"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС - 28.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240528/1055339821.html
"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС
"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС - 28.05.2024 Украина.ру
"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС
В результате массированных российских обстрелов все теплоэлектростанции на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%, сообщили в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго"
2024-05-28T18:23
2024-05-28T18:24
новости
укрэнерго
юрий бойко
украина
сво
тэс
трипольская тэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1c/1055339700_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_0c163224556b2a100e1ee92d5a8d1e61.jpg
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко исключил возможность восстановления ТЭС до зимы. Энергетики попросту не смогут отремонтировать все поврежденные и разрушенные российскими обстрелами объекты критической инфраструктуры. "Прошлым летом мы не имели столь масштабных и системных разрушений. Часть тепловой генерации уцелела и работала, пока другую часть восстанавливали. Сегодня ситуация намного хуже. Впереди – огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось", – цитирует его издание "Апостроф". Бойко пожаловался и на большой ущерб, нанесенный гидроэнергетике страны: в результате российских обстрелов две ГЭС полностью выведены из строя. Помимо этого, он подтвердил, что летом жителей страны ожидают ограничения в пользовании электроэнергией. В связи с потеплением и увеличением продолжительности светового дня спрос на электроэнергию снизился, однако когда настанет летняя жара, снова начнутся проблемы и жители страны ощутят на себе последствия дефицита мощностей.Примечательно, что в "Укрэнерго" еще в конце 2022 года заявляли, что на Украине почти не осталось целых ТЭС и ГЭС из-за атак ВС РФ. Тем временем правительство выделяет средства на ремонт объектов. Эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме.
https://ukraina.ru/20240505/1054906095.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1c/1055339700_55:0:504:337_1920x0_80_0_0_43c5c511497f1002a40a9fb77f2a9a48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, укрэнерго, юрий бойко, украина, сво, тэс, трипольская тэс
Новости, Укрэнерго, Юрий Бойко, Украина, СВО, ТЭС, Трипольская ТЭС

"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС

18:23 28.05.2024 (обновлено: 18:24 28.05.2024)
 
пожар на Трипольской ТЭС
пожар на Трипольской ТЭС
Читать в
В результате массированных российских обстрелов все теплоэлектростанции на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%, сообщили в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго"
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко исключил возможность восстановления ТЭС до зимы. Энергетики попросту не смогут отремонтировать все поврежденные и разрушенные российскими обстрелами объекты критической инфраструктуры.
"Прошлым летом мы не имели столь масштабных и системных разрушений. Часть тепловой генерации уцелела и работала, пока другую часть восстанавливали. Сегодня ситуация намного хуже. Впереди – огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось", – цитирует его издание "Апостроф".
Бойко пожаловался и на большой ущерб, нанесенный гидроэнергетике страны: в результате российских обстрелов две ГЭС полностью выведены из строя.
Помимо этого, он подтвердил, что летом жителей страны ожидают ограничения в пользовании электроэнергией. В связи с потеплением и увеличением продолжительности светового дня спрос на электроэнергию снизился, однако когда настанет летняя жара, снова начнутся проблемы и жители страны ощутят на себе последствия дефицита мощностей.
Примечательно, что в "Укрэнерго" еще в конце 2022 года заявляли, что на Украине почти не осталось целых ТЭС и ГЭС из-за атак ВС РФ. Тем временем правительство выделяет средства на ремонт объектов.
Эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме.
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
5 мая, 16:47
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов Не менее пяти российских ракет приземлились на территорию Славянской ТЭС, которая расположена в районе населенного пункта Николаевка близ Славянска в ДНР. В результате атак ВС РФ были повреждены сразу несколько объектов, заявил заместитель начальника Николаевской военной администрации Владимир Проскунин
 
НовостиУкрэнергоЮрий БойкоУкраинаСВОТЭСТрипольская ТЭС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус
18:36Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой
18:23"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС
18:07Путин о легитимности Зеленского, вербовка заключенных в ВСУ, неоднозначная помощь Чехии. Итоги 28 мая
17:41В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам
17:23ЕС – дело хорошее, но денег не дает. Блинкен поехал в Молдавию спасать Санду
17:21И рыбку съесть, и Россию наказать: у Европы что-то пошло не по плану
16:57Путин о наступлении на Харьковщине: нас спровоцировали события в Белгороде
16:33Путин объяснил, кто имеет легитимную власть на Украине после окончания каденции Зеленского
16:18Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза
16:05Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов
16:01Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны
15:30Шольц между ядерными зонтиками. Германия опять претендует на военное первенство
15:30"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита
15:18Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма
15:09Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНР
14:40Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ
14:27Завтра война? Где надеется отсидеться западная элита, разжигая ядерный конфликт с Россией
13:55ВСУ уже в "Эпицентре" взрыва: куда ещё в Харькове наведались русские ракеты - полковник Алёхин
13:38Зеленский намекнул, что Байден — слабак
Лента новостейМолния