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США сделают новые заявления о конфискации активов РФ - Салливан

США сделают новые заявления о конфискации активов РФ - Салливан - 05.06.2024 Украина.ру

США сделают новые заявления о конфискации активов РФ - Салливан

Соединенные Штаты хотят решить вопрос с конфискацией замороженных активов РФ до саммита G7. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 5 июня

2024-06-05T10:17

2024-06-05T10:17

2024-06-05T10:17

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замороженные активы

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Салливан заявил, что вопрос изъятия замороженных российских активов будет существенным пунктом повестки дня на встрече президента США Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Это связано с тем, что, очевидно, время до саммита G7 идет, и мы собираемся сделать большой рывок, чтобы увидеть, сможем ли мы получить ясность в отношении этого процесса в течение следующих нескольких дней. Это приоритет для США", — сказал Салливан.Саммит G7 состоится 13-14 июня в Италии.Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.Полиция Украины также сообщила об аресте российских активов. Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель. По его словам, им удалось арестовать активов на около 83 млрд рублей.К арестованному имуществу, по словам Рубеля, относится вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа.Про действия украинских властей в отношении российских активов читайте в статье Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, джо байден, джейк салливан, россия, эммануэль макрон, активы, замороженные активы