Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Как только обыденному явлению придумывают новое название, народ тут же начинает размышлять над тем, чем явление под новым названием отличается от явления под старым названием. Нельзя воевать понарошку и вести "особо гуманные" боевые действия. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В самом начале СВО я писал, что не стоит использовать эвфемизмы и изобретать некие новые названия для войны. Если нет желания объявлять её официально (по причине трудностей с трактовкой таких действий международным правом), то можно просто говорить о боевых действиях на Украине, отмечает эксперт.
Как только обыденному явлению придумывают новое название, народ тут же начинает размышлять над тем, чем явление под новым названием отличается от явления под старым названием, указал Ищенко.
"В частности, для СВО народ придумал следующее объяснение: мы, якобы ведём некие "особо гуманные" боевые действия. Это абсурд – нельзя воевать понарошку, но этот абсурд долгое время оказывал влияние на умы и сердца наших людей, в том числе бойцов и командиров на фронте", - подчеркнул политолог.
В таком вопросе стесняться не надо – раз уж Россия перешла к военному способу решения проблемы, необходимо в полной мере использовать весь спектр вооружений, дающих армии РФ превосходство на поле боя, не обращая внимание на сопутствующие потери врага, заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.ру
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