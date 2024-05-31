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С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличится на 64%

С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличится на 64% - 31.05.2024 Украина.ру

С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличится на 64%

Единый тариф на электроэнергию для абонентов на Украине вырастет на 64% с 1 июня и составит 4,32 грн (9,6 рублей) за КВт-ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров страны, о чем сообщил в своем телеграм-канале

2024-05-31T19:09

2024-05-31T19:09

2024-05-31T19:12

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Прежний тариф составлял 2,64 грн/кВт-ч (с НДС). Отмечается, что в течение отопительного сезона (с 1 октября 2024-го по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт-ч (при потреблении ими в этот период до 2 тыс. кВт-ч электроэнергии в месяц), а свыше этого показателя – украинцам придется оплачивать квитанции по новому тарифу (4,32 грн/кВт-ч). "Ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт-ч. "Повышение тарифа – это сложный, но необходимый шаг. Цель – не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время идет ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По прогнозам министерства, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-ч счет за электроэнергию вырастет на 285 гривен (более 600 рублей).Напомним, из-за масштабных разрушений на объектах украинской энергосистемы жителей страны начали готовить к повышению стоимости услуг в апреле, хотя прежде сообщалось, что обстрелы ВС РФ никак не повлияют на тарифы за потребление электроэнергии.

https://ukraina.ru/20240513/1055035481.html

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новости, украина, кабинет министров, электроснабжение, электроэнергия, сво, обстрелы, вс рф