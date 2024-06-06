Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман - 06.06.2024 Украина.ру
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Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман
Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман - 06.06.2024 Украина.ру
Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал сопротивление Грузии "западным... Украина.ру, 06.06.2024
2024-06-06T15:44
2024-06-06T15:44
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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал сопротивление Грузии "западным ценностям" и отсутствие такого сопротивления на Украине, "саммит мира" в Швейцарии и реальные варианты переговоров, а также назвал единственную возможную гарантию настоящего мира на Украине: 00:26 – О грузинском сопротивлении "западным ценностям";05:53 – О противодействии Запада;8:50 – Нищета и смерть на Украине;12:21 – Возможно ли сопротивление внутри Украины?14:42 – О "саммите мира" в Швейцарии;17:18 – О реальных вариантах переговоров по Украине: есть ли в них необходимость; 20:49 – О гарантиях исполнения обязательств Украиной.*В материале упоминаются Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), которые признаны экстремистскими и запрещены в России
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видео, россия, швейцария, анатолий вассерман, украина.ру, новости, видео
Видео, Россия, Швейцария, Анатолий Вассерман, Украина.ру, Новости

Чем еврейская мама отличается от арабского террориста, а тот – от террориста с Украины - Вассерман

15:44 06.06.2024
 
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Публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал сопротивление Грузии "западным ценностям" и отсутствие такого сопротивления на Украине, "саммит мира" в Швейцарии и реальные варианты переговоров, а также назвал единственную возможную гарантию настоящего мира на Украине:

00:26 – О грузинском сопротивлении "западным ценностям";
05:53 – О противодействии Запада;
8:50 – Нищета и смерть на Украине;
12:21 – Возможно ли сопротивление внутри Украины?
14:42 – О "саммите мира" в Швейцарии;
17:18 – О реальных вариантах переговоров по Украине: есть ли в них необходимость;
20:49 – О гарантиях исполнения обязательств Украиной.

*В материале упоминаются Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА), которые признаны экстремистскими и запрещены в России
 
ВидеоРоссияШвейцарияАнатолий ВассерманУкраина.руНовости
 
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