РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
23:21 05.06.2024 (обновлено: 23:29 05.06.2024)
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Украинские войска несколько раз предпринимали попытки нанести атаковать российские газовые маршруты, проходящие по дну Черного моря. Оба объекта находятся под охраной, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня
"Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их, во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам", - сказал глава государства.
Речь идет о "Голубом потоке", расположенном по дну Черного моря, благодаря которому газ поступает в Турцию, а также "Турецком потоке" из которого газ идет в том числе в Европу.
"Дней 7-10 тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию… Это не шутка, это не преувеличение никакое", – добавил президент.
Путин также уточнил, что пара дронов ВСУ были подавлены системами радиолокационной борьбы российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.
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