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Кожедуб: воздушный богатырь

Кожедуб: воздушный богатырь - 08.06.2024 Украина.ру

Кожедуб: воздушный богатырь

Асом официально считается лётчик, лично одержавший пять подтверждённых воздушных побед. Советским истребителем №1 является Иван Никитович Кожедуб, который становился асом 12 раз

2024-06-08T08:02

2024-06-08T08:02

2024-06-08T08:02

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Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка в современном Шосткинском районе Сумской области в крестьянской семье.Сельская жизнь в старые времена была, конечно, не подарок. Кожедуб в своих воспоминаниях с горечью пишет о том, как его совсем ещё пацаненком отдавали в работу живущему по соседству куркулю: за день тяжёлой работы по уборке двора и сараев с птицей получал Ваня то копейку, то вчерашний завтрак хозяина.Отец работал на заводе в соседней Шостке (до нее от Ображиевки всего семь километров) и много читал. И хотя жена корила его, мол, книжка "тоби грошей не заробыть", к чтению Кожедуб-старший пристрастил и младшего сына Ивана, которого в семье, как это часто бывает с "последышами", любили больше других детей.Очень рано у Ивана открылся талант к рисованию. Отец поощрял его занятия и делал ему альбомчики для рисунков, которые бережно хранил. В годы Иванова детства отец его мечтал, что сын станет сельским художником и будет разрисовывать церкви и клубы. Даже договорился с местным маляром, он же самодеятельный художник, что тот возьмет в учение пацана. Не срослось — маляр умер. Но рисовать Иван не бросил, со временем увлекшись ещё и черчением. Сам он утверждал, что глазомер, умение видеть перспективу, приобретенные на уроках рисования и черчения, позже пригодились ему в профессии военного летчика.С детских лет Ивана Кожедуба отличали два полезных для любого человека качества: упорство (но не упрямство) и дисциплинированность. Они рано обратили на себя внимание педагогов. Поэтому в сельской школе он совмещал статус учащегося с должностью библиотекаря начиная с 7 класса.По окончании школы Иван Кожедуб по совету отца отправился в Шостку учиться в химическом техникуме (в городе размещался знаменитый пороховой завод). Позже переселился в общежитие техникума — не хотел терять три часа на дорогу.Кожедуб был небольшого роста, но с отроческих лет отличался "тяжелоатлетическим" телосложением — кряжистый и мускулистый, с огромной грудной клеткой, что помогло ему легко пройти отбор и в шосткинский аэроклуб, и медицинскую комиссию при приеме в Чугуевское авиационное училище, куда поступил в 1940 году. И в школе, и в техникуме, и в училище любил крутиться на турнике, а двухпудовую гирю поднял впервые в тринадцать лет.Любовь к силовым упражнениям он пронес через всю жизнь. Уже после войны, в 1946 году, на соревнованиях в Монине Кожедуб поднял двухпудовку 21 раз.Курсант Кожедуб был самым обыкновенным, таким, как все. А иногда даже "лажал" в полетах, за что ему доставалось от отцов-инструкторов.На самом деле восьмимесячный курс обучения он прошел первым, сдал все экзамены, включая основной, лётный, на отлично. И был оставлен в Чугуеве инструктором. Надо ли говорить, что на такие должности из вчерашних курсантов отбирались самые выдержанные и способные.С училищем Иван Никитич откочевал и на восток после начала Великой Отечественной войны. Многочисленные рапорты об отправке в действующую армию отклонялись — авиация в первый год войны несла просто чудовищные потери, кадры готовить надо было по ускоренной программе, и тут уж инструкторы с опытом ценились на вес золота.Тот, кто видел старый советский фильм "Добровольцы", живо припомнит сцену, в которой герой актёра Петра Щербакова, инструктор где-тот в тылу, просится на фронт. Наверное, примерно такие сцены переживал и Иван Кожедуб. Наконец, его отпустили на фронт.Произошло это только весной 1943 года. А первый воздушный бой с немцами он провёл 26 марта 1943 года. Примечательно, что будущий ас едва не погиб.Пушечная очередь "Мессершмидта" попала точно в кабину. Первый снаряд слегка задел шлемофон, второй снаряд, фугасный, разорвался на бронеспинке. Учитывая, что снаряды в ленту снаряжались через один — фугасный-бронебойный, везение было ошеломительным.Опытный лётчик-инструктор, конечно, имел больше шансов на выживание и на успех. Отправляясь на фронт, сержант Кожедуб (он окончил курс в училище в 1941-м, единственном году, когда при выпуске на давали офицерского звания) получил звёздочку младшего лейтенанта. К осени 1944 года он был уже майором.Меньше года понадобилось пареньку из сумского села, чтобы войти в элиту советских летчиков-истребителей.В боевой аттестационной характеристике, подписанной командиром полка 17 января 1944 года, указано, что старший лейтенант Кожедуб имеет 173 боевых вылета на самолете Ла-5, провёл 52 воздушных боя, в которых лично сбил 25 самолетов противника. "Общий налет 777 часов, из них 177 час. 03 мин. боевой налет".Метод ведения воздушного боя у Кожедуба был прост, но требовал высокого пилотажного умения, чёткого ориентирования в воздухе и над местностью и мужества — вираж, разворот и стрельба по противнику с очень короткой дистанции — наверняка.Тут надо заметить, что Кожедубу повезло — он все войну прошел на "лавочкиных" (ЛА-5, ЛА-5ФН, ЛА-7). Эти самолёты имели значительное преимущество перед немецкими в маневренности и не уступали им в скорости. Поэтому часто столкновение с противником приносило Кожедубу победу. Иногда, кстати, не одну. За весь период своей боевой работы Кожедуб трижды одерживал по три победы в день (12.10.44, 03.06.44, 12.02.45) и однажды — четыре (02.10.43). В пяти боях им было сбито по 2 самолета.Будучи ярко одарённым, талантливым человеком, в то же время он неизменно проявлял великую скромность — например, никогда не записывал на свой счёт сбитый самолет противника, если сам не видел, как тот упал на землю. Даже не докладывал.Интересно, что он ни разу не был сбит.За два с лишним года боевой службы его несколько раз подбивали, но он всегда дотягивал до своего аэродрома. Однажды во время воздушного боя на истребителе Ла-7, который проходил над территорией противника, самолет Кожедуба был подбит.На машине заглох двигатель, и Иван Кожедуб, чтобы не сдаваться в плен немцам, выбрал для себя на земле цель и начал на нее пикировать. Когда до земли оставалось совсем немного, двигатель истребителя неожиданно снова заработал, и Кожедуб смог вывести машину из пикирования и благополучно вернулся на аэродром.В основе такой везучести, разумеется, кроме таланта был громадный инструкторский опыт. И несомненно, что, будь у нас в начале войны хотя бы треть таких опытных пилотов, как Кожедуб, немецкой авиации ничего бы не светило, а дутый немецкий ас Хартманн, которого, к великому сожалению, удалось избежать пули конвоира в советском плену в Донбассе, был бы никому неизвестен.Кожедуб заслуженно получал свои награды. Первого Героя Советского Союза он получил в феврале, а второго — уже в августе 1944 года. Третью "Золотую звезду" Иван Никитович Кожедуб получил уже после войны — "за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу".Среди сбитых Иваном Кожедубом вражеских самолетов были: 21 истребитель FW-190, 18 истребителей Ме-109, 18 бомбардировщиков Ju-87, 3 штурмовика Hs-129, 2 бомбардировщика He-111, 1 истребитель PZL P-24 (румынский – польского производства), 1 реактивный самолёт Ме-262.Кстати, Кожедубу приписывают пять сбитых американских самолетов (два по ошибке, три — за вторжение в советское воздушное пространство), но официального подтверждения этому факту нет. Но с американцами повоевать, ставшему в мае 1945-го подполковником, Ивану Кожедубу всё-таки довелось. И ещё как.После победы Иван Никитович Кожедуб пошёл учиться в Академию ВВС. Напомним, ему было всего 25 лет тогда. Почему бы и не поучиться. Тем более что этого требовала служба. Иначе пришлось бы уходить на гражданку. А как о таком думать боевому летчику, лучшему асу Страны Советов.Курс в академии был окончен в 1951 году. К тому времени Иван Никитич женился и получил трехкомнатную квартиру в Москве на Чистых прудах. По указанию Сталина, внимательно следившего за карьерой своего лучшего пилота, Кожедуб становится командиром 324-й истребительной авиадивизии.Именно она, оснащенная новейшими реактивными самолетами-истребителями МиГ-15, была отправлена в Корею помогать КНДР бороться с вторгшимися в страну войсками США (официально у них был мандат ООН).Как пишет современный биограф лётчика, "в ходе войны в Корее с марта 1951 по февраль 1952 г. дивизия Кожедуба одержала 215 побед, потеряв 52 самолета и 10 летчиков. Правда, сам Кожедуб в боевых вылетах не участвовал из-за строго запрета командования.По возвращении на родину Кожедуб окончил академию Генштаба, занимал ряд высоких командных должностей в ВВС, в том числе командовал авиацией Московского военного округа".На этом можно было бы и окончить рассказ о летчике Кожедубе, заметив только, что в 1985 году Иван Никитич, еще не старый, всего-то 65 лет, стал маршалом авиации СССР.Скончался он в 1991 году 8 августа, не дожив несколько недель до гибели государства, в котором жил и которое защищал на всех фронтах.В отличие от очень многих героев войны, интерес к нему (так же, как и к другому лучшему асу СССР Александру Покрышкину) не ослабевал до его кончины. Огромен он и сегодня.Автор книги об Иване Кожедубе Иван Бодрихин пишет: "в марте 1990 года Кожедубу позвонил американский художник, через переводчика представился, рассказал, что нарисовал картину одного из его боев, и попросил о встрече. На рисунке была изображена пара Ла-7, атакующих Ме-262. Внизу подпись — "Ivan Kodjedub". На встрече американец выложил на стол целую кипу своих творений, несколько недорогих сувениров и попросил старого маршала оставить на них свой автограф.— Рука болела месяц, — жаловался Иван Никитович.Этот случай свидетельствует о популярности Кожедуба во всем мире. А весной 1985 года Кожедубу, еще не ставшему маршалом, через дипломатов, представителей общественности, немецких деловых кругов предлагалась богатейшая программа поездки и скромный подарок по её окончании — легковой автомобиль "мерседес-бенц", но Иван Никитович в принципиальных жизненных вопросах был твёрд:— День Победы я провожу всегда со своими боевыми друзьями".

https://ukraina.ru/20180928/1021276407.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Измайлов

история, история ссср, великая отечественная война, истребитель, пилоты, ввс, корея