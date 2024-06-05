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Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло

Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло - 05.06.2024 Украина.ру

Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло

С учетом масштабных разрушений в энергосистеме Украины, жителям страны следует готовится к тому, что следом за повышением цен на электроэнергию власти могут увеличить тарифы и на тепло. Об этом предупредил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2024-06-05T17:14

2024-06-05T17:14

2024-06-05T17:18

новости

украина

ярослав железняк

рада

верховная рада

сво

энергосистема украины

ракетный удар

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Нардеп отказался назвать сроки вероятного увеличения тарифов на тепло, переадресовав этот вопрос министру энергетики. С 1 июня тариф на электроэнергию на Украине увеличился на 64% – вместо 2,64 грн/кВт-ч (с НДС) он составил 4,32 грн (9,6 рублей). Вместе с тем, в регионах страны стали частыми аварийные отключения электроэнергии вне установленного графика. По данным украинской стороны на конец прошлого месяца, из-за ракетных обстрелов ВС РФ на Украине не осталось ни одной целой ТЭС.Почему несмотря на слабость киевского режима спецоперация не завершится в этом году и зачем всем следует готовится к новой войне читайте в интервью писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.

https://ukraina.ru/20240603/1055459016.html

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новости, украина, ярослав железняк, рада, верховная рада, сво, энергосистема украины, ракетный удар