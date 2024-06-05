Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим - 05.06.2024 Украина.ру
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Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим
Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим - 05.06.2024 Украина.ру
Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прощает "активиста оппозиции", совершившего на него вооруженное нападение, не испытывает к нему ненависти и не намерен подавать на него в суд, требуя компенсации. Об этом политик заявил в первом после покушения обращении, опубликованном на его странице в сети
2024-06-05T19:25
2024-06-05T19:29
новости
словакия
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Премьер уже выписан из больницы и сейчас долечивается дома. К работе он намерен вернуться в течение нескольких недель, но в том случае, если состояние здоровья не ухудшится. "Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня – начале июля", – добавил он.Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. По состоянию на утро, 23 мая, состояние премьера оценивалось как серьезное, но стабильное. Прежде Фицо неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. Юрай Цинтула, который едва не убил политика, оправдал свои действия, в том числе поддержкой Киева. Кто может стать следующей жертвой после Фицо и президента Ирана Ибрахима Раиси читайте в интервью телеведущего, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
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новости, словакия, роберт фицо, нато, киев, украина, сво, покушение
Новости, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Киев, Украина, СВО, покушение

Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим

19:25 05.06.2024 (обновлено: 19:29 05.06.2024)
 
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прощает "активиста оппозиции", совершившего на него вооруженное нападение, не испытывает к нему ненависти и не намерен подавать на него в суд, требуя компенсации. Об этом политик заявил в первом после покушения обращении, опубликованном на его странице в сети
"Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", – сказал Фицо.
Премьер уже выписан из больницы и сейчас долечивается дома. К работе он намерен вернуться в течение нескольких недель, но в том случае, если состояние здоровья не ухудшится.
"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня – начале июля", – добавил он.
Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. По состоянию на утро, 23 мая, состояние премьера оценивалось как серьезное, но стабильное. Прежде Фицо неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. Юрай Цинтула, который едва не убил политика, оправдал свои действия, в том числе поддержкой Киева.
Кто может стать следующей жертвой после Фицо и президента Ирана Ибрахима Раиси читайте в интервью телеведущего, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева
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