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Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим

Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим - 05.06.2024 Украина.ру

Фицо впервые после покушения рассказал, как поступит с нападавшим

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прощает "активиста оппозиции", совершившего на него вооруженное нападение, не испытывает к нему ненависти и не намерен подавать на него в суд, требуя компенсации. Об этом политик заявил в первом после покушения обращении, опубликованном на его странице в сети

2024-06-05T19:25

2024-06-05T19:25

2024-06-05T19:29

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Премьер уже выписан из больницы и сейчас долечивается дома. К работе он намерен вернуться в течение нескольких недель, но в том случае, если состояние здоровья не ухудшится. "Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня – начале июля", – добавил он.Напомним, 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. По состоянию на утро, 23 мая, состояние премьера оценивалось как серьезное, но стабильное. Прежде Фицо неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. Юрай Цинтула, который едва не убил политика, оправдал свои действия, в том числе поддержкой Киева. Кто может стать следующей жертвой после Фицо и президента Ирана Ибрахима Раиси читайте в интервью телеведущего, генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева

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новости, словакия, роберт фицо, нато, киев, украина, сво, покушение