РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин - 05.06.2024 Украина.ру
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РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин - 05.06.2024 Украина.ру
РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
Украинские войска несколько раз предпринимали попытки нанести атаковать российские газовые маршруты, проходящие по дну Черного моря. Оба объекта находятся под охраной, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня
2024-06-05T23:21
2024-06-05T23:29
новости
владимир путин
вооруженные силы украины
черное море
россия
турция
российский газ
сво
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Речь идет о "Голубом потоке", расположенном по дну Черного моря, благодаря которому газ поступает в Турцию, а также "Турецком потоке" из которого газ идет в том числе в Европу. Путин также уточнил, что пара дронов ВСУ были подавлены системами радиолокационной борьбы российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.Сколько еще продлится позиционная война читайте в интервью писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.
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черное море
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новости, владимир путин, вооруженные силы украины, черное море, россия, турция, российский газ, сво
Новости, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Черное море, Россия, Турция, российский газ, СВО

РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин

23:21 05.06.2024 (обновлено: 23:29 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска несколько раз предпринимали попытки нанести атаковать российские газовые маршруты, проходящие по дну Черного моря. Оба объекта находятся под охраной, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня
"Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их, во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам", - сказал глава государства.
Речь идет о "Голубом потоке", расположенном по дну Черного моря, благодаря которому газ поступает в Турцию, а также "Турецком потоке" из которого газ идет в том числе в Европу.
"Дней 7-10 тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию… Это не шутка, это не преувеличение никакое", – добавил президент.
Путин также уточнил, что пара дронов ВСУ были подавлены системами радиолокационной борьбы российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.
Сколько еще продлится позиционная война читайте в интервью писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 05:56Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны. Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ ВенесуэлаСША продолжают контролировать иностранные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы, введя санкции и выдавая лицензии на их обход. Причём британский нефтяной гигант ВР продлить лицензию пока не может
 
НовостиВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЧерное мореРоссияТурцияроссийский газСВО
 
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Заголовок открываемого материала
23:56Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
23:21РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин
23:02Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
22:42Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
22:30Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины
22:22Путин заявил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности
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