"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС
18:23 28.05.2024 (обновлено: 18:24 28.05.2024)
пожар на Трипольской ТЭС
В результате массированных российских обстрелов все теплоэлектростанции на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%, сообщили в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго"
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко исключил возможность восстановления ТЭС до зимы. Энергетики попросту не смогут отремонтировать все поврежденные и разрушенные российскими обстрелами объекты критической инфраструктуры.
"Прошлым летом мы не имели столь масштабных и системных разрушений. Часть тепловой генерации уцелела и работала, пока другую часть восстанавливали. Сегодня ситуация намного хуже. Впереди – огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось", – цитирует его издание "Апостроф".
Бойко пожаловался и на большой ущерб, нанесенный гидроэнергетике страны: в результате российских обстрелов две ГЭС полностью выведены из строя.
Помимо этого, он подтвердил, что летом жителей страны ожидают ограничения в пользовании электроэнергией. В связи с потеплением и увеличением продолжительности светового дня спрос на электроэнергию снизился, однако когда настанет летняя жара, снова начнутся проблемы и жители страны ощутят на себе последствия дефицита мощностей.
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