Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал сопротивление Грузии "западным ценностям" и отсутствие такого сопротивления на Украине, "саммит мира" в Швейцарии и реальные варианты переговоров, а также назвал единственную возможную гарантию настоящего мира на Украине:
00:26 – О грузинском сопротивлении "западным ценностям";
05:53 – О противодействии Запада;
8:50 – Нищета и смерть на Украине;
12:21 – Возможно ли сопротивление внутри Украины?
14:42 – О "саммите мира" в Швейцарии;
17:18 – О реальных вариантах переговоров по Украине: есть ли в них необходимость;
20:49 – О гарантиях исполнения обязательств Украиной.
*В материале упоминаются Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), которые признаны экстремистскими и запрещены в России
00:26 – О грузинском сопротивлении "западным ценностям";
05:53 – О противодействии Запада;
8:50 – Нищета и смерть на Украине;
12:21 – Возможно ли сопротивление внутри Украины?
14:42 – О "саммите мира" в Швейцарии;
17:18 – О реальных вариантах переговоров по Украине: есть ли в них необходимость;
20:49 – О гарантиях исполнения обязательств Украиной.
*В материале упоминаются Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), которые признаны экстремистскими и запрещены в России