"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов - 07.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240607/1055546300.html
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов - 07.06.2024 Украина.ру
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
В настоящее время в России невозможно извлекать прибыль в интересах недружественных стран. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на сессии Петербургского международного экономического форума
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
новости
санкт-петербург
россия
краснов
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
бизнес
коррупция
прокуратура
прокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055546175_0:251:3060:1972_1920x0_80_0_0_e8a0dec05aa46500f2614f0118902508.jpg
Он подчеркнул, что с учетом сегодняшних реалий невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах, в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские проекты.Работа прокуроров основана на том, чтобы обратить в доход государства имущество и активы, которые были получены незаконным путём, работают в ущерб национальным интересам или находятся под контролем иностранных бенефициаров.При этом он отметил, что добросовестным и социально ответственным предпринимателям волноваться точно не стоит. Они могут спокойно заниматься развитием своих производств и бизнеса и быть уверенными в государственной защите.В интервью "Интерфакс" на полях ПМЭФ Краснов рассказал, что с 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. По словам генпрокурора, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"
санкт-петербург
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055546175_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_afd9f03adfdac223f186bfea28abf2bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкт-петербург, россия, краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, бизнес, коррупция, прокуратура, прокурор, генпрокуратура, генпрокурор
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Краснов, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, бизнес, коррупция, Прокуратура, прокурор, генпрокуратура, генпрокурор

"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов

12:43 07.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики
ПМЭФ-2024. Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
В настоящее время в России невозможно извлекать прибыль в интересах недружественных стран. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на сессии Петербургского международного экономического форума
Он подчеркнул, что с учетом сегодняшних реалий невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах, в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские проекты.
Работа прокуроров основана на том, чтобы обратить в доход государства имущество и активы, которые были получены незаконным путём, работают в ущерб национальным интересам или находятся под контролем иностранных бенефициаров.
"Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трёх стульях усидеть не получится", — заявил генпрокурор.
При этом он отметил, что добросовестным и социально ответственным предпринимателям волноваться точно не стоит. Они могут спокойно заниматься развитием своих производств и бизнеса и быть уверенными в государственной защите.
В интервью "Интерфакс" на полях ПМЭФ Краснов рассказал, что с 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. По словам генпрокурора, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"
 
НовостиСанкт-ПетербургРоссияКрасновПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФбизнескоррупцияПрокуратурапрокуроргенпрокуратурагенпрокурор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:23Песков ответил, реагирует ли Путин на оскорбления Байдена
13:17Михаил Поликарпов: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ
12:59Шпиономания, обстрелы и коррупция. Главное на Украине на 13:00 7 июня
12:50За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию
12:43"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
12:24Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищают
12:15Россия возьмёт Часов Яр, но нарвётся на ядерную войну? Рожин рассказал, что будет с ВСУ уже этой осенью
12:13ВСУ атаковали Луганск: обрушился подъезд, 20 человек пострадали
11:58Виталий Волков: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
11:51Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во Львове
11:48Полмиллиона человек трудоустроили на оборонные предприятия в РФ - Мантуров
11:13"Подонок, почему не на фронте?": журналисты The Guardian прогулялись по Киеву с военкомамы
10:58Ближний Восток: вместо мира в Газе Израиль угрожает войной Ливану
10:34Дискуссия уйдет в политэкономию: Песков рассказал, чему будет посвящена речь президента
10:03Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭС
09:00Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня
08:07Ион Лютый и Иван Грозный. Как молдавский господарь помогал русскому царю стать королём Польши
06:11Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущего
06:10Кирилл Вышинский: Люди на освобождённых территориях должны осознать неизбежность произошедшего
06:00Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
Лента новостейМолния