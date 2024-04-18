"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники - 18.04.2024 Украина.ру
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"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники
"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники - 18.04.2024 Украина.ру
"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники
У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T04:40
2024-04-18T04:40
новости
франция
украина
белоруссия
михаил онуфриенко
всу
иностранные наемники
эммануэль макрон
фронт
граница
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Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт. Она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Парижу нет смысла бросать в Донбасс собственных граждан, рассказал обозреватель.Он напомнил, что у противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил он.В тыловых районах у Киева собрана очень большая группировка. Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, там нужно будет держать еще больше войск. Это примерно 50% того, что у них задействовано на фронте, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, украина, белоруссия, михаил онуфриенко, всу, иностранные наемники, эммануэль макрон, фронт, граница
Новости, Франция, Украина, Белоруссия, Михаил Онуфриенко, ВСУ, иностранные наемники, Эммануэль Макрон, фронт, граница

"На убой отправят местных": эксперт рассказал, когда 100-тысяч ВСУ на границе сменят западные наемники

04:40 18.04.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© NATO
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У противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь Киеву, она никогда не направит его на фронт. Она отправит его куда-нибудь подальше на Волынь. Парижу нет смысла бросать в Донбасс собственных граждан, рассказал обозреватель.
Он напомнил, что у противника на западной Украине и вдоль границы с Белоруссией находится 100-тысячная группировка. Их заменят иностранцы, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а "на убой" отправят украинцев, добавил он.

"Хотя мы и там их достанем. Именно поэтому [президент Франции Эммануэль] Макрон много говорит, но ничего не делает. Ему же тоже страшно. Если десятки гробов начнут поступать во Францию, сами понимаете, что с ними сделает местное население", - отметил Онуфриенко.

В тыловых районах у Киева собрана очень большая группировка. Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, там нужно будет держать еще больше войск. Это примерно 50% того, что у них задействовано на фронте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 13:39
Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиФранцияУкраинаБелоруссияМихаил ОнуфриенкоВСУиностранные наемникиЭммануэль Макронфронтграница
 
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