Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы - 05.06.2024 Украина.ру
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Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы - 05.06.2024 Украина.ру
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Десятки мирных жителей пришли к территориальному центру комплектования в Житомирской области, в котором из-за побоев военкомов погиб мобилизованный. Об этом сообщает "Политика страны", публикуя в телеграм-канале соответствующее видео
2024-06-05T18:34
2024-06-05T18:43
новости
житомирская область
мобилизация
всу
сво
спецоперация
протесты
акции протеста
протестующие
военкомат
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Судя по кадрам, преимущественно в протестной акции приняли участие женщины, тогда как мужчины, из-за страха повторить судьбу погибшего, наблюдали за действиями митингующих со стороны. С криками "позор" и "убийцы" украинки пошли на штурм второго отделения Звягельского военкомата, ломая металлический забор. Их оказались не в силах остановить правоохранители, которые следили за порядком на входе в здание. "Женщины тоже могут воевать", – сказала одна из протестующих. Участники митинга, вероятно, отправились к руководству местного военкомата. Дальнейшие подробности пока неизвестны. На протест украинок вывела внезапная гибель 32-летнего мобилизованного Сергея Ковальчука, который попал в больницу с множественными травмами в состоянии комы. "Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — заявлял отец Николай Ковальчук. По свидетельству соседей семьи, Сергей болел эпилепсией, а потому не мог быть мобилизован. В военкомате отрицают постороннее физическое воздействие на Ковальчука и утверждают, что причиной смерти якобы стал алкоголь. Однако родственники недоумевают: у жертвы пробита голова, грудь и челюсть, а если даже у него случился припадок, почему работники военкомата не оказали первую помощь украинцу? Вопросов в этой истории масса. Примечательно, что по данным местных жителей, это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.Ранее в Черновицкой области с работниками военкомата начали бороться с помощью перцовки. Что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в авторском материале Павла Котова.
https://ukraina.ru/20240522/1055226997.html
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новости, житомирская область, мобилизация, всу, сво, спецоперация, протесты, акции протеста, протестующие, военкомат, убийство
Новости, Житомирская область, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, протесты, акции протеста, протестующие, военкомат, убийство

Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы

18:34 05.06.2024 (обновлено: 18:43 05.06.2024)
 
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Читать в
Десятки мирных жителей пришли к территориальному центру комплектования в Житомирской области, в котором из-за побоев военкомов погиб мобилизованный. Об этом сообщает "Политика страны", публикуя в телеграм-канале соответствующее видео
Судя по кадрам, преимущественно в протестной акции приняли участие женщины, тогда как мужчины, из-за страха повторить судьбу погибшего, наблюдали за действиями митингующих со стороны.
С криками "позор" и "убийцы" украинки пошли на штурм второго отделения Звягельского военкомата, ломая металлический забор. Их оказались не в силах остановить правоохранители, которые следили за порядком на входе в здание.

"Женщины тоже могут воевать", – сказала одна из протестующих.

Участники митинга, вероятно, отправились к руководству местного военкомата. Дальнейшие подробности пока неизвестны.
22 мая, 17:25
В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест Под воротами Николаевского областного военкомата прошел пикет в котором приняли участие родственники похищенного накануне правоохранителями украинца. Видеотрансляцией протеста в сети поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
На протест украинок вывела внезапная гибель 32-летнего мобилизованного Сергея Ковальчука, который попал в больницу с множественными травмами в состоянии комы.

"Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа", — заявлял отец Николай Ковальчук.

По свидетельству соседей семьи, Сергей болел эпилепсией, а потому не мог быть мобилизован.
В военкомате отрицают постороннее физическое воздействие на Ковальчука и утверждают, что причиной смерти якобы стал алкоголь.
"Мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сказано в сообщении ТЦК.
Однако родственники недоумевают: у жертвы пробита голова, грудь и челюсть, а если даже у него случился припадок, почему работники военкомата не оказали первую помощь украинцу?
Вопросов в этой истории масса. Примечательно, что по данным местных жителей, это уже четвертый или пятый подобный случай в городе.
Ранее в Черновицкой области с работниками военкомата начали бороться с помощью перцовки.
Что стоит за протестами против мобилизации на Украине читайте в авторском материале Павла Котова.
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
27 мая, 16:31
Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справитсяИ в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией
 
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