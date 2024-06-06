Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня - 06.06.2024 Украина.ру
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Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня
Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня - 06.06.2024 Украина.ру
Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня
Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, продолжается и насильственная мобилизация на подконтрольной Киеву территории Украины. Продолжается и сползание страны в блэкаут.
2024-06-06T13:05
2024-06-06T13:25
эксклюзив
сво
украина
всу
потери всу
пленные
энергетика
мобилизация
вс рф
политика
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По состоянию на утро четверга, 6 июня, без света были около 650 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщает компания "Укрэнерго". По данным компании, причины этого – непогода, технологические нарушения и обстрелы ВС РФ. Дефицит электроэнергии сохранится в течение суток. При этом украинские СМИ со ссылкой на специалистов отмечают, что в Киеве отключений больше, чем в других регионах, что связано в том числе с большим объемом критической инфраструктуры.По оценкам энергетиков, с начала конфликта Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии.Спецоперация, обстрелыВ одном из населенных пунктов Хмельницкой области ВС РФ атаковали боевыми дронами инфраструктурный объект, возник пожар. Об этом сообщил 6 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Тюрин.Тем временем назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, чтобы замести следы своей деятельности. Об этом сообщил 6 июня РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. По его словам, "главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации". При этом подпольщик отметил: "зря стараются, у нас есть все в электронном виде".Лебедев также сообщил, что российские военные нанесли удар, предположительно, по складу боекомплекта в Херсоне, который располагался в недействующем строительном супермаркете. Кроме того, были нанесены удары по месту расположения ВСУ в Никополе Днепропетровской области и по транспортному узлу ВСУ в районе города Сумы, где разгружается военная техника и боекомплект.По информации координатора подполья, сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, передает РИА Новости.В свою очередь, ВСУ продолжает попытки нанесения ударов по мирным объектам на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, утром 6 июня средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств заявил, что соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. В настоящее время в украинском плену находится 1 348 российских военных, в то время как в российском — 6 465 украинских военных. Президент также отметил, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями ВСУ.Смертельная мобилизацияНачато расследование по факту смерти человека в ТЦК в Житомирской области. Об этом в четверг, 6 июня сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины. По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, по предварительной информации, там у него произошел приступ эпилепсии. В больнице, куда доставили мужчину, констатировали его смерть.Украинские СМИ отмечают, что это далеко не первый такой случай. Так, ранее в Закарпатье военнообязанный, которого военно-врачебная комиссия признала годным к службе, скончался в одном из военкоматов. По этому факту назначена служебная проверка. Зафиксированы подобные инциденты и в других украинских городах.Продолжаются и попытки сопротивления. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказывает, что в Харькове накануне вечером неизвестный хотел поджечь здание Киевского районного ТЦК."Мужчина поджег тряпку и положил ее возле окна военкомата. Начался пожар, который заметил дежурный. Военному сразу удалось его ликвидировать. Повреждено окно", - приводит издание слова источника и уточняет, что открыто уголовное дело. Поджигателю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.Людей просто отлавливают на улицах, на этом фоне "Судебно-юридическая газета" указывает, что сотрудники ТЦК без полицейских не могут задерживать и доставлять граждан в военкомат, а полиция без ТЦК не может вручать повестки. В статье говорится, что задержание человека для доставки в ТЦК полицией возможно только при нарушении правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.Административное задержание может продолжаться не более трех часов, при этом о месте нахождения задержанного должны быть немедленно уведомлены его родственники, а по его просьбе также работодатель. К задержанному должен быть вызван государственный адвокат.На практике все не так и статья смотрится смешно, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", публикуя видео очередного похищения мужчины в Киеве. Авторы канала отмечают, что "обычно все эти нормы закона нарушаются самим государством и его "полицаями", так как Зеленскому необходимо набрать срочно очень много живой силы".Более подробно о том, как проходит в эти часы спецоперация России на Украине - в материале Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня
https://ukraina.ru/20240606/1055487173.html
https://ukraina.ru/20240606/1055498281.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, потери всу, пленные, энергетика, мобилизация, вс рф, политика, обстрелы
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Пленные, энергетика, мобилизация, ВС РФ, политика, обстрелы

Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня

13:05 06.06.2024 (обновлено: 13:25 06.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, продолжается и насильственная мобилизация на подконтрольной Киеву территории Украины. Продолжается и сползание страны в блэкаут.
По состоянию на утро четверга, 6 июня, без света были около 650 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщает компания "Укрэнерго". По данным компании, причины этого – непогода, технологические нарушения и обстрелы ВС РФ. Дефицит электроэнергии сохранится в течение суток. При этом украинские СМИ со ссылкой на специалистов отмечают, что в Киеве отключений больше, чем в других регионах, что связано в том числе с большим объемом критической инфраструктуры.
По оценкам энергетиков, с начала конфликта Украина потеряла около половины своих мощностей по производству электроэнергии.
Спецоперация, обстрелы
В одном из населенных пунктов Хмельницкой области ВС РФ атаковали боевыми дронами инфраструктурный объект, возник пожар. Об этом сообщил 6 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Тюрин.
Тем временем назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, чтобы замести следы своей деятельности. Об этом сообщил 6 июня РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. По его словам, "главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации". При этом подпольщик отметил: "зря стараются, у нас есть все в электронном виде".
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
05:20
"Их одурманили каким-то веществом": эксперт рассказал, почему ВСУ идут на убой и боятся сдаваться в пленВ украинской армии есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда их возьмут в плен. Солдаты ВСУ боятся самостоятельно сдаваться в плен, потому что на их родственников могут завести уголовные дела. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Лебедев также сообщил, что российские военные нанесли удар, предположительно, по складу боекомплекта в Херсоне, который располагался в недействующем строительном супермаркете. Кроме того, были нанесены удары по месту расположения ВСУ в Никополе Днепропетровской области и по транспортному узлу ВСУ в районе города Сумы, где разгружается военная техника и боекомплект.
По информации координатора подполья, сильный удар нанесен по району, откуда ВСУ обстреливают город Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, передает РИА Новости.
В свою очередь, ВСУ продолжает попытки нанесения ударов по мирным объектам на российской территории. Как сообщили в Минобороны России, утром 6 июня средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств заявил, что соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины составляет один к пяти. В настоящее время в украинском плену находится 1 348 российских военных, в то время как в российском — 6 465 украинских военных.
Президент также отметил, что попытка провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями ВСУ.
Смертельная мобилизация
Начато расследование по факту смерти человека в ТЦК в Житомирской области. Об этом в четверг, 6 июня сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины. По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, по предварительной информации, там у него произошел приступ эпилепсии. В больнице, куда доставили мужчину, констатировали его смерть.
Украинские СМИ отмечают, что это далеко не первый такой случай. Так, ранее в Закарпатье военнообязанный, которого военно-врачебная комиссия признала годным к службе, скончался в одном из военкоматов. По этому факту назначена служебная проверка. Зафиксированы подобные инциденты и в других украинских городах.
Продолжаются и попытки сопротивления. Украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказывает, что в Харькове накануне вечером неизвестный хотел поджечь здание Киевского районного ТЦК.
Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
04:10
"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУСтроительство оборонительный сооружений Киев осуществляет за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия. Запад следит, чтобы Украина хоть что-то вкладывала в строительство обороны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
"Мужчина поджег тряпку и положил ее возле окна военкомата. Начался пожар, который заметил дежурный. Военному сразу удалось его ликвидировать. Повреждено окно", - приводит издание слова источника и уточняет, что открыто уголовное дело. Поджигателю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Людей просто отлавливают на улицах, на этом фоне "Судебно-юридическая газета" указывает, что сотрудники ТЦК без полицейских не могут задерживать и доставлять граждан в военкомат, а полиция без ТЦК не может вручать повестки. В статье говорится, что задержание человека для доставки в ТЦК полицией возможно только при нарушении правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Административное задержание может продолжаться не более трех часов, при этом о месте нахождения задержанного должны быть немедленно уведомлены его родственники, а по его просьбе также работодатель. К задержанному должен быть вызван государственный адвокат.

На практике все не так и статья смотрится смешно, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", публикуя видео очередного похищения мужчины в Киеве. Авторы канала отмечают, что "обычно все эти нормы закона нарушаются самим государством и его "полицаями", так как Зеленскому необходимо набрать срочно очень много живой силы".
Более подробно о том, как проходит в эти часы спецоперация России на Украине - в материале Атаки на НПЗ, национализация в новых регионах России. Главное на утро 6 июня
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУпотери ВСУПленныеэнергетикамобилизацияВС РФполитикаобстрелы
 
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13:58"Удастся призвать 120 тысяч": депутат Рады рассказал о плане мобилизации
13:05Смертельная мобилизация, потери и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июня
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