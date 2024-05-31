https://ukraina.ru/20240531/1055428299.html

В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице

В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице - 31.05.2024 Украина.ру

В Черновицкой области с мобилизацией начали бороться с помощью перцовки, военком в больнице

В ходе "мероприятий по оповещению населения", сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК - военкомата) досталось от местных жителей, у которых под рукой оказался перцовый балончик. Черновицкий областной ТЦК сообщил о нападении на своего работника

2024-05-31T23:56

2024-05-31T23:56

2024-05-31T23:58

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Уточняется, что инцидент произошел в селе Черепковцы, когда местный житель оказал сопротивление, залил лицо военкома перцовкой, а после был задержан правоохранителями. В результате нападения военнослужащий был госпитализирован с химическими ожогами глаз и дыхательных путей. Оказалось, что ранее работник ТЦК состоял в рядах украинской армии, в зоне спецоперации получил тяжелое ранение, а теперь рискует получить еще одно, но уже от украинцев, которые не желают повторить его судьбу. "Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", – пугают жителей страны военнослужащие. В минувшем месяце в еще одном селе в Черновицкой области группа гражданских лиц напала на работника военкомата, который в защиту начал стрелять. Тогда обошлось без пострадавших. О том, как украинцы самостоятельно борются с новым законом об усилении мобилизации Украина.ру писала здесь.

https://ukraina.ru/20240519/1055137655.html

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новости, черновицкая область, украина, мобилизация, сво, всу