"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники
У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт. Она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Парижу нет смысла бросать в Донбасс собственных граждан, рассказал обозреватель.
Он напомнил, что у противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил он.
"Хотя мы и там их достанем. Именно поэтому [президент Франции Эммануэль] Макрон много говорит, но ничего не делает. Ему же тоже страшно. Если десятки гробов начнут поступать во Францию, сами понимаете, что с ними сделает местное население", - отметил Онуфриенко.
В тыловых районах у Киева собрана очень большая группировка. Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, там нужно будет держать еще больше войск. Это примерно 50% того, что у них задействовано на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
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