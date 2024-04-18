https://ukraina.ru/20240418/1054570199.html

"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники

"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники - 18.04.2024 Украина.ру

"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники

У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T04:40

2024-04-18T04:40

2024-04-18T04:40

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иностранные наемники

эммануэль макрон

фронт

граница

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Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт. Она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Парижу нет смысла бросать в Донбасс собственных граждан, рассказал обозреватель.Он напомнил, что у противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил он.В тыловых районах у Киева собрана очень большая группировка. Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, там нужно будет держать еще больше войск. Это примерно 50% того, что у них задействовано на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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новости, франция, украина, белоруссия, михаил онуфриенко, всу, иностранные наемники, эммануэль макрон, фронт, граница