Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны - 09.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240609/1055499334.html
Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны
Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны - 09.06.2024 Украина.ру
Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны
Сегодня характер войны в связи с применением БПЛА, изменился и между армиями России и Украины идет постоянное соревнование. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.
2024-06-09T05:15
2024-06-09T05:15
донецкая народная республика
россия
александр бородай
единая россия
всу
харьков
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050432743_0:192:2932:1841_1920x0_80_0_0_59b85792644c436baeea2b1e60b7aeb6.jpg.webp
Эксперт отметил, что у ВСУ в арсенале присутствует достаточно большое количество БПЛА, которые боевики стали использовать на фронте все чаще.“У них есть тяжелые беспилотники типа Бабы-Яги, которые могут нести не только сбросы, но и дроны-камикадзе. FPV-дрон может долететь до какой-либо дороги, которой мы пользуемся, и сесть в засаду. Он ждет пока мимо него будет ехать какая-либо наша техника, по которой он, вновь поднявшись в воздух, ударит”, - подчеркнул Бородай.При этом эксперт отметил, что у ВСУ нет таких беспилотников как, например, наши "Ланцеты", которые обрабатывают позиции, приводя боевиков в ужас.Ранее старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия."Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры"."Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.Почему воевать в Харьковской области легче, чем на территории ДНР, вы можете узнать в полной версии Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
донецкая народная республика
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050432743_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_70965227065d2307bc20f7664aa21346.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, россия, александр бородай, единая россия, всу, харьков, бпла
Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Бородай, Единая Россия, ВСУ, Харьков, БПЛА

Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны

05:15 09.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Сегодня характер войны в связи с применением БПЛА, изменился и между армиями России и Украины идет постоянное соревнование. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай.
Эксперт отметил, что у ВСУ в арсенале присутствует достаточно большое количество БПЛА, которые боевики стали использовать на фронте все чаще.
У них есть тяжелые беспилотники типа Бабы-Яги, которые могут нести не только сбросы, но и дроны-камикадзе. FPV-дрон может долететь до какой-либо дороги, которой мы пользуемся, и сесть в засаду. Он ждет пока мимо него будет ехать какая-либо наша техника, по которой он, вновь поднявшись в воздух, ударит”, - подчеркнул Бородай.
При этом эксперт отметил, что у ВСУ нет таких беспилотников как, например, наши "Ланцеты", которые обрабатывают позиции, приводя боевиков в ужас.
Ранее старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Мамура" рассказал, что украинские боевики снизили применение артиллерийских орудий на Купянском направлении, отдав предпочтение дронам.
По мнению военного, ВСУ поступают таким образом из-за того, что беспилотники более эффективны, чем украинская артиллерия.
"Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 и не попадешь (в зависимости от опыта расчета – ред.). А дронов – два, три, четыре и можно машину вывести из строя", - пояснил “Мамура”.
Как ранее в интервью изданию Украина.ру отметил донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, сегодня украинские операторы дронов на линии боевого соприкосновения под Донецком устраивают совершенно садистские и бесчеловечные "игры".
"Как я вам говорил ранее, у ВСУ больше FPV-дронов, чем у нас. Объяснить почему так ─ тяжело. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то, по-видимому, тому есть несколько причин. Первая: у укропов теперь беспилотники ─ отдельный род войск, в отличие от нас. Поэтому ВСУ на государственной основе насыщают дронами и, главное, централизовано проводят обучение операторов.
Второе ─ это европейская волонтерская помощь, которая беспрерывно течет в ВСУ”, - полагает военнослужащий.
Почему воевать в Харьковской области легче, чем на территории ДНР, вы можете узнать в полной версии Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр БородайЕдиная РоссияВСУХарьковБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Измайлов: стратегическая задача Москвы - прогреть ВСУ перед главным ударом ВС РФ
07:15"Их задача - покрошить как можно больше наших": "оркестрант" Хлопа оценил качество украинской пехоты
06:59Жестко подставят сами себя: эксперт о том, что будет, если Литва заблокирует транзит в Калининград
06:45За ним пристально наблюдают. Политолог рассказал, когда произойдет "крещение" Зеленского
06:30Рожин объяснил, зачем ВСУ контратака под Харьковом, и что из нее выйдет
06:15Не Литва: эксперт назвал страну, которая играет ключевую роль в ситуации с Калининградом
06:00Волонтер Алехин: ВСУ серьезно превосходят по числу БПЛА
05:45Хронический геополитический шок: эксперт о том, почему в Калининграде не боятся НАТО
05:30Через месяц? Летом? Или в следующем году? Рожин рассказал, когда закончится СВО
05:15Приводит боевиков в ужас: Бородай о том, как изменился характер войны
05:01"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО
04:45"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов
04:30Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки
04:15Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдат
04:00Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт
03:45"Вы удивитесь": боец Хлопа рассказал, как воюют вчерашние менеджеры
18:23АвтоПМЭФ: о чем поспорили главы "АвтоВАЗа" и "Автотора"
17:57Замести нормандским песком. Правда о том, как США и Англия затягивали открытие второго фронта
17:41Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
17:24Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня
Лента новостейМолния