядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".На днях этот факт объяснил американский наемник, пожелавший остаться неизвестным. Он отметил, что его "коллеги", которые уезжают воевать на стороне ВСУ, ожидают "легкую прогулку", а получают мясорубку.Наемник из США: на Украине гибнет много "диких гусей", потому что они перепутали войну с отпуском

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новости, ксавье моро, украина, вооруженные силы украины, иностранный легион, украина.ру, инструктор