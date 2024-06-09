https://ukraina.ru/20240609/1055499334.html

Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны

Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны - 09.06.2024 Украина.ру

Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны

Сегодня характер войны в связи с применением БПЛА, изменился и между армиями России и Украины идет постоянное соревнование. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.

2024-06-09T05:15

2024-06-09T05:15

2024-06-09T05:15

донецкая народная республика

россия

александр бородай

единая россия

всу

харьков

бпла

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Эксперт отметил, что у ВСУ в арсенале присутствует достаточно большое количество БПЛА, которые боевики стали использовать на фронте все чаще.“У них есть тяжелые беспилотники типа Бабы-Яги, которые могут нести не только сбросы, но и дроны-камикадзе. FPV-дрон может долететь до какой-либо дороги, которой мы пользуемся, и сесть в засаду. Он ждет пока мимо него будет ехать какая-либо наша техника, по которой он, вновь поднявшись в воздух, ударит”, - подчеркнул Бородай.При этом эксперт отметил, что у ВСУ нет таких беспилотников как, например, наши "Ланцеты", которые обрабатывают позиции, приводя боевиков в ужас.Ранее старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия."Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры"."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.Почему воевать в Харьковской области легче, чем на территории ДНР, вы можете узнать в полной версии Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.

донецкая народная республика

россия

харьков

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донецкая народная республика, россия, александр бородай, единая россия, всу, харьков, бпла