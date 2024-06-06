https://ukraina.ru/20240606/1055516611.html

Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня

Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня - 06.06.2024 Украина.ру

Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня

Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, продолжается и насильственная мобилизация на подконтрольной Киеву территории Украины. Продолжается и сползание страны в блэкаут.

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:25

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По состоянию на утро четверга, 6 июня, без света были около 650 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщает компания "Укрэнерго". По данным компании, причины этого – непогода, технологические нарушения и обстрелы ВС РФ. Дефицит электроэнергии сохранится в течение суток. При этом украинские СМИ со ссылкой на специалистов отмечают, что в Киеве отключений больше, чем в других регионах, что связано в том числе с большим объемом критической инфраструктуры.По оценкам энергетиков, с начала конфликта Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии.Спецоперация, обстрелыВ одном из населенных пунктов Хмельницкой области ВС РФ атаковали боевыми дронами инфраструктурный объект, возник пожар. Об этом сообщил 6 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Тюрин.Тем временем назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, чтобы замести следы своей деятельности. Об этом сообщил 6 июня РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. По его словам, "главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации". При этом подпольщик отметил: "зря стараются, у нас есть все в электронном виде".Лебедев также сообщил, что российские военные нанесли удар, предположительно, по складу боекомплекта в Херсоне, который располагался в недействующем строительном супермаркете. Кроме того, были нанесены удары по месту расположения ВСУ в Никополе Днепропетровской области и по транспортному узлу ВСУ в районе города Сумы, где разгружается военная техника и боекомплект.По информации координатора подполья, сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, передает РИА Новости.В свою очередь, ВСУ продолжает попытки нанесения ударов по мирным объектам на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, утром 6 июня средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств заявил, что соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. В настоящее время в украинском плену находится 1 348 российских военных, в то время как в российском — 6 465 украинских военных. Президент также отметил, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями ВСУ.Смертельная мобилизацияНачато расследование по факту смерти человека в ТЦК в Житомирской области. Об этом в четверг, 6 июня сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины. По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, по предварительной информации, там у него произошел приступ эпилепсии. В больнице, куда доставили мужчину, констатировали его смерть.Украинские СМИ отмечают, что это далеко не первый такой случай. Так, ранее в Закарпатье военнообязанный, которого военно-врачебная комиссия признала годным к службе, скончался в одном из военкоматов. По этому факту назначена служебная проверка. Зафиксированы подобные инциденты и в других украинских городах.Продолжаются и попытки сопротивления. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказывает, что в Харькове накануне вечером неизвестный хотел поджечь здание Киевского районного ТЦК."Мужчина поджег тряпку и положил ее возле окна военкомата. Начался пожар, который заметил дежурный. Военному сразу удалось его ликвидировать. Повреждено окно", - приводит издание слова источника и уточняет, что открыто уголовное дело. Поджигателю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.Людей просто отлавливают на улицах, на этом фоне "Судебно-юридическая газета" указывает, что сотрудники ТЦК без полицейских не могут задерживать и доставлять граждан в военкомат, а полиция без ТЦК не может вручать повестки. В статье говорится, что задержание человека для доставки в ТЦК полицией возможно только при нарушении правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.Административное задержание может продолжаться не более трех часов, при этом о месте нахождения задержанного должны быть немедленно уведомлены его родственники, а по его просьбе также работодатель. К задержанному должен быть вызван государственный адвокат.На практике все не так и статья смотрится смешно, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", публикуя видео очередного похищения мужчины в Киеве. Авторы канала отмечают, что "обычно все эти нормы закона нарушаются самим государством и его "полицаями", так как Зеленскому необходимо набрать срочно очень много живой силы".Более подробно о том, как проходит в эти часы спецоперация России на Украине - в материале Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, пленные, энергетика, мобилизация, вс рф, политика, обстрелы