Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
18:34 05.06.2024 (обновлено: 18:43 05.06.2024)
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Десятки мирных жителей пришли к территориальному центру комплектования в Житомирской области, в котором из-за побоев военкомов погиб мобилизованный. Об этом сообщает "Политика страны", публикуя в телеграм-канале соответствующее видео
Судя по кадрам, преимущественно в протестной акции приняли участие женщины, тогда как мужчины, из-за страха повторить судьбу погибшего, наблюдали за действиями митингующих со стороны.
С криками "позор" и "убийцы" украинки пошли на штурм второго отделения Звягельского военкомата, ломая металлический забор. Их оказались не в силах остановить правоохранители, которые следили за порядком на входе в здание.
"Женщины тоже могут воевать", – сказала одна из протестующих.
Участники митинга, вероятно, отправились к руководству местного военкомата. Дальнейшие подробности пока неизвестны.
22 мая, 17:25В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест Под воротами Николаевского областного военкомата прошел пикет в котором приняли участие родственники похищенного накануне правоохранителями украинца. Видеотрансляцией протеста в сети поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
На протест украинок вывела внезапная гибель 32-летнего мобилизованного Сергея Ковальчука, который попал в больницу с множественными травмами в состоянии комы.
"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — заявлял отец Николай Ковальчук.
По свидетельству соседей семьи, Сергей болел эпилепсией, а потому не мог быть мобилизован.
В военкомате отрицают постороннее физическое воздействие на Ковальчука и утверждают, что причиной смерти якобы стал алкоголь.
"Мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сказано в сообщении ТЦК.
Однако родственники недоумевают: у жертвы пробита голова, грудь и челюсть, а если даже у него случился припадок, почему работники военкомата не оказали первую помощь украинцу?
Вопросов в этой истории масса. Примечательно, что по данным местных жителей, это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.
Ранее в Черновицкой области с работниками военкомата начали бороться с помощью перцовки.
27 мая, 16:31Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справитсяИ в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией