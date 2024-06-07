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"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов

"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов - 07.06.2024 Украина.ру

"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов

В настоящее время в России невозможно извлекать прибыль в интересах недружественных стран. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на сессии Петербургского международного экономического форума

2024-06-07T12:43

2024-06-07T12:43

2024-06-07T12:43

новости

санкт-петербург

россия

краснов

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

бизнес

коррупция

прокуратура

прокурор

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Он подчеркнул, что с учетом сегодняшних реалий невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах, в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские проекты.Работа прокуроров основана на том, чтобы обратить в доход государства имущество и активы, которые были получены незаконным путём, работают в ущерб национальным интересам или находятся под контролем иностранных бенефициаров.При этом он отметил, что добросовестным и социально ответственным предпринимателям волноваться точно не стоит. Они могут спокойно заниматься развитием своих производств и бизнеса и быть уверенными в государственной защите.В интервью "Интерфакс" на полях ПМЭФ Краснов рассказал, что с 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. По словам генпрокурора, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"

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новости, санкт-петербург, россия, краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, бизнес, коррупция, прокуратура, прокурор, генпрокуратура, генпрокурор