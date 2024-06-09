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"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина

"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина - 07.06.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина

На прошедшей неделе праздновалась 225 годовщина со дня рождения А.С. Пушкина. В жизни и творчестве Булгакова Пушкин играл огромную роль - достаточно вспомнить, что "Белая гвардия" открывается эпиграфом из "Капитанской дочки". Последней пьесой Булгакова, которую ставил МХАТ, были "Последние дни", посвящённые событиям февраля 1837 года

2024-06-09T08:02

2024-06-09T08:02

2024-06-07T13:44

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

литература

история

драматург

пушкин

пьеса

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В 1920 году во Владикавказе Михаилу Булгакову пришлось защищать Пушкина в публичном диспуте с поборниками "пролетарского искусства". Полтора десятилетия спустя на статус Пушкина в русской культуре уже никто не покушался, но его творчество и трагическая судьба оставались актуальными. В 1937 году СССР готовился отметить сотую годовщину смерти поэта…Вообще-то нет оснований полагать, что Булгаков именно на 37 год ориентировался – пьесу ему не заказывали, просто прочитал книгу Викентия Вересаева "Пушкин в жизни" загорелся идеей…25 августа 1934 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике: "у М.А. возник план пьесы о Пушкине. Только он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. М.А. испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжелое время сам приехал к М.А. и предложил в долг денег. М.А. хочет этим как бы отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают".Елена Сергеевна, оправдывая свою славу "ведьмы" как в воду глядела… В мае 1935 года соавторы начали конфликтовать. Причина тривиальна – прозаик Вересаев стоял за историческую правду, драматург Булгаков – за правду сценическую. В частности, борьба шла вокруг образа Дантеса: Булгаков проталкивал образ "Дантеса-нытика", действительно влюблённого в Наталью Гончарову и оттого страдающего; Вересаев же рисовал "Дантеса-солдафона", на что Булгаков возражал – "нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика". Интересно, что опубликованная в 1995 году переписка Дантеса и Геккерна подтверждает правильность булгаковской трактовки образов Дантеса и Гончаровой именно с точки зрения исторической правды. Булгаковщина…22 августа 1935 года Вересаев писал Булгакову: "основной источник наших несогласий — органическая Ваша слепота на общественную сторону пушкинской трагедии". В конечном итоге Вересаев перестал быть соавтором пьесы, но получил все причитающиеся ему средства.В сентябре 1935 года пьеса была закончена и прошла цензуру. Прошла с трудом – у всех вызывало недоумение желание Булгакова написать пьесу о Пушкине без Пушкина – его там действительно нет, присутствует только в виде тени за портьерами…Тот же приём использовал великий князь Константин Константинович (писавший под псевдонимом К.Р.) в пьесе "Царь иудейский", которую Булгаков знал и использовал при написании романа "Мастер и Маргарита".Пьеса готовилась к постановке в театре имени Вахтангова, а также театральными коллективами Ленинграда, Саратова, Горького, Харькова… Однако в январе 1937 года, после серии критических публикаций в центральной прессе, пьеса была запрещена, буквально накануне юбилейных торжеств (если так можно высказаться о годовщине смерти).15 июня 1939 года Главрепертком пьесу опять разрешил. Политредактор Евстратов писал:"Пьесу вернее было бы назвать "Гибель Пушкина". Автор имел целью изобразить обстановку и обстоятельства гибели Пушкина. Широкой картины общественной жизни в пьесе нет. Автор хотел создать лирическую, "камерную" пьесу. Такой его замысел осуществлён неплохо".Постановкой занялся МХАТ. Причём режиссёром стал сам Владимир Иванович Немирович-Данченко. Булгаков был этим обстоятельством недоволен, но в этом время тяжело больному писателю не хватало только воевать с театром за пьесу.У Немировича-Данченко это тоже была последняя постановка – он умер 25 апреле 1943 года – через две недели после премьеры. Спектакль находился в репертуаре МХАТа в течение 16 лет.Ну и в заключение совершенно потрясающий момент.В "Театральном романе" Булгаков писывал комический эпизод:"- Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть "Мертвых душ".Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:- Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причём в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:- У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует".Под Аристархом Платоновичем в романе имелся в виду Немирович-Данченко, а под Поликсеной Торопецкой его секретарь Ольга Бокшанская – сестра Е.С. Булгаковой.Так вот, В.И. Немирович-Данченко был знаком с Дантесом! Тот умер в 1895 году, когда Немировичу-Данченко было уже 37 лет.Актёр МХАТ Михаил Яншин рассказывал об этом так: "Немирович-Данченко рассказал. В конце прошлого века он, приехав в Париж, прогуливался по утрам возле дворца Тюильри в обществе графини Паниной. Им постоянно попадался навстречу очень пожилой месье в сером сюртуке и сером цилиндре; непременно снимал цилиндр и почтительно кланялся Паниной, а та его полностью игнорировала. Почему вы не отвечаете ему на поклон? - спросил однажды Немирович. Я никогда не стану с ним здороваться! резко ответила графиня Панина. - Это Жорж Дантес!..." По словам же Михаила Козакова Немирович-Данченко как-то за картами прямо спросил у Дантеса, зачем тот убил Пушкина, на что получил ответ: "но я же не знал, что он у вас такой большой поэт!" Но это, конечно, околотеатральные анекдоты…

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эксклюзив, михаил булгаков, литература, история, драматург, пушкин, пьеса