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Полмиллиона человек трудоустроили на оборонные предприятия в РФ - Мантуров

Полмиллиона человек трудоустроили на оборонные предприятия в РФ - Мантуров - 07.06.2024 Украина.ру

Полмиллиона человек трудоустроили на оборонные предприятия в РФ - Мантуров

В оборонно-промышленный комплекс России менее чем за полтора года было привлечено около 520 тысяч специалистов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Кадры решают!"

2024-06-07T11:48

2024-06-07T11:48

2024-06-07T11:48

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"Мы привлекли меньше чем за полтора года 520 тысяч специалистов в ОПК. И еще сохраняется потребность примерно в 160 тысячах", — заявил Мантуров.Он подчеркнул, что для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса привлекаются подготовленные люди. Для этого нужны специалисты высокого класса.Днём ранее на ПМЭФ Мантуров заявил, что с 2022 года в отношении России было введено более 20 тысяч санкций. "Ни одна страна мира такое давление на себе никогда не ощущала", — заявил он.При этом рост ВВП России в прошлом году составил 3,4%. А в этом году ожидается не меньший рост, констатировал первый вице-премьер.О связи армии и экономики рассказал на полях ПМЭФ замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. "Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", — заявил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.

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новости, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), опк, пмэф, специалисты