https://ukraina.ru/20240607/1055546300.html
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов - 07.06.2024 Украина.ру
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
В настоящее время в России невозможно извлекать прибыль в интересах недружественных стран. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на сессии Петербургского международного экономического форума
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
2024-06-07T12:43
новости
санкт-петербург
россия
краснов
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
бизнес
коррупция
прокуратура
прокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055546175_0:251:3060:1972_1920x0_80_0_0_e8a0dec05aa46500f2614f0118902508.jpg
Он подчеркнул, что с учетом сегодняшних реалий невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах, в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские проекты.Работа прокуроров основана на том, чтобы обратить в доход государства имущество и активы, которые были получены незаконным путём, работают в ущерб национальным интересам или находятся под контролем иностранных бенефициаров.При этом он отметил, что добросовестным и социально ответственным предпринимателям волноваться точно не стоит. Они могут спокойно заниматься развитием своих производств и бизнеса и быть уверенными в государственной защите.В интервью "Интерфакс" на полях ПМЭФ Краснов рассказал, что с 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. По словам генпрокурора, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"
санкт-петербург
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055546175_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_afd9f03adfdac223f186bfea28abf2bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкт-петербург, россия, краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, бизнес, коррупция, прокуратура, прокурор, генпрокуратура, генпрокурор
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Краснов, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, бизнес, коррупция, Прокуратура, прокурор, генпрокуратура, генпрокурор
"На двух стульях усидеть не получится": генпрокурор РФ предупредил недобросовестных бизнесменов
В настоящее время в России невозможно извлекать прибыль в интересах недружественных стран. Об этом заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на сессии Петербургского международного экономического форума
Он подчеркнул, что с учетом сегодняшних реалий невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах, в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские проекты.
Работа прокуроров основана на том, чтобы обратить в доход государства имущество и активы, которые были получены незаконным путём, работают в ущерб национальным интересам или находятся под контролем иностранных бенефициаров.
"Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трёх стульях усидеть не получится", — заявил генпрокурор.
При этом он отметил, что добросовестным и социально ответственным предпринимателям волноваться точно не стоит. Они могут спокойно заниматься развитием своих производств и бизнеса и быть уверенными в государственной защите.
В интервью "Интерфакс" на полях ПМЭФ Краснов рассказал, что с 2022 года по искам прокуроров государству в целом возвращено свыше 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. По словам генпрокурора, этот показатель включает в себя и так называемые антикоррупционные иски.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов
, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"