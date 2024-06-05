https://ukraina.ru/20240605/1055496934.html

Раньше кормил Путина, а теперь помогает детям Донбасса не терять надежду: история итальянца Антонио Рицци

Раньше кормил Путина, а теперь помогает детям Донбасса не терять надежду: история итальянца Антонио Рицци - 05.06.2024 Украина.ру

Раньше кормил Путина, а теперь помогает детям Донбасса не терять надежду: история итальянца Антонио Рицци

Корреспонденту издания Украина.ру посчастливилось лично познакомиться с итальянцем с широкой русской душой, который делает мир добрее и от этого становится счастливее

2024-06-05T17:45

2024-06-05T17:45

2024-06-05T17:45

эксклюзив

россия

италия

импортозамещение

ресторан

владимир путин

донбасс

спецоперация

волонтеры

дети

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В Москве ему предложили открыть ресторан Il Pittore на Нахимовском проспекте. В центре столицы ресторанов было достаточно, а ближе к спальным районам с этим было сложнее. В первый год работы Il Pittore принимал по 200-300 человек в день при наличии 130 мест. Контракт с Il Pittore был рассчитан на два года, но волею судеб Антонио остался в России и теперь его жизнь неразрывно связана с нашей страной. Затем шеф-повар работал в Bosco Café в ГУМе: компания, открывшая кафе на Красной площади, вернулась в Италию, а им же нужно было управлять.После – в Bellagio на Мосфильмовской, одном из лучших на тот момент ресторанов Москвы. Банкеты в этом ресторане были известны на всю столицу, туда регулярно приходило много знаменитых личностей, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, например. В один прекрасный день 2009 года в заведение пришли сотрудники Службы охраны с собаками, всё проверили и сказали, что завтра у них будут гости. Этими гостями оказались Владимир Путин с супругой Людмилой (она в этом ресторане бывала и раньше), посол КНР в РФ и дочь основоположника китайских реформ Дэн Сяопина – Дэн Жун. Заведение для остальных посетителей не закрывали, оно работало в обычном режиме."Наша специфика была – готовить напротив клиента. Тележки проходят мимо зоны, где кушают гости, и показывать, чего они хотят. Такое кулинарное шоу. Понятно, что гости бывают разные, ты должен быть готов к общению. Я готовил напротив него. Как сейчас помню, что я готовил, что он пил. Было две подачи, и обе подачи - мясо: тартар и стейк. Мясо было из Тосканы, довольно известная порода. Супруга кушала спагетти с омарами, китайский посол - мясо. Мужчины пили красное вино Sassicaia, а женщины – розовое шампанское", - вспоминает он.Антонио решил на время уйти из большого ресторанного бизнеса, хотя все те заведения в Москве продолжают работать по сей день. Надоела столичная суета, беготня, часы, потраченные на дорогу. И в 2008 году он принял предложение открыть Bellagio в Вологде. По словам Антонио, в отличие от Москвы, там тихо, спокойно и всё близко.Да, контраст ощущается с первых минут, как попадаешь в Вологду. Это уютный провинциальный город, центр которого застроен малоэтажными домиками послевоенного периода, а не небоскрёбами с зеркальными фасадами. Вместо ярких неоновых вывесок с пафосными названиями встречаешь таблички "Объект культурного наследия регионального значения. Здание XIX века. Подлежит государственной охране".Никакого идеально-неестественного рулонного газона – на лужайках и в парках обычная трава, как в деревне, одуванчики, лопух, местами даже крапива. Люди живут размеренной жизнью, никуда не спешат и, как в старые добрые времена, могут сказать "я проходила мимо твоего дома, хотела зайти на чай". В выходные просыпаешься не от звонка будильника или уведомлений мессенджеров, а под колокольный перезвон соборов. Культурный код этого старинного русского города читается сразу.Целый музей кружева и целый музей масла, такое возможно только в Вологде. Или где ещё увидите памятник букве "О" и скамейку "посидим поокаем"? Александр Сергеевич – наше всё, конечно, но в Вологде царит дух другого русского поэта – Константина Батюшкова, который здесь родился, умер и похоронен. Известный литературный критик Виссарион Белинский говорил: "Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно".Так вот, сейчас в Вологде Антонио занимается одной из стратегически важных для современной России сфер – импортозамещением. Шеф-повар, который как никто знает толк в продуктах, совместно с партнёрами запустил линии производства колбас, сыров, кондитерских изделий и консервов (но не шпротов и тушёнки, а песто, урбеча, мостарды – соуса из фруктов, маринованных в горчице и сиропе). Всё то, что до введения санкций закупали в Италии, теперь производят здесь же, и по качеству местная продукция ничем не уступает европейской. Качество –вообще превыше всего. Антонио убеждён, что качество всегда может быть лучше, в том числе продуктов среднего сегмента и ниже."Мы стараемся не позорить себя, увлекаясь прибылью. Прибыль – это интересно, а гордиться своей продукцией тоже надо", - говорит он.Одной из причин, почему Антонио переехал в Вологду, были олени. Климат Вологодчины идеально подходит для этих прекрасных животных. В 200 км от города на большом огороженном участке дикой природы выпустили благородных оленей, они фактически жили на воле, нужно было только наполнять кормушки. Но пути с инвесторами разошлись: они хотели управлять проектом, сидя на Рублёвке."Для них это было просто как объект для охотничьего развлечения, а мы хотели шире - мини-ферму. Мы были впереди, потому что сейчас по всей России появляются эти благородные олени, а первые попытки сделали мы. Жаль, что у нас не получилось", - говорит Антонио.Есть у шеф-повара ещё одно занятие для души – Кулинарная студия Антонио Рицци. Место достаточно известное среди местных жителей, но не потому, что многие здесь бывали, а потому что рассказ о нём, как сказали бы в старину, передаётся из уст в уста, или попросту по сарафанному радио. Есть в Вологде культурно-выставочное пространство под названием "Дом с добром" (дом купца Коковашина, где можно увидеть быт жителей разных сословий и эпох), и эту кулинарную студию тоже можно смело называть Домом с добром либо Домом с душой.Помещение небольшое, наполненное теплотой (и дело вовсе не в печах, работающих при температуре 350°C), добротой, воспоминаниями о самых памятных событиях, имеющее свою особую атмосферу. Прямо над входом висят шарфы футбольных клубов: и "Реал Мадрид", и "Спартак-Нальчик", и "Металлург (Донецк)", и "Шахтё". Рядом на обрамлённом стенде, обтянутом красной тканью, коллекция советских значков (у поколения постарше наверняка нахлынут воспоминания из детства, когда все собирали такие), и тут же стоит бутылка самогона, которую крепко своими лапами держит медведь, вырезанный из дерева.А на окне напротив большие стилизованные бутылки из-под итальянского вина. Стеллажи с баночками консервации – прямо как в погребе бабушкиного домика в деревне. Икона, изображение двуглавого орла. Книжные полки до потолка, поваренные книги, большой русско-итальянский словарь. Фотографии, в том числе с той самой встречи с Владимиром Путиным.Сложно сказать, чего здесь больше: русского или итальянского – наверно, поровну. Как гласит надпись, "вологодская кухня с итальянским акцентом".Здесь Антонио проводит кулинарные мастер-классы, но это не поставленные на конвейер мероприятия в погоне за количеством участников и, соответственно, денег. Это место, где люди собираются, чтобы хорошо провести время вместе за совместным занятием. В день принимают всего одну группу численностью человек до восьми. Частыми гостями студии становятся дети, причём не те, что пришли с родителями, а оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, стоящие на учёте по делам несовершеннолетних, воспитанники детских домов.В ходе нашей беседы я спросила Антонио, чему он учит детей на мастер-классах, ведь этоже не просто про готовку, это ещё и про передачу личного опыта."У кого есть хорошие родители, у кого - нет. Я помню себя, когда я был молодым, ты ищешь какой-то маяк, от чего отталкиваться. Когда я учился в кулинарном институте, то нашёл великолепного повара, но как человек он был никакой. И сразу пошёл конфликт. Человек, который позволяет себе меня пинать, для меня неприемлем. Независимо от того, какого уровня достигну, я никогда не повторю то, что этот человек творил со мной. Я был готов уйти из профессии. Мне было 15 лет, для меня это было важно. И тут я нашёл другого человека, шеф-кондитера, он был более спокойным и до такой степени Человек. Многое зависит от этого", - ответил он.Возможность обратиться к молодёжи Антонио использует, чтобы на собственном примере показать, что твоё будущее в твоих руках. Хочешь – делай, поднимайся, выбирай.Мне посчастливилось побывать на мастер-классе для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, куда их временно изымают из неблагополучных семей (родители выпивают, бьют ребёнка, либо дети сами уходят из дома). Пока мальчики и девочки 12-15 лет завязывали друг другу фартуки, шеф-повар Антонио огласил план: "На перекус мы приготовим пиццу, потом – чизкейк, салат "Цезарь" и, если останутся силы, пасту!". На слове "чизкейк" у ребят округлились глаза от восторга – они явно не ожидали, что им предстоит самим делать этот знаменитый десерт.Повара готовы, и вот первое задание - подготовить основы для пиццы. Антонио как истинный шеф всё показал, объяснил - вперёд. Следующий этап: томатный соус, на выбор ветчина, сальчичон или бекон, и, конечно же, сыр. Казалось бы, что тут особенного? Намазал соус, положил мясные ингредиенты и посыпал сыром. Но нет, даже из таких простых действий можно извлечь почву для размышлений.Одна из девочек спросила, почему у неё получилось много соуса на краях."Всегда есть причина, - ответил спокойно Антонио. - Неправильная техника: ты проводишь ложкой по прямой, туда-сюда, а нужно круговыми движениями. Видишь разницу?".Затем ребята, уловив суть, подсказывали друг другу, как же правильнее делать, сколько соуса класть."Это нормально? - поинтересовался шеф, указывая другому своему подопечному на неравномерно распределённый соус. - Делай спокойно, время есть".И тут от него прозвучал неожиданный вопрос: что такое футбол? На несколько секунд повисла тишина..."Игра", "нужно мяч забить в ворота", говорили ребята.А вопрос этот возник в связи с тем, что одна из девочек сделала основу для пиццы квадратной формы."Это спортивная игра в команду. Ты играла сейчас в команде? Нет, ты играла сама. На кухне нет демократии: есть один капитан и команда. Задание какое было? Сделать классическую пиццу. А ты сделала не классическую. Потом мне объяснишь, как собираешься резать", - продолжил Антонио.Сначала все посмеялись, что эта пицца неклассическая, но смеялись недолго, девочка всерьёз задумалась: действительно, а как же её резать, ведь тарелки круглые.А потом кто-то отметил, что мальчик, который делал заключительную пиццу, единственный правильно распределил соус."Вот видите, не всегда быть последним плохо", - подчеркнул Антонио.Все четыре пиццы готовы! Перекусили - время браться за то самое долгожданное блюдо, за чизкейк. Шеф дал чёткие инструкции, и к подготовке основы из самых привычных продуктов - печенья, яиц и сливочного масла - приступают юные повара, которые не были задействованы на пицце. Подготавливаем формы, заливаем в корж сырную массу - и в печь.В процессе готовки заходит разговор о том, как Антонио оказался в кулинарной сфере. И то, что он сказал, не ожидал услышать никто."Я был довольно трудным мальчиком. Я сам из детского дома. А докатилось до того, что я кормил президента. Я нашёл родителей, но к тому моменту я был уже сформировавшейся личностью, не человеком, который "ну ладно, всё хорошо может быть". Уже нет иллюзий. В первую очередь нужно верить в себя. Я верю в себя. Потому что, если сам в себя не веришь, то кто будет верить в тебя? Другие не обязаны", - подчеркнул Антонио.Всех членов своей сегодняшней бригады шеф называл по имени, интересовался их увлечениями, планами на будущее. Кто знает, может, детям в повседневной жизни остро не хватает даже такого простого внимания. А к совету Антонио "жизнь одна, получай удовольствие, не теряй время!" следовало бы прислушаться многим людям.Пока наш десерт выпекается, можно заняться "цезарем". Началось всё с небольшой порции теории. Антонио рассказывал ребятам, что такое эмульсия, каково соотношение ингредиентов. Судя по всему, не до конца ребята поняли, для чего им эта информация, но когда они увидели процесс, то заворожённо смотрели, не отрывая взгляда: из растительного масла, яиц, уксуса, лимонного сока получилась густая белая масса, а имя ей - майонез. Путём нехитрых математических подсчётов выяснилось, что такой домашний вариант обходится гораздо дешевле магазинного, не говоря уже о натуральном составе.А дальше всё, как шеф сказал: куриное филе замариновали и обжарили, довели до ума соус, листья айсберга порвали. Приготовить - полдела, нужно ещё красиво подать блюдо, на этот раз сервировали при помощи кольца.А вот и чизкейк подоспел, осталось дополнить его ягодным топингом и наслаждаться своими кулинарными творениями. Все блюда, которые ребята приготовили под чутким руководством шефа, получились невероятно вкусными!От себя добавлю: совместный процесс приготовления еды и дети – это беспроигрышный вариант. Когда я ездила в детские дома Калужской и Тверской областей в качестве волонтёра, мы всегда с воспитанниками готовили пиццу, и все были в полном восторге. Каждый включён в общий процесс: с одной стороны, подходят к делу с полной ответственностью, но в то же время остаётся пространство для творчества, а потом, когда пицца испеклась, с таким наслаждением кушают её, и от того, что она приготовлена собственными руками, становится в тысячу раз вкуснее. Хорошо поесть – это всегда здорово, но не это здесь главное. Главное – это атмосфера. Её можно сравнить с тем, как вся семья собирается лепить пельмени: каждый выполняет порученную функцию, и всё это сопровождается разговорами, шутками, воспоминаниями, передачей опыта.В Италии есть такая же традиция всей семьёй собираться лепить равиоли. Антонио говорит: "На первом месте у нас семья. Большой стол, где все собираются, – это наша традиция. Люди не должны праздновать в одиночестве, это не по-нашему".Мастер-класс завершился, дети уходят довольные и счастливые, да ещё и с кусочком чизкейка.Сопровождавший их сотрудник социально-реабилитационного центра сказал, что подобные мероприятия очень помогают детям из неблагополучных семей, а кулинария - это тема и запоминающаяся, и вкусная, да ещё и работа в команде.Неизвестно, что они пережили в прошлом, как сложится их жизнь в будущем, но этот день, полный ярких эмоций и массы впечатлений, точно останется в памяти каждого из них навсегда.Мероприятие ещё не закончилось, а уже договариваются о следующем. Антонио смотрит в свой график, чтобы найти свободный день, ведь совсем скоро он поедет в Санкт-Петербург проводить мастер-класс в лагере для детей с Донбасса.Он просит дать ему поработать с детьми из зоны боевых действий, чтобы показать, что есть другой мир, а также чтобы давать надежду, а она есть. Таким образом, Антонио не просто даёт детям представление о вкусе тех или иных блюд, он открывает для них вкус жизни."Дети не должны жить так, как они живут на Донбассе, чтобы никогда не видели бомбёжки, они уже ходят без огонька в глазах", - говорит он.Затем после Петербурга Антонио поедет на передовую. Не впервой - он бывал "за ленточкой" и в 2022 году, и в 2023-м. Суммарно провёл там за год больше шести месяцев. За это время посетил воинские части, посмотрел, как устроены полевые кухни для бойцов, а также побывал в интернатах и пунктах временного размещения местных жителей, проводил мастер-классы, показывал людям, что можно приготовить из скудных запасов продуктов."Вы знаете, сколько волонтёров я встречал в этих поездках, не представляете. Люди занимаются волонтёрской деятельностью в "Народном фронте" целыми семьями, оставляют детей бабушкам или кому-то ещё, муж и жена идут вместе, чтобы не терять контакт. Это удивительно и это хорошо поддерживать друг друга. Меня самого это вдохновило", - говорит Антонио.Неизгладимое впечатление на него также произвело посещение интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Алчевске."Не забуду никогда, там один парень увлекается музыкой и во второй раз он меня встретил, спев песню Челентано, как будто он знал итальянский всегда. Это ли ни благодарность? Я счастлив. Когда я вижу, что они довольны, мне деньги не нужны. Я не буду на этом спекулировать", - говорит Антонио.Как напоминание о тех поездках в кулинарной студии в рамочке стоит аппликация с надписью "От особенных детей. Алчевск"."Если дети не будут получать такие эмоции в дальнейшем, пусть они возвращаются в семью, пусть чувствуют себя не так комфортно, они ещё больше будут вспоминать эти моменты. Каждый должен помогать чем может. Пока здоровье позволяет, я должен. Здесь меня приняли, за это я как русский человек должен отдавать свою маленькую частичку", - сказал Антонио.А вклад его немалый, что подтверждают почётные грамоты от Народного фронта за большой профессиональный вклад во благо жизни людей и преданности стране, а также за активную гражданскую позицию, искреннюю вовлечённость в дело Победы и самоотверженный труд на благо России, благодарственные письма от мэра Вологды Сергея Воропанова за заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим Вооружённых Сил РФ, принимающим участие в СВО, и жителям освобождённых территорий, а также от Олега Кувшинникова в бытность губернатором Вологодской области за личный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения Алчевска.Историю немецкого журналиста, тесно связавшего свою жизнь с нашей страной, читайте в материале Человек без надежды мёртв. Ульрих Хайден и его путь в Россию

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, италия, импортозамещение, ресторан, владимир путин, донбасс, спецоперация, волонтеры, дети, украина.ру, народный фронт, москва