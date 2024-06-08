Кожедуб: воздушный богатырь
Асом официально считается лётчик, лично одержавший пять подтверждённых воздушных побед. Советским истребителем №1 является Иван Никитович Кожедуб, который становился асом 12 раз
Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка в современном Шосткинском районе Сумской области в крестьянской семье.
Сельская жизнь в старые времена была, конечно, не подарок. Кожедуб в своих воспоминаниях с горечью пишет о том, как его совсем ещё пацаненком отдавали в работу живущему по соседству куркулю: за день тяжёлой работы по уборке двора и сараев с птицей получал Ваня то копейку, то вчерашний завтрак хозяина.
Отец работал на заводе в соседней Шостке (до нее от Ображиевки всего семь километров) и много читал. И хотя жена корила его, мол, книжка "тоби грошей не заробыть", к чтению Кожедуб-старший пристрастил и младшего сына Ивана, которого в семье, как это часто бывает с "последышами", любили больше других детей.
Очень рано у Ивана открылся талант к рисованию. Отец поощрял его занятия и делал ему альбомчики для рисунков, которые бережно хранил. В годы Иванова детства отец его мечтал, что сын станет сельским художником и будет разрисовывать церкви и клубы. Даже договорился с местным маляром, он же самодеятельный художник, что тот возьмет в учение пацана. Не срослось — маляр умер. Но рисовать Иван не бросил, со временем увлекшись ещё и черчением. Сам он утверждал, что глазомер, умение видеть перспективу, приобретенные на уроках рисования и черчения, позже пригодились ему в профессии военного летчика.
С детских лет Ивана Кожедуба отличали два полезных для любого человека качества: упорство (но не упрямство) и дисциплинированность. Они рано обратили на себя внимание педагогов. Поэтому в сельской школе он совмещал статус учащегося с должностью библиотекаря начиная с 7 класса.
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По окончании школы Иван Кожедуб по совету отца отправился в Шостку учиться в химическом техникуме (в городе размещался знаменитый пороховой завод). Позже переселился в общежитие техникума — не хотел терять три часа на дорогу.
Кожедуб был небольшого роста, но с отроческих лет отличался "тяжелоатлетическим" телосложением — кряжистый и мускулистый, с огромной грудной клеткой, что помогло ему легко пройти отбор и в шосткинский аэроклуб, и медицинскую комиссию при приеме в Чугуевское авиационное училище, куда поступил в 1940 году. И в школе, и в техникуме, и в училище любил крутиться на турнике, а двухпудовую гирю поднял впервые в тринадцать лет.
Любовь к силовым упражнениям он пронес через всю жизнь. Уже после войны, в 1946 году, на соревнованиях в Монине Кожедуб поднял двухпудовку 21 раз.
Курсант Кожедуб был самым обыкновенным, таким, как все. А иногда даже "лажал" в полетах, за что ему доставалось от отцов-инструкторов.
На самом деле восьмимесячный курс обучения он прошел первым, сдал все экзамены, включая основной, лётный, на отлично. И был оставлен в Чугуеве инструктором. Надо ли говорить, что на такие должности из вчерашних курсантов отбирались самые выдержанные и способные.
С училищем Иван Никитич откочевал и на восток после начала Великой Отечественной войны. Многочисленные рапорты об отправке в действующую армию отклонялись — авиация в первый год войны несла просто чудовищные потери, кадры готовить надо было по ускоренной программе, и тут уж инструкторы с опытом ценились на вес золота.
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Тот, кто видел старый советский фильм "Добровольцы", живо припомнит сцену, в которой герой актёра Петра Щербакова, инструктор где-тот в тылу, просится на фронт. Наверное, примерно такие сцены переживал и Иван Кожедуб. Наконец, его отпустили на фронт.
Произошло это только весной 1943 года. А первый воздушный бой с немцами он провёл 26 марта 1943 года. Примечательно, что будущий ас едва не погиб.
Пушечная очередь "Мессершмидта" попала точно в кабину. Первый снаряд слегка задел шлемофон, второй снаряд, фугасный, разорвался на бронеспинке. Учитывая, что снаряды в ленту снаряжались через один — фугасный-бронебойный, везение было ошеломительным.
Опытный лётчик-инструктор, конечно, имел больше шансов на выживание и на успех. Отправляясь на фронт, сержант Кожедуб (он окончил курс в училище в 1941-м, единственном году, когда при выпуске на давали офицерского звания) получил звёздочку младшего лейтенанта. К осени 1944 года он был уже майором.
Меньше года понадобилось пареньку из сумского села, чтобы войти в элиту советских летчиков-истребителей.
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В боевой аттестационной характеристике, подписанной командиром полка 17 января 1944 года, указано, что старший лейтенант Кожедуб имеет 173 боевых вылета на самолете Ла-5, провёл 52 воздушных боя, в которых лично сбил 25 самолетов противника. "Общий налет 777 часов, из них 177 час. 03 мин. боевой налет".
Метод ведения воздушного боя у Кожедуба был прост, но требовал высокого пилотажного умения, чёткого ориентирования в воздухе и над местностью и мужества — вираж, разворот и стрельба по противнику с очень короткой дистанции — наверняка.
Тут надо заметить, что Кожедубу повезло — он все войну прошел на "лавочкиных" (ЛА-5, ЛА-5ФН, ЛА-7). Эти самолёты имели значительное преимущество перед немецкими в маневренности и не уступали им в скорости. Поэтому часто столкновение с противником приносило Кожедубу победу. Иногда, кстати, не одну. За весь период своей боевой работы Кожедуб трижды одерживал по три победы в день (12.10.44, 03.06.44, 12.02.45) и однажды — четыре (02.10.43). В пяти боях им было сбито по 2 самолета.
© Василий СтоякинЛа-7 И.Н. Кожедуба. Музей ВВС, г. Монино
© Василий Стоякин
Ла-7 И.Н. Кожедуба. Музей ВВС, г. Монино
Будучи ярко одарённым, талантливым человеком, в то же время он неизменно проявлял великую скромность — например, никогда не записывал на свой счёт сбитый самолет противника, если сам не видел, как тот упал на землю. Даже не докладывал.
Интересно, что он ни разу не был сбит.
За два с лишним года боевой службы его несколько раз подбивали, но он всегда дотягивал до своего аэродрома. Однажды во время воздушного боя на истребителе Ла-7, который проходил над территорией противника, самолет Кожедуба был подбит.
На машине заглох двигатель, и Иван Кожедуб, чтобы не сдаваться в плен немцам, выбрал для себя на земле цель и начал на нее пикировать. Когда до земли оставалось совсем немного, двигатель истребителя неожиданно снова заработал, и Кожедуб смог вывести машину из пикирования и благополучно вернулся на аэродром.
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В основе такой везучести, разумеется, кроме таланта был громадный инструкторский опыт. И несомненно, что, будь у нас в начале войны хотя бы треть таких опытных пилотов, как Кожедуб, немецкой авиации ничего бы не светило, а дутый немецкий ас Хартманн, которого, к великому сожалению, удалось избежать пули конвоира в советском плену в Донбассе, был бы никому неизвестен.
Кожедуб заслуженно получал свои награды. Первого Героя Советского Союза он получил в феврале, а второго — уже в августе 1944 года. Третью "Золотую звезду" Иван Никитович Кожедуб получил уже после войны — "за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу".
Среди сбитых Иваном Кожедубом вражеских самолетов были: 21 истребитель FW-190, 18 истребителей Ме-109, 18 бомбардировщиков Ju-87, 3 штурмовика Hs-129, 2 бомбардировщика He-111, 1 истребитель PZL P-24 (румынский – польского производства), 1 реактивный самолёт Ме-262.
Кстати, Кожедубу приписывают пять сбитых американских самолетов (два по ошибке, три — за вторжение в советское воздушное пространство), но официального подтверждения этому факту нет. Но с американцами повоевать, ставшему в мае 1945-го подполковником, Ивану Кожедубу всё-таки довелось. И ещё как.
После победы Иван Никитович Кожедуб пошёл учиться в Академию ВВС. Напомним, ему было всего 25 лет тогда. Почему бы и не поучиться. Тем более что этого требовала служба. Иначе пришлось бы уходить на гражданку. А как о таком думать боевому летчику, лучшему асу Страны Советов.
© Василий СтоякинМемориальная доска И.Н. Кожедуба в г. Монино
© Василий Стоякин
Мемориальная доска И.Н. Кожедуба в г. Монино
Курс в академии был окончен в 1951 году. К тому времени Иван Никитич женился и получил трехкомнатную квартиру в Москве на Чистых прудах. По указанию Сталина, внимательно следившего за карьерой своего лучшего пилота, Кожедуб становится командиром 324-й истребительной авиадивизии.
Именно она, оснащенная новейшими реактивными самолетами-истребителями МиГ-15, была отправлена в Корею помогать КНДР бороться с вторгшимися в страну войсками США (официально у них был мандат ООН).
Как пишет современный биограф лётчика, "в ходе войны в Корее с марта 1951 по февраль 1952 г. дивизия Кожедуба одержала 215 побед, потеряв 52 самолета и 10 летчиков. Правда, сам Кожедуб в боевых вылетах не участвовал из-за строго запрета командования.
По возвращении на родину Кожедуб окончил академию Генштаба, занимал ряд высоких командных должностей в ВВС, в том числе командовал авиацией Московского военного округа".
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На этом можно было бы и окончить рассказ о летчике Кожедубе, заметив только, что в 1985 году Иван Никитич, еще не старый, всего-то 65 лет, стал маршалом авиации СССР.
Скончался он в 1991 году 8 августа, не дожив несколько недель до гибели государства, в котором жил и которое защищал на всех фронтах.
В отличие от очень многих героев войны, интерес к нему (так же, как и к другому лучшему асу СССР Александру Покрышкину) не ослабевал до его кончины. Огромен он и сегодня.
Автор книги об Иване Кожедубе Иван Бодрихин пишет: "в марте 1990 года Кожедубу позвонил американский художник, через переводчика представился, рассказал, что нарисовал картину одного из его боев, и попросил о встрече. На рисунке была изображена пара Ла-7, атакующих Ме-262. Внизу подпись — "Ivan Kodjedub". На встрече американец выложил на стол целую кипу своих творений, несколько недорогих сувениров и попросил старого маршала оставить на них свой автограф.
— Рука болела месяц, — жаловался Иван Никитович.
Этот случай свидетельствует о популярности Кожедуба во всем мире. А весной 1985 года Кожедубу, еще не ставшему маршалом, через дипломатов, представителей общественности, немецких деловых кругов предлагалась богатейшая программа поездки и скромный подарок по её окончании — легковой автомобиль "мерседес-бенц", но Иван Никитович в принципиальных жизненных вопросах был твёрд:
— День Победы я провожу всегда со своими боевыми друзьями".