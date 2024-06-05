https://ukraina.ru/20240605/1055503437.html

Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых

Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых - 05.06.2024 Украина.ру

Иностранные наемники в Херсоне устроили перестрелку, подполье сообщило о раненых

Минимум четверо наемников получили ранения в результате конфликта двух групп иностранцев, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом в среду сообщил представитель подполья

2024-06-05T19:00

2024-06-05T19:00

2024-06-05T19:02

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Уточняется, что сперва между сторонами завязалась словесная перепалка, а после - конфликт перерос в острую фазу, свидетелями этого стали местные жители. Они слышали серию выстрелов из огнестрельного оружия, а затем наблюдали, как кареты скорой помощи увезли минимум четверых иностранцев, добавил представитель подполья. Ранее подполье сообщало, что спецслужба Украины шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ.Когда иностранных наемников привлекут к работе вместо украинских войск на западной и вдоль границы с Белоруссией читайте интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко.

https://ukraina.ru/20240428/1054796116.html

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новости, украина, херсон, вооруженные силы украины, конфликт, иностранные наемники, сво