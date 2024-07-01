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Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков

Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков - 01.07.2024 Украина.ру

Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков

Заявления о стягивании украинских войск к белорусской границе - это повод для беспокойства России. Об этом сообщил 1 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-01T12:53

2024-07-01T12:53

2024-07-01T12:53

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"Белоруссия - это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - сказал Песков.Он добавил, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают это необходимым.Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая, она меняется каждый день, причем не в лучшую сторону.Подробнее об угрозе для Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, белоруссия, украина, дмитрий песков, владимир путин