https://ukraina.ru/20240608/1055522513.html

Рожин ответил, чем опасны "Птахи Мадяра"

Рожин ответил, чем опасны "Птахи Мадяра" - 08.06.2024 Украина.ру

Рожин ответил, чем опасны "Птахи Мадяра"

Недооценивать такие украинские группировки, как "Птахи Мадяра", не стоит, так как они представляют серьезную опасность. Поэтому работа ВС РФ по их расположениям должна быть продолжена

2024-06-08T04:00

2024-06-08T04:00

2024-06-08T04:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Не несколько дней назад "Военное обозрение" написало о том, что на фоне харьковского продвижения ВС РФ генштаб ВСУ принял решение перебросить на этот участок фронта 414-й отдельный "элитный" батальон ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как "Птахи Мадьяра".Издание уточнило, что таким образом украинское командование надеется компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ под Харьковом."Как сообщают украинские ресурсы, действовать батальон будет под Липцами, в Волчанск решили его не посылать. Контрудар украинских войск на Харьковском направлении имел больше медийный эффект, чем боевой, ВСУ так и не удалось выбить российские войска с занятых позиций, несмотря на переброшенные резервы", - отмечается в публикации "Военного обозрения".Генштаб ВСУ перебросил под Харьков "элитных" "Птах Мадьяра"Спустя пару дней командир "Птах Мадяра" Роберт Бровди записал "мотивационный ролик", где пообещал своему отряду "скорую победу", а в адрес российских бойцов высказался нецензурно.Сразу после появления этого ролика в сети, по расположению "Птах" в селе Липцы Харьковской области был нанесен мощный удар. В результате чего был разрушен отельный комплекс базы, где располагались не менее 300 солдат и наемников.Официальной информации о судьбе самого Бровди пока не появлялось.Командир "Птах Мадяра" пообещал ВСУ "скорую победу" перед ударом ВС РФРоссийские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, борис рожин, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины, бпла