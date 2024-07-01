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Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам
Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам - 01.07.2024 Украина.ру
Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам
Начальник штаба украинской бригады "Азов"* Богдан Кротевич 30 июня в социальной сети X пригрозил украинским гражданам, которые выступают за остановку конфликта с Россией
2024-07-01T13:29
2024-07-01T13:29
2024-07-01T13:29
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"азов"
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"Никакого мира без победы. Победа одна - ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо. И вам и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно", - заявил Кротевич.Он не уточнил о каком именно "пробивоне" идет речь, но, судя по контексту, имел в виду вчерашнее заявление близкого к Офису президента политолога Владимира Фесенко, который сказал, что можно остановить войну, а территории "вернуть позже".* Запрещённая в РФ террористическая организация.Подробнее о позиции Кротевича - в материале Егора Леева "Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир фесенко, "азов"
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Фесенко, "Азов"
Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам
Начальник штаба украинской бригады "Азов"* Богдан Кротевич 30 июня в социальной сети X пригрозил украинским гражданам, которые выступают за остановку конфликта с Россией
"Никакого мира без победы. Победа одна - ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо. И вам и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно", - заявил Кротевич.
Он не уточнил о каком именно "пробивоне" идет речь, но, судя по контексту, имел в виду вчерашнее заявление близкого к Офису президента политолога Владимира Фесенко, который сказал, что можно остановить войну, а территории "вернуть позже".
* Запрещённая в РФ террористическая организация.