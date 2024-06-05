https://ukraina.ru/20240605/1055503184.html

Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы

Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы - 05.06.2024 Украина.ру

Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы

Десятки мирных жителей пришли к территориальному центру комплектования в Житомирской области, в котором из-за побоев военкомов погиб мобилизованный. Об этом сообщает "Политика страны", публикуя в телеграм-канале соответствующее видео

2024-06-05T18:34

2024-06-05T18:34

2024-06-05T18:43

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военкомат

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Судя по кадрам, преимущественно в протестной акции приняли участие женщины, тогда как мужчины, из-за страха повторить судьбу погибшего, наблюдали за действиями митингующих со стороны. С криками "позор" и "убийцы" украинки пошли на штурм второго отделения Звягельского военкомата, ломая металлический забор. Их оказались не в силах остановить правоохранители, которые следили за порядком на входе в здание. "Женщины тоже могут воевать", – сказала одна из протестующих. Участники митинга, вероятно, отправились к руководству местного военкомата. Дальнейшие подробности пока неизвестны. На протест украинок вывела внезапная гибель 32-летнего мобилизованного Сергея Ковальчука, который попал в больницу с множественными травмами в состоянии комы. "Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — заявлял отец Николай Ковальчук. По свидетельству соседей семьи, Сергей болел эпилепсией, а потому не мог быть мобилизован. В военкомате отрицают постороннее физическое воздействие на Ковальчука и утверждают, что причиной смерти якобы стал алкоголь. Однако родственники недоумевают: у жертвы пробита голова, грудь и челюсть, а если даже у него случился припадок, почему работники военкомата не оказали первую помощь украинцу? Вопросов в этой истории масса. Примечательно, что по данным местных жителей, это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.Ранее в Черновицкой области с работниками военкомата начали бороться с помощью перцовки. Что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в авторском материале Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240522/1055226997.html

https://ukraina.ru/20240527/1055310725.html

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новости, житомирская область, мобилизация, всу, сво, спецоперация, протесты, акции протеста, протестующие, военкомат, убийство