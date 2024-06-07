https://ukraina.ru/20240607/1055514061.html

Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"

Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку" - 07.06.2024 Украина.ру

Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"

Как только обыденному явлению придумывают новое название, народ тут же начинает размышлять над тем, чем явление под новым названием отличается от явления под старым названием. Нельзя воевать понарошку и вести "особо гуманные" боевые действия. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-06-07T04:00

2024-06-07T04:00

2024-06-07T04:00

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ростислав ищенко

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спецоперация

сво

вооружения

потери всу

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В самом начале СВО я писал, что не стоит использовать эвфемизмы и изобретать некие новые названия для войны. Если нет желания объявлять её официально (по причине трудностей с трактовкой таких действий международным правом), то можно просто говорить о боевых действиях на Украине, отмечает эксперт.Как только обыденному явлению придумывают новое название, народ тут же начинает размышлять над тем, чем явление под новым названием отличается от явления под старым названием, указал Ищенко.В таком вопросе стесняться не надо – раз уж Россия перешла к военному способу решения проблемы, необходимо в полной мере использовать весь спектр вооружений, дающих армии РФ превосходство на поле боя, не обращая внимание на сопутствующие потери врага, заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, почему Киев хочет "быстрой победы" до саммита в Швейцарии можно прочитать в интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году

https://ukraina.ru/20240605/1055497909.html

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