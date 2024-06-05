https://ukraina.ru/20240605/1055507503.html

РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин

РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин - 05.06.2024 Украина.ру

РФ неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать газовые маршруты – Путин

Украинские войска несколько раз предпринимали попытки нанести атаковать российские газовые маршруты, проходящие по дну Черного моря. Оба объекта находятся под охраной, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня

2024-06-05T23:21

2024-06-05T23:21

2024-06-05T23:29

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Речь идет о "Голубом потоке", расположенном по дну Черного моря, благодаря которому газ поступает в Турцию, а также "Турецком потоке" из которого газ идет в том числе в Европу. Путин также уточнил, что пара дронов ВСУ были подавлены системами радиолокационной борьбы российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.Сколько еще продлится позиционная война читайте в интервью писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.

https://ukraina.ru/20240528/1055316076.html

черное море

россия

турция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, вооруженные силы украины, черное море, россия, турция, российский газ, сво