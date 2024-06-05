Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло
17:14 05.06.2024 (обновлено: 17:18 05.06.2024)
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© фотобанк
С учетом масштабных разрушений в энергосистеме Украины, жителям страны следует готовится к тому, что следом за повышением цен на электроэнергию власти могут увеличить тарифы и на тепло. Об этом предупредил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Тепло как минимум. Я думаю, это следующее", – сказал он в ответ на вопрос о том, на что ещё будут поднимать тарифы, передает "Униан".
Нардеп отказался назвать сроки вероятного увеличения тарифов на тепло, переадресовав этот вопрос министру энергетики.
С 1 июня тариф на электроэнергию на Украине увеличился на 64% – вместо 2,64 грн/кВт-ч (с НДС) он составил 4,32 грн (9,6 рублей).
Вместе с тем, в регионах страны стали частыми аварийные отключения электроэнергии вне установленного графика. По данным украинской стороны на конец прошлого месяца, из-за ракетных обстрелов ВС РФ на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.
3 июня, 19:55Украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии Жителям Украины следует смириться с тем, что из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, отсутствие электроэнергии по часам сохранится еще долгое время. Такое предупреждение сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в ходе брифинга в Киеве 3 июня