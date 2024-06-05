Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых - 05.06.2024 Украина.ру
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Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых
Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых - 05.06.2024 Украина.ру
Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых
Минимум четверо наемников получили ранения в результате конфликта двух групп иностранцев, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в среду сообщил представитель подполья
2024-06-05T19:00
2024-06-05T19:02
новости
украина
херсон
вооруженные силы украины
конфликт
иностранные наемники
сво
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Уточняется, что сперва между сторонами завязалась словесная перепалка, а после - конфликт перерос в острую фазу, свидетелями этого стали местные жители. Они слышали серию выстрелов из огнестрельного оружия, а затем наблюдали, как кареты скорой помощи увезли минимум четверых иностранцев, добавил представитель подполья. Ранее подполье сообщало, что спецслужба Украины шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ.Когда иностранных наемников привлекут к работе вместо украинских войск на западной и вдоль границы с Белоруссией читайте интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко.
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новости, украина, херсон, вооруженные силы украины, конфликт, иностранные наемники, сво
Новости, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины, конфликт, иностранные наемники, СВО

Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых

19:00 05.06.2024 (обновлено: 19:02 05.06.2024)
 
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
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Минимум четверо наемников получили ранения в результате конфликта двух групп иностранцев, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в среду сообщил представитель подполья
"В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Англоязычные и франкоязычные военные отдыхали в херсонском кафе "Березка" возле Днепровского рынка", – цитирует источник РИА Новости.
Уточняется, что сперва между сторонами завязалась словесная перепалка, а после - конфликт перерос в острую фазу, свидетелями этого стали местные жители. Они слышали серию выстрелов из огнестрельного оружия, а затем наблюдали, как кареты скорой помощи увезли минимум четверых иностранцев, добавил представитель подполья.
Ранее подполье сообщало, что спецслужба Украины шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ.
Когда иностранных наемников привлекут к работе вместо украинских войск на западной и вдоль границы с Белоруссией читайте интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 10:41
Размолотили отель с наемниками, видны взрывы: ВС РФ ударили по гостинице и заводу в Николаеве - подпольеВС России нанесли удары по судостроительному заводу и гостинице с иностранными наемниками в Николаеве. Об этом рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев
 
НовостиУкраинаХерсонВооруженные силы Украиныконфликтиностранные наемникиСВО
 
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