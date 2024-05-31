В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице - 31.05.2024 Украина.ру
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В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице
В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице - 31.05.2024 Украина.ру
В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице
В ходе "мероприятий по оповещению населения", сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК - военкомата) досталось от местных жителей, у которых под рукой оказался перцовый балончик. Черновицкий областной ТЦК сообщил о нападении на своего работника
2024-05-31T23:56
2024-05-31T23:58
новости
черновицкая область
украина
мобилизация
сво
всу
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Уточняется, что инцидент произошел в селе Черепковцы, когда местный житель оказал сопротивление, залил лицо военкома перцовкой, а после был задержан правоохранителями. В результате нападения военнослужащий был госпитализирован с химическими ожогами глаз и дыхательных путей. Оказалось, что ранее работник ТЦК состоял в рядах украинской армии, в зоне спецоперации получил тяжелое ранение, а теперь рискует получить еще одно, но уже от украинцев, которые не желают повторить его судьбу. "Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", – пугают жителей страны военнослужащие. В минувшем месяце в еще одном селе в Черновицкой области группа гражданских лиц напала на работника военкомата, который в защиту начал стрелять. Тогда обошлось без пострадавших. О том, как украинцы самостоятельно борются с новым законом об усилении мобилизации Украина.ру писала здесь.
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новости, черновицкая область, украина, мобилизация, сво, всу
Новости, Черновицкая область, Украина, мобилизация, СВО, ВСУ

В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице

23:56 31.05.2024 (обновлено: 23:58 31.05.2024)
 
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На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В ходе "мероприятий по оповещению населения", сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК - военкомата) досталось от местных жителей, у которых под рукой оказался перцовый балончик. Черновицкий областной ТЦК сообщил о нападении на своего работника
Уточняется, что инцидент произошел в селе Черепковцы, когда местный житель оказал сопротивление, залил лицо военкома перцовкой, а после был задержан правоохранителями.
В результате нападения военнослужащий был госпитализирован с химическими ожогами глаз и дыхательных путей. Оказалось, что ранее работник ТЦК состоял в рядах украинской армии, в зоне спецоперации получил тяжелое ранение, а теперь рискует получить еще одно, но уже от украинцев, которые не желают повторить его судьбу.
"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", – пугают жителей страны военнослужащие.
В минувшем месяце в еще одном селе в Черновицкой области группа гражданских лиц напала на работника военкомата, который в защиту начал стрелять. Тогда обошлось без пострадавших.
О том, как украинцы самостоятельно борются с новым законом об усилении мобилизации Украина.ру писала здесь.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
19 мая, 04:19
Сопротивление и радикальные меры. Что предпринимают запорожцы при борьбе с военкомами? Сегодня противодействие мобилизации в Запорожье происходит не только на уровне видеосъемок похищений военнообязанных на улицах. Порой местные жители применяют радикальные меры, отметил автор статьи "Живые люди" в государстве победивших зомби. Что происходит в Запорожье, Дмитрий Ковалевич
 
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Заголовок открываемого материала
23:56В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице
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