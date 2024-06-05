https://ukraina.ru/20240605/1055505102.html

Байден не имеет представления о том, как должны завершиться украинский и израильский конфликты - NYT

Байден не имеет представления о том, как должны завершиться украинский и израильский конфликты - NYT - 05.06.2024 Украина.ру

Байден не имеет представления о том, как должны завершиться украинский и израильский конфликты - NYT

СВО на Украине и война в Израиле сегодня переживают критический, переломный момент. Несмотря на громкие заявления Киева о вере в победу, а Израиля – о "полном уничтожении" ХАМАСа, США не имеют четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемое завершение боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times

2024-06-05T20:21

2024-06-05T20:21

2024-06-05T20:23

россия

украина

израиль

джо байден

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

хамас

сво

переговоры

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Главный корреспондент издания Дэвид Сэнгер напоминает, что Вашингтон обещал поддерживать Израиль и Украину до последнего, однако Зеленский и Нетаньяху – сложные союзники. Если ранее хозяин Белого дома якобы запретил украинской армии наносить удары американским оружием по территории России, чтобы избежать Третьей мировой войны, то теперь Байден является участником "публичной кампании давления Владимира Зеленского", который намерен заставить американского лидера смягчить установленные ранее ограничения. "Зеленский еще настойчивее повторял то, что говорил американским чиновникам, которые приезжали с визитом, в частности госсекретарю Энтони Блинкену, который посетил Киев. Блинкен вернулся убежденным и во время встречи с Байденом он, Джейк Салливан, советник по вопросам национальной безопасности, а также министр обороны Ллойд Остин убедили Байдена в необходимости снятия ограничения по крайней мере в приграничных районах вокруг Харькова. Иначе, как предупредили они, Россия вполне может возвращать значительные части территории", – пишет СМИ. Автор статьи, ссылаясь на советников Байдена утверждает, что те в частных разговорах признают - американские и украинские приоритеты расходятся: если Украине нечего терять от эскалации в отношениях с Россией, то Белый дом обеспокоен вероятным развертыванием ядерного оружия. В ответ Зеленский считает ядерные страхи преувеличенными, отмечает NYT. Ранее Владимир Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ. Почему корейская модель уже не подходит для завершения российской спецоперации смотрите в интервью директора Центра богословско-политических исследований, раввина Михаила Тильмана.

https://ukraina.ru/20240523/1055232884.html

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украина

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россия, украина, израиль, джо байден, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, хамас, сво, переговоры