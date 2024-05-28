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"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС

"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС - 28.05.2024 Украина.ру

"Укрэнерго": на Украине не осталось ни одной целой ТЭС

В результате массированных российских обстрелов все теплоэлектростанции на Украине повреждены или разрушены, их доля в производстве энергии снизилась с 30% до 5%, сообщили в пресс-службе национальной энергокомпании "Укрэнерго"

2024-05-28T18:23

2024-05-28T18:23

2024-05-28T18:24

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Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко исключил возможность восстановления ТЭС до зимы. Энергетики попросту не смогут отремонтировать все поврежденные и разрушенные российскими обстрелами объекты критической инфраструктуры. "Прошлым летом мы не имели столь масштабных и системных разрушений. Часть тепловой генерации уцелела и работала, пока другую часть восстанавливали. Сегодня ситуация намного хуже. Впереди – огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось", – цитирует его издание "Апостроф". Бойко пожаловался и на большой ущерб, нанесенный гидроэнергетике страны: в результате российских обстрелов две ГЭС полностью выведены из строя. Помимо этого, он подтвердил, что летом жителей страны ожидают ограничения в пользовании электроэнергией. В связи с потеплением и увеличением продолжительности светового дня спрос на электроэнергию снизился, однако когда настанет летняя жара, снова начнутся проблемы и жители страны ощутят на себе последствия дефицита мощностей.Примечательно, что в "Укрэнерго" еще в конце 2022 года заявляли, что на Украине почти не осталось целых ТЭС и ГЭС из-за атак ВС РФ. Тем временем правительство выделяет средства на ремонт объектов. Эксперт объяснил, зачем Россия бьет по украинской энергосистеме.

https://ukraina.ru/20240505/1054906095.html

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новости, укрэнерго, юрий бойко, украина, сво, тэс, трипольская тэс